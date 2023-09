Divertimento, spettacoli e sport: il weekend di Venezia e provincia

Divertimento, spettacoli, sport e tanti altri eventi: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere nel territorio di Venezia e provincia quello del 23 e 24 settembre 2023, anticipato da venerdì 22. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutti gli eventi del weekend.

Visite gratis al Museo di Torcello

Il Museo di Torcello apre le sue porte gratuitamente il 23 e 24 settembre per le Giornate Europee del Patrimonio. Un’opportunità per conoscere le due sezioni espositive del museo testimone della storia di un’isola che fu uno dei primi insediamenti lagunari, struttura di approdo e di commerci legata ad Altino, poi florida città produttiva e sede vescovile (DETTAGLI).

Mes3land

Per otto giornate, fino a domenica 1° ottobre, adulti, bambini e famiglie potranno divertirsi con giostre, concerti, musica e un villaggio appositamente allestito con un’area ristoro e mercatini. Il parco divertimenti prenderà vita ogni giorno dalle 15:30 e andrà avanti sino a sera, momento dedicato ai concerti e alle serate dj set, che inizieranno alle 20:30 (DETTAGLI).

Pane in Piazza

Il pane tornerà a essere protagonista sabato 23 e domenica 24 settembre della nuova edizione di “Pane in Piazza”: cuore dell’evento sarà Piazza Ferretto, dove verrà allestito lo stand che, a partire dalle ore 16.00 di sabato e per tutta la giornata di domenica, vedrà i maestri italiani dell’arte bianca preparare e sfornare pane, pizza e focacce (DETTAGLI).

A piedi in centro a Mirano

Per tutta la giornata di domenica 24 settembre, dalle 9 alle 20, tornerà, ecologico e sostenibile, il centro commerciale naturale della piazza, con i negozi che usciranno dalle botteghe e si sistemeranno “a cielo aperto”, quest’anno affiancati anche da una ricca area food al centro dell’ovale, allestita con stand gastronomici selezionati (DETTAGLI).

Concerto di Paul Weller

Il cantante, chitarrista e compositore britannico Paul Weller torna in concerto in Italia: dopo il tour annullato negli anni scorsi a causa della pandemia, i fan di “The Modfather” potranno rivederlo nell’unico live nel Nordest, che si terrà domenica 24 settembre al Palazzo del Turismo di Jesolo (DETTAGLI).

Il rapper Shade alla Nave de Vero

Shade, il premiatissimo rapper italiano che ci ha accompagnati nelle ultime estati, salirà sul palco della food court del centro commerciale venerdì 22 settembre, dalle ore 21:00 (DETTAGLI).

Vintage Kilo Festival

Dal 20 al 24 settembre arriva a Venezia il Vintage Kilo Festival, non una semplice vendita al kilo di moda vintage, ma un festival del riuso come scelta consapevole, contemporanea e cool. Ad essere coinvolte nell'evento saranno anche numerose partnership, anche con il Venezia Fc (DETTAGLI).

Caorle Independent Film Festival

L'evento, diventato un appuntamento annuale fisso per amanti del cinema ed esperti del settore, si svolgera? nella cittadina veneta dal 19 al 23 settembre 2023 e dara? spazio a tutte quelle opere cinematografiche indipendenti che non hanno grosse case di produzione alle spalle. I 75 film selezionati, provenienti dall’Italia e da altri 25 paesi del mondo, raccontano molte tematiche importanti (DETTAGLI).

Spettacolo gotico "Limen"

Arriva a Forte Mezzacapo Limen, una performance gotica itinerante realizzata da Teatro Idea. Diretto da Chiara Borgonovi e Michela Carbone, lo spettacolo si terrà sabato 23 settembre a Forte Mezzacapo. Le repliche previste, pensate per un gruppo di dieci spettatori, si svolgeranno alle ore 19, 20 e 21 (DETTAGLI).

Visite, incontri e musica a Palazzo Grimani

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2023, il Museo di Palazzo Grimani offre un ricco calendario di iniziative dedicate al tema Living heritage. Tariffa ridotta speciale (8 euro) per i partecipanti. Prenotazione obbligatoria (DETTAGLI).

Vernissage de "Le Colonete"

Da Guidi a Music, da Santomaso a Vedova, da Licata a Eulisse, con la fondamentale presenza di quanti si dedicano all’arte per puro diletto. L’Associazione Le Colonete anche quest’anno propone la mostra collettiva di pittura, fotografia e grafica sotto i portici subito dietro a Piazza San Marco (DETTAGLI).

Venice Lido Beach Trail

Al via la seconda edizione del Venice Lido Beach Trail, in programma domenica 24 settembre al Lido di Venezia: dopo il successo dello scorso anno, gli organizzatori riconfermano la stessa formula su tre distanze adatte a tutti: la 11K, la 5K e la Alì Family Run di circa 2K, gratuita e dedicata soprattutto a famiglie, bambini e accompagnatori al seguito (DETTAGLI).

Corsa a sostegno di Avapo

Appuntamento domenica 24 settembre per “Vien, Cori…ma staghene fora": edizione 2023 della manifestazione benefica promossa da A.P.S. Club41 Mestre. Una corsa/camminata ludico-motoria non competitiva, aperta a Nordic e Fitwalking, a sostegno di Avapo Mestre Onlus per ricordare Stefano Cera, caro amico della comunità mestrina e veneziana, recentemente scomparso a causa della SLA (DETTAGLI).

Weekend di fitness a Bibione

Torna per il diciottesimo anno il Bibione Beach Fitness. La più grande convention open air del benessere fisico in Europa è in programma nel weekend del 22-24 settembre 2023. Sui 15 megapalchi allestiti in riva al mare si balla e ci si allena in migliaia e in contemporanea, insieme ai top presenter provenienti da tutto il mondo (DETTAGLI).