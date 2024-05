Festival, incontri e mostre: il ricco weekend di Venezia e provincia

Festival, incontri e mostre: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere, quello del 18 e 19 maggio 2024, anticipato da venerdì 17. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutte le iniziative del weekend.

Bissuola Spring Fest

Al via la quinta edizione del Bissuola Spring Fest, che si terrà dal 16 al 19 maggio presso il Parco Albanese di Mestre. Ci saranno gonfiabili e giochi per i bambini, ristorazione, musica dal vivo, spettacoli e, quest'anno, anche la "games area", dove ci si potrà divertire con un ampio assortimento di giochi da tavolo (DETTAGLI).

Visita gratuita al Museo di Torcello

Sabato 18 maggio il Museo di Torcello aprirà le porte gratuitamente per l’intera giornata e con il prolungamento dell’orario di apertura sino alle ore 20.00 e propone l’iniziativa Tra natura e fantasia: viaggio nel bestiario del Museo di Torcello, un percorso guidato sulla rappresentazione degli animali nella collezione dell'edificio (DETTAGLI).

InspiringPR 2024

Dall’esperto di management all’autore di fumetti, dall’ingegnere e sociologo alla specialista di comunicazione digitale: sono solo alcuni dei dieci speaker che si dedicheranno agli altrettanti concetti protagonisti della decima edizione di InspiringPR, il Festival delle Relazioni Pubbliche. L’appuntamento è per sabato 18 maggio dalle 10.00 alla Scuola Grande San Giovanni Evangelista (DETTAGLI).

Festival dello sviluppo sostenibile

Fino al 18 maggio Mirano accoglie il festival dello sviluppo sostenibile promosso da Asvis e organizzato dal circolo Legambiente del Miranese con il Comune di Mirano. L'iniziativa vuole sensibilizzare e mobilitare cittadini, giovani, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale (DETTAGLI).

Festa dell’asparago

Gardigiano torna con la 46esima edizione della Festa dell’asparago Igp di Badoere e della Fragola di Gardigiano. Tre le giornate di festa, questa settimana: da venerdì 16 a domenica 19 maggio nella tensostruttura all’interno del piazzale della parrocchia di San Donato (DETTAGLI).

Incontro con il fumettista Roberto Vian

Sabato 18 maggio il fumettista e illustratore Roberto Vian sarà a Mestre: nella mattinata sarà ospite dell'associazione Quedro APS di Zelarino, per la quale terrà un laboratorio creativo per bambini e ragazzi; nel pomeriggio, invece, incontrerà il pubblico presso la fumetteria Multiverse Comix (DETTAGLI).

Biennale Arte 2024

Sarà aperta al pubblico da sabato 20 aprile a domenica 24 novembre 2024, ai Giardini e all’Arsenale, la 60. Esposizione Internazionale d’Arte intitolata "Stranieri Ovunque – Foreigners Everywhere", a cura di Adriano Pedrosa e prodotta dalla Biennale di Venezia. La mostra si articola tra il Padiglione Centrale ai Giardini e l’Arsenale (DETTAGLI).

Mostra su Marco Polo

La mostra in programma dal 6 aprile al 29 settembre 2024 a Palazzo Ducale, organizzata nell’anno in cui ricorrono i 700 anni dalla morte di Marco Polo, è un omaggio all’uomo ma soprattutto rappresenta la volontà di condividere le suggestioni da lui stesso raccontate nell’opera letteraria Il Milione (DETTAGLI).

Mostra di Helmut Newton

Helmut Newton sbarca a Venezia con la più completa esposizione di opere che ripercorrono la sua intera vita umana e lavorativa. La retrospettiva Helmut Newton. Legacy è in programma alle Stanze della Fotografia, presso l'isola di San Giorgio Maggiore, dal 28 marzo al 24 novembre 2024 (DETTAGLI).

Mostra su Banksy

Banksy. Painting Walls è la mostra al Museo M9 di Mestre che offre la possibilità di addentrarsi nell’immaginario artistico di un autore attivo da oltre un ventennio nella scena culturale mondiale. Fulcro dell’esposizione saranno tre muri originali dell’artista britannico (DETTAGLI).

Anime di Venezia

Si intitola "Anime di Venezia – Souls of Venice" la nuova creazione dell’artista italoamericano Lorenzo Quinn, che sarà esposta a Venezia fino al 15 settembre: costituita da 15 statue realizzate in mesh, l'affascinante installazione è collocata nell'androne di Ca' Rezzonico (DETTAGLI).

Mostra su Armando Testa

Ca’ Pesaro inaugura la nuova stagione espositiva 2024 con una grande mostra dedicata ad Armando Testa (1917-1992): il geniale creativo piemontese sarà al centro di una rassegna monografica che permetterà di scoprire e riscoprire aspetti inediti della sua produzione (DETTAGLI).

Mostra su Jean Cocteau

L’eclettico Jean Cocteau (1889-1963) è il primo protagonista del programma espositivo 2024 della Collezione Peggy Guggenheim di Venezia. L'opera di Cocteau, figura di spicco della scena artistica internazionale del XX secolo, è proposta nella più esaustiva retrospettiva mai realizzata in Italia a lui dedicata (DETTAGLI).

Mostra di opere in Lego

Dal 30 aprile il Centro Le Barche di Mestre ospita la più grande mostra di opere realizzate con Lego in Europa. L'esposizione permette di ammirare costruzioni uniche, oggetti educativi e interattivi, figure a grandezza naturale, grandi edifici: oltre 100 modelli, composti da 8 milioni di mattoncini, pronti a stupire adulti e bambini (DETTAGLI).

Concerto di Mario Brunello

Il prossimo appuntamento di Asolo Musica Veneto Musica nella splendida sala de Lo Squero si terrà sabato 18 maggio e vedrà l’atteso ritorno del celebre violoncellista Mario Brunello, grande artista di fama internazionale costantemente impegnato in personali progetti di ricerca e di approfondimento esecutivo (DETTAGLI).