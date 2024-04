Biennale Arte 2024, rievocazioni storiche e mercatini: il ricco weekend di Venezia e provincia

Biennale Arte 2024, rievocazioni storiche, mercatini e mostre: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere, quello del 20 e 21 aprile 2024, anticipato da venerdì 19. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutte le iniziative del weekend.

Biennale Arte 2024

Sarà aperta al pubblico da sabato 20 aprile a domenica 24 novembre 2024, ai Giardini e all’Arsenale, la 60. Esposizione Internazionale d’Arte intitolata "Stranieri Ovunque – Foreigners Everywhere", a cura di Adriano Pedrosa e prodotta dalla Biennale di Venezia. La mostra si articola tra il Padiglione Centrale ai Giardini e l’Arsenale (DETTAGLI).

Mestre medievale

Al via, sabato 20 aprile, l'evento rievocativo “Mestre, la sua storia medievale / Istituzione della Podesteria di Mestre”. La rievocazione inizierà dalle ore 10.00, con l’apertura del Mercato Medievale nei Borghi Caneve e San Girolamo. Nel pomeriggio, intorno alle 16.00, partirà il Corteo Storico composto da un centinaio di figuranti (DETTAGLI).

Mercatino di Mirano

Mirano si prepara ad accogliere, domenica 21 aprile, la prossima edizione del mercatino dell'antiquariato "Gli oggetti dei Nonni". Saranno oltre 150 gli espositori che animeranno le strade di Mirano, con una vasta gamma di prodotti legati all'antiquariato e al collezionismo vintage (DETTAGLI).

Circo Patuf

La compagnia italo-argentina Circo Patuf arriva per la prima volta a Spinea: fino al 21 aprile, nel campo della parrocchia dei Ss. Vito e Modesto, in piazza Marconi, metterà in scena lo spettacolo "#378": una fusione fra circo e teatro, un’ora di spensieratezza, tra gag comiche e performance artistiche (DETTAGLI).

Live painting a M9

Proseguono i live painting sui muri esterni di M9 – Museo del ’900, l’iniziativa parallela alla mostra Banksy. Painting Walls: sabato 20 aprile andrà in scena il settimo appuntamento con gli street artist milanesi KayOne e SteReal. I due artisti dipingeranno il muro di via Pascoli dalle 10 alle 19 (DETTAGLI).

Spettacolo "Lo zoo di vetro"

Sogni, paure, sentimenti, ma anche rimorsi, oppressione, illusioni. Fino a domenica 21 aprile, al Teatro Goldoni di Venezia, andrà in scena Lo zoo di vetro, il capolavoro di Tennessee Williams per la regia di Pier Luigi Pizzi, che ne ha curato anche scene e costumi (DETTAGLI).

Mostra su Marco Polo

La mostra in programma dal 6 aprile al 29 settembre 2024 a Palazzo Ducale, organizzata nell’anno in cui ricorrono i 700 anni dalla morte di Marco Polo, è un omaggio all’uomo ma soprattutto rappresenta la volontà di condividere le suggestioni da lui stesso raccontate nell’opera letteraria Il Milione (DETTAGLI).

Mostra su Armando Testa

Ca’ Pesaro inaugura la nuova stagione espositiva 2024 con una grande mostra dedicata ad Armando Testa (1917-1992): già presente dal dicembre 2022 nelle collezioni civiche veneziane con 17 opere, il geniale creativo piemontese sarà al centro di una rassegna monografica che permetterà di scoprire e riscoprire aspetti inediti della sua produzione (DETTAGLI).

Mostra di Helmut Newton

Helmut Newton sbarca a Venezia con la più completa esposizione di opere che ripercorrono la sua intera vita umana e lavorativa. La retrospettiva Helmut Newton. Legacy è in programma alle Stanze della Fotografia, presso l'isola di San Giorgio Maggiore, dal 28 marzo al 24 novembre 2024 (DETTAGLI).

Mostra su Jean Cocteau

L’eclettico Jean Cocteau (1889–1963) è il primo protagonista del programma espositivo 2024 della Collezione Peggy Guggenheim di Venezia. L'opera di Cocteau, figura di spicco della scena artistica internazionale del XX secolo, è proposta nella più esaustiva retrospettiva mai realizzata in Italia a lui dedicata (DETTAGLI).

Mostra di Wael Shawky

Aperta al pubblico, nella sede del Museo di Palazzo Grimani, la mostra personale dell’artista egiziano Wael Shawky intitolata "I Am Hymns of the New Temples". Nelle opere di Shawky si articolano film, disegno, pittura, scultura, installazione, performance e regia teatrale (DETTAGLI).