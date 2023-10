Sport, concerti e mostre: il ricco weekend di Venezia e provincia

Sport, concerti, mostre e tanti altri eventi: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere nel territorio di Venezia e provincia quello del 14 e 15 ottobre 2023, anticipato da venerdì 13. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutti gli eventi del weekend.

Veleziana

Domenica 15 ottobre 2023 a Venezia riflettori puntati sullo splendido spettacolo che animerà Bacino San Marco con le vele spiegate di varie grandezze e colori. Torna infatti uno degli appuntamenti annuali più attesi, la Veleziana giunta alla XVI edizione (DETTAGLI).

Concerto di Madame

Dopo il grandissimo successo delle date estive e in attesa dello speciale concerto al Mediolanum Forum di Assago (MI), Madame si conferma tra le artiste più amate e richieste dal pubblico. A Jesolo si terrà la data zero del suo tour, in programma sabato 14 ottobre al Palazzo del Turismo, con inizio alle 21.00 (DETTAGLI).

Festival delle Idee

Si apre un’altra settimana ricca di eventi per la quinta edizione del Festival delle Idee. Ospiti venerdì 13 ottobre: il teologo e filosofo Vito Mancuso e lo scrittore, attivista, professore e youtuber Matteo Saudino. Domenica 15 ottobre (alle ore 21.00) serata di grande intensità al Teatro Toniolo, che ospita uno dei più grandi scrittori indiani viventi, Amitav Ghosh (DETTAGLI).

Sculture di sabbia

L’esposizione jesolana, arrivata quest’anno alla sua 25esima edizione e dedicata all’arte contemporanea, avrebbe dovuto chiudere i battenti lo scorso 24 settembre tuttavia, dato il successo e gli importanti flussi turistici ancora registrati in città, la giunta comunale ha definito una nuova scadenza: il 15 ottobre (DETTAGLI).

Giornate FAI

Anche quest’anno si rinnova l’atteso appuntamento con le “Giornate FAI d’Autunno”, la manifestazione dedicata al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Sabato 14 ottobre e domenica 15 ottobre saranno proposte delle visite alle tenute Ca’ Corniani e La Fagiana (DETTAGLI).

Mostra su Duchamp

Da 14 ottobre 2023 la Collezione Peggy Guggenheim presenta l’attesa mostra Marcel Duchamp e la seduzione della copia, a cura di Paul B. Franklin. Si tratta della prima, grande personale che il museo veneziano dedica a Duchamp, tra gli artisti più influenti e innovativi del Novecento, storico amico nonché consigliere della mecenate americana Peggy Guggenheim (DETTAGLI).

Mostra su Chagall

La mostra Chagall. Il colore dei sogni è aperta nelle sale espositive del secondo piano del Candiani e sarà visitabile sino al 13 febbraio 2024. L’esposizione è concepita con i capolavori conservati a Ca' Pesaro, cui sono affiancati in ciascuna sezione importanti e puntuali opere di Chagall provenienti da prestigiose collezioni internazionali (DETTAGLI).

Omaggio al Cinema con Federico Moccia

Una nuova collettiva presso il Centro Culturale Manin di Ca’ Savio: all’apertura della mostra, che si terrà sabato 14 ottobre alle ore 16.00, sarà presente la presentatrice e pittrice russa Elena Gladkova, la pittrice ucraina Kiselova Yuliia e un ospite speciale, Federico Moccia (DETTAGLI).

Mostra "Oltre il mito, sguardi di donne"

Il mondo antico incontra la contemporaneita? in una mostra fotografica che esplora il potere delle donne nelle leggende mitologiche e la loro rilevanza nel mondo di oggi. Il vernissage si terrà domenica 15 ottobre dalle 18.00 alle 20.00 (partecipazione libera). Dalle 20.30 alle 22.00 dello stesso giorno, inoltre, avverrà il “Cenacolo con le fotografe” (DETTAGLI).

Concerto dei Queen of Saba

Medusa, il nuovo album dei Queen of Saba distribuito da Believe, sarà fuori ovunque venerdì 13 ottobre e verrà celebrato con uno speciale appuntamento ad Argo16, lo spazio culturale del Parco Scientifico-Tecnologico Vega, sabato 14 ottobre alle 21.00 (DETTAGLI).

San Basilio Waterfront Music Fest

La musica delle band universitarie torna ad animare gli spazi di San Basilio venerdì 13 ottobre 2023 con il San Basilio Waterfront Music Fest, per una serata all’insegna della musica. L’evento, ad ingresso gratuito, si terrà tra i magazzini 5 e 6 di San Basilio, uno dei centri della vita universitaria (DETTAGLI).

Incontro con Paolo Nori

Lo scrittore e blogger Paolo Nori sarà protagonista, domenica 15 ottobre a Mestre, nella Biblioteca civica Vez dalle 18, dell’incontro-lezione sul tema “Podcast: il racconto on demand”. Il suo nuovo podcast, “Due volte che sono morto” è intimamente collegato alla vita e agli accadimenti sperimentati dallo scrittore nell’arco della sua vita (DETTAGLI).

Spettacolo “Scoppiati”

Domenica 15 ottobre, alle 16.30 al Teatrino Groggia, prende il via la nuova stagione dedicata alle famiglie e ai bambini. Il primo appuntamento in programma è “Scoppiati”, di e con Giacomo Occhi per la regia di Beatrice Baruffini: una storia ironica e poetica, concreta e surreale, senza parole, sulla vita speciale di un palloncino ordinario (DETTAGLI).

Spettacolo "Di mare in mare"

Protagonista assoluta l’acqua: si terrà sabato 14 ottobre 2023, alle ore 21.00, presso il Teatro a l’Avogaria di Venezia, “Di mare in mare”, lo spettacolo di Angelo Callipo con Matilde Gallo, Erika Gliozheni e Nicola Pittau che ripercorre il senso del mare, il suo essere dentro di noi come segno ancestrale dei tempi (DETTAGLI).

Sfilata inclusiva

Una sfilata di moda speciale e inclusiva per celebrare la bellezza e l’unicità di ognuno di noi sarà organizzata sabato 14 ottobre alle ore 10.30 presso il Centro Commerciale Valecenter in occasione della Giornata Nazionale delle Persone con Sindrome di Down. Luca, Nicolò, Alice, Anna e Giacomo e Giorgio della cooperativa Vite Vere Down D.A.D.I. sfileranno per Quellogiusto (DETTAGLI).

Marameolo

Gli impianti sportivi di Meolo si preparano a ospitare dalle 9.00 di sabato 14 ottobre alle 21.00 di domenica 15 ottobre ben 36 ore di attività sportiva ininterrotta in occasione della Festa dello Sport. Il pubblico di "MaraMeolo" potrà assistere gratuitamente all’evento, arricchito da uno stand enogastronomico, musica e incontri formativi con testimonial sportivi (DETTAGLI).

Mezza Maratona

Uno spettacolo lungo 21 km sulle strade di quella che lo scrittore Ippolito Nievo definì “Piccola Venezia”, uno scrigno di tesori d’arte e suggestivi scorci, nel cuore del Veneto Orientale, a metà strada tra Venezia e Trieste. La Portogruaro Half Marathon torna domenica 15 ottobre (DETTAGLI).