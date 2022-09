Fiera a Mirano, festa della polpetta e del pesce a Caorle: gli eventi del weekend

Fine settimana ricco di appuntamenti quello del 16, 17 e 18 settembre 2022 a Venezia e provincia. Una lunga serie di eventi, sagre e mostre in grado di incontrare i gusti di differenti fasce d'età. Ecco di seguito le proposte più interessanti del weekend (qui l'elenco completo per i prossimi giorni).

Fiera di San Matteo a Mirano

Cinque giorni di festa, tra giostre e bancarelle: è l’edizione 2022 dell’Antica Fiera di San Matteo, che anima il cuore di Mirano da venerdì 16 a martedì 20 settembre. La Fiera, organizzata dal Comune di Mirano attraverso l’assessorato alle Attività commerciali, ospita giostre e spettacoli viaggianti, proposte gastronomiche, bancarelle ed espositori. In programma quest’anno anche la presentazione di un volumetto dedicato alla Fiera e una mostra fotografica su Mirano (DETTAGLI).

Festa del Pesce a Caorle

Due fine settimana all'insegna del gusto e delle tradizioni dal 16 al 18 e dal 23 al 25 settembre: ritorna l'appuntamento con la Festa del Pesce, evento organizzato da Pro Loco Caorle e Comune di Caorle, che ha l'obiettivo di far rinascere le antiche tradizioni della comunità caorlotta e di promuovere il gustoso pesce di Caorle (DETTAGLI).

Weekend di intrattenimento a Forte Marghera

Festa del Donatore Avis Mestre Marghera, iscrizioni Admo, intrattenimento e un reading musicale: un intero weekend dedicato al dono in programma sabato 17 e domenica 18 settembre tra Forte Marghera e Trivignano (DETTAGLI).

Festa della Polpetta

Esibizioni sportive, concerti, spettacoli per bambini, un mercatino dell'usato e, soprattutto, la "regina" di questo speciale evento: la polpetta, che potrà essere gustata in varie ricette nei bar e ristoranti della zona, assieme ad altri piatti tipici. È la "Festa della Polpetta" di Marghera, che torna sabato 17 e domenica 18 settembre rinnovando un appuntamento che lo scorso anno aveva riscosso molto successo (DETTAGLI).

Parata di artisti a Mestre

Sabato 17 settembre, alle ore 17, il Teatro Momo apre le porte inaugurando la nuova Stagione Domenica a teatro con una parata di artisti del Teatro due Mondi, dal titolo Carosello. Un evento unico in centro città: la partenza della parata è prevista alle 17 da piazzetta Malipiero, Teatro Toniolo, per avventurarsi per le vie del centro della città di Mestre fino ad arrivare all'interno del Teatro Momo (DETTAGLI).

Festival Galuppi

Prenderà il via sabato 17 settembre 2022, con il concerto inaugurale in programma nella Sala Capitolare della Scuola Grande di San Rocco, a Venezia, la 29ª edizione del Festival Galuppi e della musica "I luoghi di Baldassarre". La rassegna è organizzata dall'associazione Festival Galuppi, patrocinata dal Comune di Venezia e inserita nel palinsesto de "Le città in festa" (DETTAGLI).

Surrealismo e magia alla Peggy Guggenheim

"Surrealismo e magia. La modernità incantata", è questa la mostra che dal 9 aprile al 26 settembre 2022 animerà la Collezione Peggy Guggenheim di Venezia, per poi spostarsi al Museum Barberini di Potsdam. Si tratta della prima mostra organizzata dopo due anni di pandemia, la prima a livello internazionale ad affrontare l’interesse dei surrealisti per la magia e l’occulto (DETTAGLI).