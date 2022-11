Festa della Salute e musei gratis: tutti gli appuntamenti del weekend

Sarà un weekend ricco di eventi quello del 19 e 20 novembre 2022, che per tutti i veneziani si prolungherà fino a lunedì, giorno della Madonna della Salute. Di seguito tutti gli appuntamenti da non perdere nella città storica e in terraferma.

Venezia celebra la Madonna della Salute

Venezia rinnova la tradizionale Festa della Salute, appuntamento molto atteso e amato dai residenti: come quella del Redentore, anche questa festività ricorda un'altra terribile pestilenza, quella del biennio 1630-31, e il conseguente voto pronunciato dal Doge per ottenere l'intercessione della Vergine. A tutt'oggi migliaia di cittadini sfilano il 21 novembre davanti all'altare maggiore dell'imponente Chiesa della Salute a perpetuare il secolare vincolo di gratitudine che lega la città alla Vergine Maria (DETTAGLI).

Musei Civici gratis

Ritorna fino a fine anno "Musei in Festa" l'iniziativa promossa dal Comune di Venezia e Fondazione Musei Civici di Venezia che propone alcune giornate di ingresso gratuite nei Musei civici veneziani per i residenti nei 44 Comuni della Città Metropolitana e nel Comune di Mogliano Veneto. Il prossimo appuntamento in programma è per domenica 20 ottobre 2022, nell'ambito del lungo weekend di festeggiamenti per la Madona della Salute (DETTAGLI).

Ingresso gratuito alla Collezione Peggy Giggenheim

Èl’appuntamento immancabile dell’autunno veneziano: dal 16 al 21 novembre 2022, in occasione della Festa della Madonna della Salute, la Collezione Peggy Guggenheim apre le sue porte gratuitamente ai cittadini.

Nel corso della settimana i residenti o nati nel comune di Venezia, i residenti dei 44 comuni della Città Metropolitana di Venezia, e studenti e studentesse degli atenei veneziani (Accademia di Belle Arti, IUAV, Università Ca’ Foscari, Conservatorio Benedetto Marcello, Venice International University), potranno visitare la collezione permanente, concedersi una passeggiata tra i colori autunnali del giardino delle sculture, e approfittare di una speciale riduzione nei Museum Shop e al Museum Cafè. L’ingresso è su prenotazione, al seguente link, fino a esaurimento posti. Per accedere sarà necessario esibire un documento d'identità o tessera universitaria che attesti il diritto all'ingresso gratuito (DETTAGLI).

Festa del radicchio a Rio San Martino

Quarantesima edizione per la Festa del Radicchio di Rio San Martino di Scorzè, che si svolgerà da venerdì 11 a domenica 13 novembre e da giovedì 17 a domenica 20 novembre nel grande Palaradicchio al centro del paese. Nel fine settimana successivo (25-27 novembre) avrà luogo anche la rassegna enogastronomica “La strada del radicchio incontra…la casa degli IGP e DOC veneti”. Il programma delle giornate prevede numerose occasioni per far festa con mostre, musica, serate e stand enogastronomici, nonché iniziative e pesca di beneficenza (DETTAGLI).

Pattinaggio sul ghiaccio a Marghera

L'autunno e l'inverno si preannunciano festosi e ricchi di eventi per Marghera. Dopo gli appuntamenti di Halloween per i più piccini, prenderà il via cartellone di "Natale con noi 2022", con protagonista assoluta la pista di pattinaggio sul ghiaccio 'Marghera on ice', della dimensione di 420 metri quadrati, che sarà allestita in piazza Mercato l'11 novembre. Sarà inaugurata ufficialmente il 19 novembre alle 11, e resterà accessibile fino al 21 febbraio 2023 (DETTAGLI).

Il Falstaff inaugura la stagione lirica della Fenice

La Stagione Lirica 2022-2023 della Fondazione Teatro La Fenice inaugurerà con Falstaff di Giuseppe Verdi, ultimo capolavoro del maestro di Busseto, considerato un capolavoro dell’opera comica. Tratta da William Shakespeare, in particolare dalla commedia The merry Wives of Windsor e dal dramma The History of Henry the Fourth, è una commedia lirica in tre atti frutto della collaborazione con Arrigo Boito, con il quale Verdi aveva collaborato sei anni prima per Otello (DETTAGLI).

Al Toniolo va in scena l'Hamlet

Prosegue la stagione del Teatro Toniolo organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia, in collaborazione con Arteven. Dal 18 al 20 novembre i protagonisti dello spettacolo "Hamlet" sono Giorgio Pasotti e Mariangela D'Abbraccio che si misurano con il più complesso dei personaggi creati dal Bardo di Alessandro Angelini e Antonio Prisco, liberamente tratto da Amleto di William Shakespeare, per la regia di Francesco Tavassi (DETTAGLI).

La stand up comedy torna a Venezia

Secondo appuntamento, sabato 19 novembre 2022 alle 21, sul palcoscenico del Teatro a l’Avogaria di Venezia, con la stand up comedy. Una rassegna curata da Nicolò Falcone che porta in laguna gli artisti più rappresentativi della scena italiana. Protagonista una comicità senza orpelli e censure, ritenuta dai più scomoda e dissacrante, e riservata rigorosamente ad un pubblico adulto (DETTAGLI).

Le vittime di femminicidio a Forte Mezzacapo

L'associazione dalla Guerra alla Pace, in occasione della "Giornata contro la violenza sulle donne" intende farsi promotore di una importante iniziativa con la mostra Femminicidio 2015-2022 dell'artista Paola Volpato. Tra la prime artiste in Italia ad occuparsi di questo tema, Paola Volpato è nota per la forza e l'umanità di questo lavoro che vuole parlare a tutti e che è infatti stato esposto in sedi istituzionali, quali il Parlamento italiano, musei e sale espositive, ma è anche stato proiettato su Torri cittadine, auditorium e biblioteche pubbliche (DETTAGLI).

Laboratori e giochi per bimbi a Mirano

Domenica 20 novembre tutto il parco Belvedere di Mirano, con le sue strutture storiche, ospita l'evento "Esplora bimbi", con 13 laboratori alla scoperta delle ricchezze della città, dalla storia all'ambiente.

Ci saranno laboratori di tutti i tipi, una “caccia alla foglia” per scoprire l’ambiente naturale che circonda le ville, una visita guidata per bambini, un laboratorio con l’uso dei famosi mattoncini “Lego”, letture animate, un laboratorio teatrale e uno sul riciclo… e tanto altro. L’iniziativa vede il coinvolgimento del fumettista Giorgio Cavazzano, del musicista Dante Calore, del Teatro Moro e di Denis Frison, attore e regista con film distribuiti su Amazon Prime video e una scuola di musica e recitazione a Spinea (DETTAGLI).