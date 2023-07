Notte Blu a Scorzè, concerti e mostre: il ricco weekend di Venezia e provincia

Notte Blu a Scorzè, concerti, mostre e tanti altri appuntamenti: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere nel territorio di Venezia e provincia quello del 22 e 23 luglio 2023, anticipato da venerdì 21. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutti gli eventi del weekend.

Notte Blu a Scorzè

Sabato 22 luglio, a partire dalle ore 20, il centro di Scorzè rimarrà chiuso per accogliere ben venticinque punti di animazione diffusi, che occuperanno la lunga passeggiata sotto le stelle tra via Cercariolo, via Venezia e via Roma. Spazio a concerti live sotto le stelle, esibizioni di danza, mercatini, mostre e angoli dedicati ai più piccoli (DETTAGLI).

Marghera Estate

Venerdì 21 luglio sarà l'ultima serata di Marghera Estate, la rassegna che ha animato il centro della città con esibizioni orchestrali, sperimentazioni e le migliori cover band italiane. Attesi, per l'ultimo appuntamento, i Blasco Anthology, che ripercorreranno la lunga carriera di Vasco Rossi (DETTAGLI).

Crociera jazz

La tredicesima edizione di Sile Jazz chiude sabato 22 luglio con l’appuntamento più atteso e amato dal pubblico: la Crociera Jazz in Laguna: un viaggio in musica accompagnati dalle note di Indaco trio e il loro tributo "D’amore e d’orgoglio" a Billie Holiday e Nina Simone (DETTAGLI).

Concerto di Mannarino

Mannarino ha annunciato le nuove date del tour “Corde 2023”, ciclo di appuntamenti estivi che vedranno il cantautore romano sul palco del Suonica Festival di Jesolo. L'appuntamento è per domenica 23 luglio 2023, al Parco Pegaso (DETTAGLI).

Concerto di Jaques Morelenbaum

Il brasiliano Jaques Morelenbaum, con il suo Cellosam3atrio, sarà in concerto sabato 22 luglio (ore 19.30) all’Auditorium Lo Squero della Fondazione Cini sull’Isola di San Giorgio Maggiore a Venezia. Tra gli innumerevoli stili musicali sviluppati in Brasile, il samba e? quello che meglio rappresenta la vasta diversita? culturale di questo paese (DETTAGLI).

Litorale Jazz Festival

Litorale Jazz Festival annuncia la sua terza edizione, in programma dal 18 al 23 luglio presso piazza Papa Giovanni Paolo II a Ca' Savio. Il calendario propone una ricca programmazione con trenta musicisti, un film a tema e cinque concerti live (DETTAGLI).

Lo spettacolo in realtà virtuale "Alonso"

Nella suggestiva torre dell’Arsenale Nord va in scena, tra la dimensione reale e quella virtuale, la storia originale di un giovane Don Chisciotte. Sarà la Torre di Porta Nuova all’Arsenale Nord ad ospitare, dal 13 luglio al 6 agosto alle ore 19.00, la nuova produzione del TSV: Alonso. Don Chisciotte tra realtà e virtuale (DETTAGLI).

La mostra dedicata alle netturbine veneziane

Aperta a Venezia, tra opere d’arte e donne all’opera, una mostra di fotografie di Luca Strassera, promossa da Veritas, che ritraggono alcune netturbine e pilote motoriste al lavoro. L'esposizione è allestita a Venezia, nella Sala San Leonardo, Cannaregio 1584 (DETTAGLI).

Le opere in miniatura di Massimo Saccon in mostra

Il Centro Culturale Palazzo Pisani Revedin dal 20 luglio al 2 agosto ospiterà una mostra con quindici opere ideate e realizzate dal celebre miniaturista veneziano Massimo Saccon. Gli esempi di miniature, che saranno esposte nella Sala degli Stucchi, vanno dall’VIII al XV secolo e sono tutte realizzate con metodi tradizionali su carta e pergamena (DETTAGLI).

Mostra dedicata al maestro del vetro Lino Tagliapietra

Curata dalla Fondazione Lino Tagliapietra assieme alla Fondazione Musei Civici di Venezia, Lino Tagliapietra. L’origine del viaggio intende rendere omaggio a un artista viaggiatore, sperimentatore, alla costante ricerca di stimoli da trasferire nelle sue opere, tra ricerca appassionata, perfezionamento tecnico e sublimazione della bellezza del vetro (DETTAGLI).

Mostra fotografica "Venice Mapping Time"

Il Museo di Palazzo Grimani ospita la mostra Ugo Carmeni. Venice Mapping Time, concepita espressamente per gli spazi museali proponendo uno sguardo inedito sulle “pietre di Venezia” e mettendo in evidenza il loro modo particolare di interagire con la luce (DETTAGLI).