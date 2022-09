Pane in piazza, grande festa del vino, pesce a Caorle: sarà un weekend ricco

Sagre, feste di paese e grandi appuntamenti con la tradizione: sarà un fine settimana concentrato, quello del 24 e 25 settembre, per Venezia e il suo territorio. Come di consueto, vi proponiamo una scelta di eventi da non perdere (in questa pagina il programma completo del weekend).

Pane in Piazza

Mani in pasta a Mestre il prossimo weekend: torna sabato 24 e domenica 25 settembre 2022 la manifestazione "Pane in Piazza", promossa e organizzata dall'associazione Panificatori di Venezia e provincia e da Confcommercio Mestre. Giunto oramai alla terza edizione, l’evento ripropone una formula consolidata e vivamente apprezzata dalla comunità cittadina e prevede due giorni di dibattiti, animazione e laboratori. Il centro di Mestre vedrà protagonisti i Maestri dell’Arte Bianca provenienti da tutta Italia, che lavoreranno in Piazza Ferretto sia nel laboratorio di panificazione (con mostra e vendita benefica dei prodotti da forno regionali), sia nell’area didattica con formazione/informazione ai consumatori sulle proprietà del pane, la sua storia, la sua tracciabilità e la responsabilità sociale delle imprese di panificazione (DETTAGLI).

La Grande Festa del Vino

Sabato 24 a domenica 25 settembre 2022, torna a Santa Maria di Sala la Grande Festa del Vino, giunta all'edizione numero 15, evento dedicato al vino che vede protagonisti 100 tra i migliori produttori nazionali e mondiali. Per due giorni incontri e cene gourmet fanno da cornice alle degustazioni che si svolgeranno, dalle 10 alle 20, presso Villa Farsetti (DETTAGLI).

Festa del Pesce

Due fine settimana all'insegna del gusto e delle tradizioni dal 16 al 18 e dal 23 al 25 settembre: ritorna l'appuntamento con la Festa del Pesce, evento organizzato da Pro Loco Caorle e Comune di Caorle, che ha l'obiettivo di far rinascere le antiche tradizioni della comunità caorlotta e di promuovere il gustoso pesce di Caorle. Nei due fine settimana, le cucine, che sforneranno piatti a base di pesce fresco alla griglia, pesce fritto ed altri prodotti tipici del mare di Caorle, saranno aperte i venerdì e sabato per la cena, dalle ore 18 alle 21, e le domeniche a pranzo, dalle ore 11.30 alle 17 (DETTAGLI).

Mezza maratona e 10K a Portogruaro

Portogruaro avrà la sua mezza maratona: la data è domenica 25 settembre, già ufficialmente inserita nel calendario della Federazione italiana di atletica leggera. Si correrà sui classici 21,097 km di un veloce tracciato che si svilupperà tra Portogruaro, Teglio Veneto e Gruaro. Partenza nel suggestivo scenario di Piazza della Repubblica a Portogruaro, dove sarà posto anche il traguardo, oltre al village di accoglienza per atleti e accompagnatori. Alla Portogruaro Half Marathon sarà inoltre abbinata una corsa stracittadina, sulla distanza di 10 km, a carattere ludico-motorio, aperta a tutti. L’organizzazione è a cura del Running Team Conegliano (DETTAGLI).

Sagra del Graspo de Ua

L’associazione Amici del Graspo de Ua annuncia 39^ edizione della sagra del Graspo de Ua, che si terrà a Spinea il 23, 24 e 25 settembre 2022. Una vera rinascita dopo il lungo periodo Covid che, come per tante altre iniziative, ha costretto gli organizzatori a saltare l’edizione del 2020, mentre quella del 2021 si è svolta in forma ridotta. Ciò che anima questa tradizionale Festa dell’uva è come sempre lo spirito solidaristico e la promozione e condivisione delle relazioni umane fra i residenti del quartiere, aperta anche a tutta la città di Spinea. Per questo molti degli abitanti, e non solo, saranno impegnati per più giorni, mettendo a disposizione il proprio tempo libero. Anche quest’anno il comitato organizzatore si è posto l’obiettivo di offrire qualcosa in più allo stand gastronomico, peraltro di notevole livello, con spettacoli e divertenti incontri musicali di intrattenimento, cercando di soddisfare le esigenze di tutte le fasce di età (DETTAGLI).

A piedi in centro

Muoversi sostenibilmente, assaporare il centro con lentezza, supportare il commercio di prossimità che è la forza e la fortuna di una piazza come Mirano. Con questi presupposti torna domenica 25 settembre la manifestazione “A piedi in Centro”, organizzata da Confcommercio del Miranese, Comune e dai commercianti di Mirano, per vivere il centro storico in tutta la sua bellezza e semplicità, spostandosi a piedi in occasione della 19. edizione della settimana europea della mobilità sostenibile (DETTAGLI).