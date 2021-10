Sagre, musica e sport: gli eventi da non perdere nel fine settimana

Fine settimana ricco di incontri, sagre e sport quello del 2 e 3 ottobre 2021 a Venezia e provincia. Di seguito, una selezione degli appuntamenti ai quali sarà difficile rinunciare. Per avere un prospetto completo, visita l'elenco completo degli eventi del weekend.

Art Night Venezia torna ad illuminare la città, dopo un anno di pausa per il covid, sabato 2 ottobre. Tre sono gli aspetti rilevanti di quest'anno: sarà la decima edizione in presenza, nell'anno in cui si festeggiano i 1600 anni del capoluogo lagunare, e vedrà un gemellaggio con Parigi, dove in concomitanza si terrà la "Nuit Blanche", prima notte dell'arte ad essere istituita a livello europeo. Il fulcro della manifestazione sarà quello di sempre, con installazioni, giochi storici e visite alle istituzioni culturali, tutto ad accesso gratuito. Cambiano però le modalità d'accesso: per partecipare ai vari appuntamenti sarà obbligatorio prenotare attraverso l'app MyPass Venezia, che permetterà di gestire i flussi e garantire il distanziamento sociale (Dettagli).

Torna la sagra del Rosario di Noale, in programma dall'1 al 5 ottobre 2021. Spazio a giochi, laboratori, artisti di strada, musica, e ancora stand, luna park e divertimenti di vario tipo (Dettagli).

Sabato 2 e domenica 3 ottobre Bibione ospita un doppio appuntamento per gli appassionati del running: la gara internazionale Fidal sulla distanza delle 10 miglia e la "Bibione run in rosa", corsa benefica dedicata a tutte le donne (ma aperta anche agli uomini). È il ritorno dei due eventi organizzati dal Running Team Conegliano, con il patrocinio del Comune di San Michele al Tagliamento e la collaborazione di Bibione Spiaggia, dopo l’annullamento dell’edizione 2020 (Dettagli).

Tre serate per apprezzare le esibizioni di virtuosisti della chitarra provenienti da tutto il mondo: dopo il successo delle date di Treviso, fa tappa anche a Mestre e Venezia il festival chitarristico internazionale delle due città, arrivato alla diciannovesima edizione. Titolo e filo conduttore di questa edizione è “New Classical World”, un nuovo genere musicale che parte dal percorso classico ed arriva a tradizioni culturali diverse. Il titolo rispecchia l'opera di artisti che non utilizzano un linguaggio musicale tradizionale ma attingono a "tutta la musica del mondo" (Dettagli).

Al via l'Hybrid Music Contest 2021: un concorso articolato in quattro live, dedicato alle migliori band e migliori solisti emergenti del territorio veneto. Ospiti d’eccezione per la finale sono i Melancholia, band emergente a livello nazionale che ha partecipato alla scorsa edizione di X-Factor (Dettagli).