Nel weekend: grande attesa per le giornate Fai d'autunno e la Veleziana

Weekend di appuntamenti in provincia di Venezia quello del 17 e 18 ottobre 2020. Di seguito tutti gli eventi da non perdere nel weekend, all'insegna di cultura e arte, sport e musica.

Giornate Fai d'autunno

A Giulia Maria Crespi, scomparsa lo scorso luglio, è dedicata l’edizione 2020 delle Giornate FAI d’Autunno: mille aperture a contributo libero in 400 città in tutta Italia, organizzate per la prima volta in due fine settimana, sabato 17 e domenica 18, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Anche quest’anno promotori e protagonisti sono i Gruppi FAI Giovani, ideali eredi e testimoni dei valori che per tutta la vita hanno guidato la Fondatrice e Presidente Onoraria del FAI – Fondo Ambiente Italiano: l’inesauribile curiosità, la voglia di cambiare il mondo e l’instancabile operosità per un futuro migliore per tutti (DETTAGLI).

Veleziana

Vele spiegate nel bacino di San Marco per uno spettacolo all'insegna dello sport: con questo spirito la compagnia della Vela ha organizzato la 13. edizione della Veleziana che prenderà il via il 18 ottobre prossimo. La partenza è prevista alle 10.30 nello spazio antistante il Lido e l'arrivo, nel bacino di San Marco, vedrà i primi raggiungere la linea d'arrivo attorno alle 12 (DETTAGLI).

Venice Hospitality Challenge

Il mondo della grande vela e l'eccellenza alberghiera veneziana tornano ad unire le forze per l'edizione 2020 della Venice Hospitality Challenge, manifestazione che vede protagonisti maxi yacht associati a skipper affermati e a equipaggi dell’hôtellerie e del mondo della ristorazione veneziani. La regata, giunta alla settima edizione, vedrà le imbarcazioni sfidarsi in Bacino San Marco sabato 17 ottobre, con il via fissato alle 11.30 (DETTAGLI).

Candiani Groove

Riparte la stagione Groove del Candiani, come sempre all'insegna della musica internazionale che porterà nell'auditorium artisti e concerti inediti con imperdibili appuntamenti nel segno del jazz, della world music, della contaminazione dei linguaggi (DETTAGLI).

Mostra fotografica "De scondon"

Da sabato 17 ottobre e fino a domenica 1 novembre 2020 sarà possibile visitare "De scondon. Venezia al tempo del Covid-19 vista con gli occhi di un veneziano", mostra fotografica di Franco Vianello Moro alla Scoletta di S. Giovanni Battista in Bragora, in campo Bandiera e Moro (DETTAGLI).