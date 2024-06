Sport, mercatini e spettacoli: le idee per il weekend a Venezia e provincia

Sport, mercatini, incontri culturali e spettacoli: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere, quello del 15 e 16 giugno 2024, anticipato da venerdì 14. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutte le iniziative del weekend.

Mestre Book Fest

Continua la festa del libro nel cuore di Mestre: tra i protagonisti che incontreranno il pubblico nelle giornate del 14, 15 e 16 giugno vi sono Javier Castillo, Matteo Strukul, Carlotta Vagnoli, Antonella Ricci & Vinod Sookar, Lilli Gruber, Fabiola di Sotto, Diego Passoni & Nicola Macchione e Mauro Corona (DETTAGLI).

Notte Oro di Martellago

Venerdì 14 giugno, a partire dalle ore 20, a Olmo di Martellago si terrà la tanto attesa Notte Oro, chiamata quest’anno "Ma che ne sanno i 2000". Questo titolo, scelto dai commercianti di Olmo, promette una serata allegra e all'insegna del divertimento, pensata per far rivivere le emozioni degli anni passati e creare nuovi ricordi (DETTAGLI).

Mercatino di Mirano

Domenica 16 giugno, dalle 8 alle 19, Mirano ospiterà una nuova edizione del mercatino dell’antiquariato e del collezionismo intitolato "Gli oggetti dei nonni", che si estenderà nel centro della città con ben 130 espositori professionisti dell’antiquariato (DETTAGLI).

Miglio di Mestre

Venerdì 14 giugno si rinnova l’appuntamento con il Miglio di Mestre (terza edizione), la corsa su strada sulla distanza anglosassone del miglio, ovvero 1.609 metri. La gara è riservata a tesserati Fidal e il ritrovo per tutti i concorrenti è alle ore 18. La prima partenza in programma è quella del mini miglio (500 metri), riservato alle categorie esordienti e prevista alle ore 20 (DETTAGLI).

Palio Remiero di Cavallino-Treporti

Al via il 22esimo Palio Remiero di Cavallino-Treporti e il Palio d’arte 2024: la tradizionale manifestazione si svolgerà sabato 15 e domenica 16 giugno in Piazza Santa Maria Elisabetta a Cavallino. La novità sarà il Palio Giovani che comprenderà regate di voga alla veneta tra le giovani promesse (DETTAGLI).

Palio della Marciliana a Chioggia

Al via la XXXIV edizione del Palio de “La Marciliana” a Chioggia: tante le conferme delle numerose iniziative, come le ricostruzioni realistiche della vita del Medioevo in città o il Palio delle Balestre Grandi tra le Contrade, ma anche delle belle novità come il Banco del Cerusico (DETTAGLI).

Festival “Aqua”

Torna a Jesolo il festival “Aqua – La filosofia del mare”, con eventi all’alba e al tramonto tra l’arenile di piazza Brescia e il Parco Pegaso. Sabato 15 giugno l'anteprima con Francesco Costa, che presenterà il suo nuovo libro Frontiera e il racconto del viaggio in terre lontane. Domenica 16 giugno, invece, l'incontro con Roberto Cacciapaglia (DETTAGLI).

Spettacolo di Andrea Pucci

Fra i comici più amati dal pubblico, Andrea Pucci sarà sul palco del Palazzo del Turismo di Jesolo il 14 e il 15 giugno con “C’è sempre qualcosa che non va”, un viaggio nel divertimento puro, frizzante, elettrico, accompagnato dalla sua band (DETTAGLI).

Incontro con Angelina Mango

Sabato 15 giugno, alle ore 15.30, Nave de Vero ospiterà Angelina Mango per un incontro unico in Veneto con i suoi fan e un firmacopie del nuovo album "Pokè Melodrama". Per accedere all'evento, sarà necessario scaricare l’app Io & Nave de Vero e acquistare una copia del cd (DETTAGLI).

Circo Patuf

La compagnia italo-argentina Circo Patuf fa ritorno a Mira, dal 7 al 16 giugno in Forte Poerio, su invito del Comune nell’ambito del progetto "Pianeta Famiglie". Gli artisti presenteranno “#378”, una fusione fra circo e teatro, un’ora di spensieratezza, tra gag comiche e perfomance artistiche (DETTAGLI).

Concerto di Hank Roberts e Filippo Vignato

Venezia Jazz Festival prosegue sabato 15 giugno (ore 18.00), all’Auditorium Lo Squero sull’Isola di San Giorgio, con il leggendario violoncellista americano Hank Roberts e il trombonista italiano Filippo Vignato che si incontrano in Adagio, fondendo e rimescolando i loro suoni unici (DETTAGLI).