Weekend ricco: musei gratis, stand da tutta Europa a San Donà, Autunno in Festa a Jesolo

Feste, mercatini, appuntamenti musicali e grandi mostre di pittura contemporanea. Sarà un fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere nel territorio di Venezia e provincia, quello del 22 e 23 ottobre 2022. Come di consueto, vi segnaliamo i principali, in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutti gli eventi del weekend.

Musei civici gratis

Ritorna fino a fine anno "Musei in Festa" l'iniziativa promossa dal Comune di Venezia e Fondazione Musei Civici di Venezia che propone alcune giornate di ingresso gratuite nei Musei civici veneziani per i residenti nei 44 Comuni della Città Metropolitana e nel Comune di Mogliano Veneto. Il prossimo appuntamento in programma è per domenica 23 ottobre 2022 (DETTAGLI).

Cristicchi e Amara cantano Battiato

"Torneremo ancora - Concerto mistico per Battiato", sabato 22 ottobre 2022, a partire dalle 21, Simone Cristicchi e Amara saranno protagonisti al Teatro Malibran di Venezia per il “Festival delle Idee”. In un ideale passaggio di testimone, Cristicchi e la cantante Amara affrontano con grazia e rispetto il repertorio mistico di Battiato, facendosi portatori dei messaggi spirituali che hanno reso immortale la sua opera. "Torneremo ancora", il cui tour sta riscuotendo grande successo in tutta Italia, è un viaggio musicale nelle emozioni, ricerca dell’essenza nella confusione della modernità, un “rapimento mistico e sensuale” tanto necessario in questo tempo in cui viviamo (DETTAGLI).

Stand da tutta Europa a San Donà

Terminata la fiera del Rosario, San Donà di Piave è pronta a ospitare, per la prima volta, una tappa del mercato europeo del commercio ambulante. Una prestigiosa mostra-mercato di prodotti enogastronomici e artigianali provenienti da numerosi Paesi, promossa da Fiva (Federcazione italiana venditori ambulanti), in collaborazione con Confcommercio San Donà-Jesolo e il patrocinio del Comune. L’appuntamento è per i giorni 21, 22 e 23 ottobre, in piazza Rizzo, in pieno centro a San Donà di Piave, dalle 9 alle 24 (DETTAGLI).

Autunno in Festa a Jesolo

Torna a Jesolo l’evento che saluta la bella stagione e accompagna la città verso il periodo di Natale: Autunno in festa, che riporta sotto i riflettori i prodotti tipici del territorio. Sabato 22 e domenica 23 ottobre il centro storico di Jesolo sarà avvolto dai caldi colori autunnali, che quest’anno sfumeranno verso il verde della sostenibilità, del chilometro zero e del risparmio energetico. Una manifestazione tutta a tema “green” con numerose iniziative orientate alla sensibilizzazione e la formazione verso la salvaguardia dell’ambiente con il coinvolgimento delle scuole del territorio, delle attività del centro storico, delle associazioni e soprattutto delle aziende agricole della città (DETTAGLI).

Festival della Politica

"La terra trema": è questo il tema scelto dalla Fondazione Gianni Pellicani per l’undicesima edizione del Festival della Politica, in programma dal 20 al 23 ottobre 2022 (con anteprima il 19 ottobre) nel centro di Mestre. Realizzata in partnership con Fondazione di Venezia, M9 - Museo del ’900, Comune di Venezia e Camera di Commercio, anche quest’anno si svolgerà sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, e con i patrocini di Regione Veneto e Città metropolitana di Venezia (DETTAGLI).

Pink Padel Cup

Il 22 ottobre 2022, dalle 9 alle 14, si tiene al Green Garden Village di Mestre la “Pink Padel cup for Avapo”, evento sportivo a sostegno delle donne colpite da tumore alla mammella. L'intento è favorire i percorsi di riconciliazione con il proprio nuovo aspetto fisico e incoraggiare il percorso di guarigione nel senso più ampio, in continuità con le cure sanitarie. Sono 40 le atlete che solcheranno il campo blu: per loro i premi sono messi a disposizione da Tennis3.it., Foolish Sportwear e M9-museo del ‘900. Sostengono inoltre l’iniziativa Banca Generali ed il Centro Commerciale Porte di Mestre (DETTAGLI).