Musei gratis, Venice Glass Week, sport e spettacoli: il ricco weekend di Venezia e provincia

Musei gratis, Venice Glass Week, sport, spettacoli e tanti altri eventi: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere nel territorio di Venezia e provincia quello del 16 e 17 settembre 2023, anticipato da venerdì 15. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutti gli eventi del weekend.

Musei gratis

Ritorna "Musei in Festa", l'iniziativa promossa dal Comune di Venezia e dalla Fondazione Musei Civici di Venezia che propone alcune giornate di ingresso gratuite nei Musei civici veneziani per i residenti nei 44 Comuni della Città Metropolitana e nel Comune di Mogliano Veneto. Il prossimo appuntamento in programma è per domenica 17 settembre 2023 (DETTAGLI).

Visite gratuite al Museo di Torcello

Il Museo di Torcello apre le sue porte gratuitamente domenica 17 settembre, in occasione di Musei in Festa. Un’opportunità per conoscere le due sezioni espositive del museo testimone della storia di un’isola che fu uno dei primi insediamenti lagunari, struttura di approdo e di commerci legata ad Altino, poi florida città produttiva e sede vescovile e per godere dei reperti allestiti negli spazi aperti della piazza dell’isola stessa (DETTAGLI).

The Venice Glass Week

Al via #TheArtofFire, la settima edizione di The Venice Glass Week, il festival internazionale nato nel 2017 per celebrare, supportare e promuovere l’arte del vetro, l’attività artistica ed economica per la quale Venezia è conosciuta nel mondo da più di mille anni, che si tiene a Venezia, Murano e Mestre dal 9 al 17 settembre 2023. Più di 250 sono gli eventi che prenderanno parte al festival diffuso (DETTAGLI).

Fiera di San Matteo

L’antica fiera di San Matteo animerà il cuore di Mirano da venerdì 15 a martedì 19 settembre. Organizzato dal Comune di Mirano attraverso l’Assessorato alle Attività commerciali, l'evento ospiterà giostre e spettacoli viaggianti, proposte gastronomiche, bancarelle ed espositori (DETTAGLI).

Italian Motor Week

Mentre Noale torna a sognare grazie ai successi dell’Aprilia nel MotoGp, l’amministrazione comunale, aderendo alla prima edizione dell’Italian Motor Week, si prepara ad ospitare, nelle piazze del centro, una grande esposizione dedicata agli appassionati di motori. L’evento si svolgerà domenica 17 settembre ma sarà preceduto da altre iniziative, come l’apertura straordinaria dello showroom e shop di Aprilia in Via Galilei 1 (DETTAGLI).

Maratonina di Mestre

Domenica 17 settembre Mestre riabbraccia la sua Maratonina con tre percorsi cittadini di 6-10 e 18 chilometri. Partenza e arrivo in piazza Ferretto e transito nelle principali aree verdi della città come Parco Albanese, Bosco di Mestre e Parco San Giuliano, a cui quest’anno si aggiungerà anche un passaggio a Forte Marghera (DETTAGLI).

Discoteca anni Settanta

Una discoteca anni Settanta tra le torri di Noale: in attesa di accendere i motori dell’Italian Motor Week, che farà tappa il 17 settembre nella città, sabato 16 ci sarà spazio per la musica dal vivo. Un’anteprima per ballare in piazza Castello con i successi della disco music anni Settanta e Ottanta suonati dalla Jambonetti Band (DETTAGLI).

Spettacolo del Circo Patuf

Si terrà presso il parco di via Vecellio, a Noale, il nuovo spettacolo del Circo Patuf, la compagnia di artisti italo-sudamericana che gira il Veneto regalando momenti di comicità e magia. Si intitola “Reset" e lancia un forte appello per salvare il mondo dalle tante minacce, prima fra tutte quella ambientale (DETTAGLI).

Mostra sugli esordi artistici di Tiziano

Fino al 3 dicembre 2023 le Gallerie dell’Accademia ospiteranno la mostra "Tiziano 1508. Agli esordi di una luminosa carriera", che racconta la nascita dell’artista attraverso diciassette opere autografe di Tiziano e una decina di confronti con dipinti, incisioni e disegni di autori a lui contemporanei come Giorgione, Sebastiano del Piombo, Albrecht Dürer e Francesco Vecellio (DETTAGLI).

Avvenimento #1 Detto Mondo

Domenica 17 settembre, dalle 19.30 alle 23, la Collezione Peggy Guggenheim apre i propri spazi alla scena artistica veneziana contemporanea: per una serata, Palazzo Venier dei Leoni diventa luogo di contaminazione tra discipline diverse, dalla performance alla danza, dalla musica all’installazione, facendosi palcoscenico per una serie di interventi performativi pensati da una nuova generazione di artisti e artiste (DETTAGLI).

Mostra "Emilio Vedova. Tempo inciso"

Resterà aperta al pubblico fino al 26 novembre Emilio Vedova. Tempo Inciso, la grande mostra che Fondazione Emilio e Annabianca Vedova dedica all’opera grafica del maestro veneziano. La vasta ed esauriente rassegna, articolata nelle due sedi al Magazzino del Sale e allo Spazio Vedova sulle Zattere, dà conto, a partire dagli anni sessanta, del lavoro dell'artista (DETTAGLI).

Mostra di Eileen Herres

La serie di dipinti "Eve's Power", realizzata dall'artista Eileen Herres, sarà presentata nel corso della mostra omonima con opening all’Angelo Art Hotel a due passi da Piazza San Marco: una rappresentazione carica di emozioni della capacità di una donna di superare le sfide e di dispiegare le proprie risorse interiori. Ogni dipinto della serie racconta la propria storia, ispirata da esperienze personali, sogni e sensazioni (DETTAGLI).

La Venice Classic & Pop Band suona i Beatles

Una serata di musica per salutare la stagione estiva e avviarsi a un autunno ricco di iniziative e appuntamenti: è questo l'obiettivo del concerto "La Venice Classic & Pop Band suona i Beatles", organizzato da M9 - Museo del '900, che si terrà sabato 16 settembre alle ore 20.30 in Chiostro M9 (DETTAGLI).