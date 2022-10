Giornate FAI d'Autunno, fiere, Veleziana: tutti gli appuntamenti del weekend

Feste, appuntamenti musicali, sport e grandi mostre di pittura. Sarà un fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere nel territorio di Venezia e provincia, quello del 15 e 16 ottobre 2022. Come di consueto, vi segnaliamo i principali, in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutti gli eventi del weekend.

La Veleziana

Si preannuncia una Veleziana da record: oltre 250 i concorrenti che prenderanno parte al classico appuntamento autunnale di vela d’altura, organizzato dalla Compagnia della Vela con il patrocinio della Marina militare, del Comune di Venezia e con il supporto di Vento di Venezia. La regata, che si svolge in laguna la terza domenica di ottobre, è una festa che chiude una settimana importante per la vela del nord Adriatico; segue infatti la Barcolana di Trieste, con cui crea un'abbinata di eventi aperti a una grande partecipazione. Oltre ai professionisti sui Maxi, tanti sono gli appassionati che affolleranno la linea di partenza domenica mattina alle ore undici davanti al Lido con destinazione il Bacino San Marco (DETTAGLI).

Venice Hospitality Challenge

Nona edizione per Venice Hospitality Challenge, unica regata al mondo che si disputa interamente nelle acque interne di una città. Una felice sintesi fra lo spirito marinaresco della Serenissima e l’impegno nel testimoniare la sua immagine di ospitalità d’eccellenza (DETTAGLI).

Giornate Fai d'Autunno

La casa di The Human Safety Net, al terzo piano delle Procuratie Vecchie in piazza San Marco, è uno dei luoghi scelti per le Giornate Fai d’autunno, in programma sabato 15 e domenica 16 ottobre. Il grande evento di piazza, dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, è animato e promosso dai gruppi Fai giovani. Gli spazi delle Procuratie Vecchie saranno accessibili dalle ore 10:00 alle ore 18:00. Ultimo ingresso alle ore 17:30. Non è necessaria la prenotazione (DETTAGLI).

Fiera del Disco a Marghera

Domenica 16 ottobre 2022, torna con la tredicesima edizione al centro sociale Rivolta di Marghera, il Venyl/Vinyl Market/Venezia, la mostra-mercato del disco più grande e importante del Veneto con decine di stand dedicati al meglio della musica in formato analogico: vinili, cd, dvd, musicassette e tante iniziative per intrattenere i visitatori (DETTAGLI).

Festival delle Idee

Prosegue il "Festival delle Idee" a Mestre, che da domani, mercoledì 12 ottobre, porta per quattro sere consecutive al Teatro Toniolo di Mestre alcuni degli ospiti più attesi: Gio Evan, Umberto Galimberti (entrambi esauriti da tempo), Alessandro D'Avenia, Mario Tozzi. Di seguito il calendario completo (DETTAGLI).

Weekend jazz

Entra nel vivo la quinta edizione di Venezia Jazz Festival Fall edition, con una settimana di importanti eventi, firmati Veneto Jazz. La rassegna si apre con un concerto, giovedì 13 ottobre (ore 19.00), nell’elegante salotto dello Splendid Venice Hotel. Accanto ad una raffinata proposta di aperitivo con petit food, la cantante londinese di origini africane Marion J si esibisce in “Tribute to the Queens of Soul”, con omaggio alle inimitabili Aretha Franklin, Randy Crawford, Dionne Warwick, con Ivan Zuccarato alle tastiere e Paolo Andriolo al basso (DETTAGLI).

Mostra su Diabolik

Il centro commerciale Valecenter di Marcon, gestito da Multi Italy, ospita la mostra dedicata a Diabolik e agli altri personaggi del suo fantastico mondo. L'evento, gratuito e aperto al pubblico, è il primo a livello nazionale in un centro commerciale, e si svolge dal 7 al 23 ottobre al piano terra nell’area eventi (DETTAGLI).

Padel a Mestre

Il Padel è lo sport del momento: tutti ne parlano, tantissimi lo praticano a livello amatoriale e tante altre persone sarebbero curiose di provarlo. Se siete tra questi, o semplicemente volete scoprire di cosa si tratta e come si gioca, vi aspettiamo a Porte di Mestre per “Padel Fun”: un grande evento dedicato al gioco che sta facendo impazzire tutta l’Italia (DETTAGLI).