Art Night, sagre, concerti e mostre: cosa fare nel weekend a Venezia e in provincia

Art Night, sagre, concerti e mostre: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere, quello del 22 e 23 giugno 2024, anticipato da venerdì 21. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutte le iniziative del weekend.

Art Night Venezia

Torna il 22 giugno la notte dell'arte veneziana: Art Night, giunta alla tredicesima edizione, ospiterà una lunga serie di eventi nel segno di Marco Polo. Tra le novità di quest’anno anche la Sleepless Video Art Night, ovvero una nottata intera, a partire dalle 24, che Ca’ Foscari dedica all’arte digitale (DETTAGLI).

Notte Blu di Scorzè

Sabato 22 giugno, dalle ore 20 fino a mezzanotte, Scorzè si tingerà di blu per dare il benvenuto all’estate con percorsi gastronomici, esibizioni di danza e sportive, musica e moltissime animazioni per grandi e piccini. Non mancherà, naturalmente, lo shopping: i negozi rimarranno aperti oltre il loro orario di chiusura (DETTAGLI).

Festa de San Piero de Casteo

La tradizionale Festa de San Piero de Casteo giunge alla 54ª edizione. Come ogni anno, l'evento, che si tiene in Campo San Pietro, mantiene e ripropone momenti di tradizione con spettacoli musicali, attività culturali e sportive, la lotteria e numerosi appuntamenti dedicati a bambini, giovani e anziani (DETTAGLI).

Festival “Aqua”

Torna a Jesolo il festival “Aqua – La filosofia del mare”, con eventi all’alba e al tramonto tra l’arenile di piazza Brescia e il Parco Pegaso. Attesi venerdì 21 giugno Gianluca Gotto e Manuel Agnelli. Il giorno dopo, invece, l'incontro con Lucio Luca, Luca Beatrice e Matteo Saudino (DETTAGLI).

Spettacolo di Carlo & Giorgio

L’irriverente duo comico veneziano Carlo & Giorgio sarà protagonista a Jesolo, sul palco allestito allo Stadio Bennati, domenica 23 giugno (inizio alle ore 21.30), per presentare lo spettacolo “In vacanza con Carlo & Giorgio”. «Nella valigia di questo spettacolo mettiamo po’ di novità» raccontano i comici (DETTAGLI).

Concerto della Big Vocal Orchestra

Venerdì 21 giugno alle ore 21, sulla scalinata del Palazzo del Casinò del Lido, prende vita il concerto "Notte d'estate - Festa della Musica con la Big Vocal Orchestra", un tributo al mondo del cinema con brani tratti da film e da noti musical, insieme a capolavori della musica pop ma anche della polifonica classica (DETTAGLI).

Festival delle Migrazioni

Dal 20 al 23 giugno si terrà, tra Mestre e Venezia, il "Festival delle Migrazioni - In Movimento" organizzato dai volontari di Refugees Welcome Italia - Venezia, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato con il supporto e il contributo di moltissime associazioni e attività (DETTAGLI).

Festival dei Popoli

È in programma domenica 23 giugno 2024 la seconda edizione del festival dei popoli del Comune di Mirano: un momento di incontro per riflettere sul valore della comunità, della convivenza pacifica e dello scambio tra diverse culture. Previsti stand gastronomici, sport, giochi e mostre (DETTAGLI).

Mostra su Burtynsky

Un’esplorazione delle "incursioni industriali su larga scala nel pianeta" e dell’impatto dell’azione umana sugli ecosistemi terrestri: è il focus di Burtynsky: Extraction / Abstraction, la nuova mostra sul grande artista canadese Edward Burtynsky che sarà esposta al museo M9 da venerdì 21 giugno a domenica 12 gennaio 2025 (DETTAGLI).

Mostra su Marco Polo

La mostra in programma dal 6 aprile al 29 settembre 2024 a Palazzo Ducale, organizzata nell’anno in cui ricorrono i 700 anni dalla morte di Marco Polo, è un omaggio all’uomo ma soprattutto rappresenta la volontà di condividere le suggestioni da lui stesso raccontate nell’opera letteraria Il Milione (DETTAGLI).

Mostra su Helmut Newton

Helmut Newton sbarca a Venezia con la più completa esposizione di opere che ripercorrono la sua intera vita umana e lavorativa. La retrospettiva Helmut Newton. Legacy è in programma alle Stanze della Fotografia, presso l'isola di San Giorgio Maggiore, fino al 24 novembre 2024 (DETTAGLI).

Mostra su Armando Testa

Ca’ Pesaro inaugura la nuova stagione espositiva 2024 con una grande mostra dedicata ad Armando Testa (1917-1992): il geniale creativo piemontese sarà al centro di una rassegna monografica che permetterà di scoprire e riscoprire aspetti inediti della sua produzione (DETTAGLI).

Biennale del Merletto

Dal 14 giugno 2024 all’8 gennaio 2025, Fondazione Musei Civici di Venezia presenta la quarta edizione della Biennale del Merletto al Museo del Merletto di Burano. Una rassegna internazionale con una mostra, un concorso, incontri e convegni per raccontare, trasmettere, vivere, celebrare l’arte dell’isola veneziana e la sua eredità (DETTAGLI).