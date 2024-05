Cultura, incontri e musica: il ricco weekend di Venezia e provincia

Cultura, incontri e musica: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere, quello del 25 e 26 maggio 2024, anticipato da venerdì 24. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutte le iniziative del weekend.

Festival "Viaggi e Viaggiatori"

Sabato 25 maggio, nell'area pedonale di via Verdi, si terrà il festival "Viaggi e Viaggiatori", l'evento vuole avvicinare le persone al viaggio, inteso come esperienza culturale e di crescita. Previsti incontri, esposizioni, laboratori, musica, danze e ristorazione dal mondo (DETTAGLI).

Dark Fest

Domenica 26 maggio Forte Gazzera ospiterà il Dark Fest, un festival dedicato al mondo gotico e del mistero con figuranti, horror movie, expo gotica, horror house, escape room, concerti, food truck e distribuzione di bevande antiche. L'ingresso si terrà dalle 17.00, con chiusura a mezzanotte (DETTAGLI).

Festa dei bisi

Al via venerdì 24 maggio la 52esima edizione della Festa dei Bisi di Peseggia: la manifestazione, che proseguirà fino a lunedì 3 giugno. In programma attività sportive, intrattenimento e buona cucina improntata sulle dolci perle del territorio con il piatto principe, “Risi e bisi" (DETTAGLI).

Concerto di Ditonellapiaga

Bissuola Live chiude al femminile con Ditonellapiaga, venerdì 24 maggio alle 21.00. A distanza di due anni dall’album d’esordio Camouflage, contenente Chimica, brano cantato al Festival di Sanremo 2022 assieme a Rettore e certificato disco d’oro, Ditonellapiaga ha recentemente pubblicato il suo nuovo disco Flash (DETTAGLI).

Targa 48

Venerdì 24 maggio, alle 20 al Candiani, si terrà la finale della seconda edizione della Targa 48. Otto i finalisti che si esibiranno: Antigene, Bharto (Alberto Pagliuca), Alberto Bettin, Clo.ser (Claudio Callegaro), Daniele Diliberto, Paolo Montagni, Laura Nolo e Stefano Sisto (DETTAGLI).

Biennale Arte 2024

Sarà aperta al pubblico da sabato 20 aprile a domenica 24 novembre 2024, ai Giardini e all’Arsenale, la 60. Esposizione Internazionale d’Arte intitolata "Stranieri Ovunque – Foreigners Everywhere", a cura di Adriano Pedrosa e prodotta dalla Biennale di Venezia. La mostra si articola tra il Padiglione Centrale ai Giardini e l’Arsenale (DETTAGLI).

Mostra su Marco Polo

La mostra in programma fino al 29 settembre 2024 a Palazzo Ducale, organizzata nell’anno in cui ricorrono i 700 anni dalla morte di Marco Polo, è un omaggio all’uomo ma soprattutto rappresenta la volontà di condividere le suggestioni da lui stesso raccontate nell’opera letteraria Il Milione (DETTAGLI).

Mostra su Jean Cocteau

L’eclettico Jean Cocteau (1889–1963) è il primo protagonista del programma espositivo 2024 della Collezione Peggy Guggenheim di Venezia. L'opera di Cocteau, figura di spicco della scena artistica internazionale del XX secolo, è proposta nella più esaustiva retrospettiva mai realizzata in Italia a lui dedicata (DETTAGLI).

Mostra su Banksy

Banksy. Painting Walls è la mostra al Museo M9 di Mestre che offre la possibilità di addentrarsi nell’immaginario artistico di un autore attivo da oltre un ventennio nella scena culturale mondiale. Fulcro dell’esposizione saranno tre muri originali dell’artista britannico (DETTAGLI).

Anime di Venezia

Si intitola "Anime di Venezia – Souls of Venice" la nuova creazione dell’artista italoamericano Lorenzo Quinn, che sarà esposta a Venezia fino al 15 settembre: costituita da 15 statue realizzate in mesh, l'affascinante installazione è collocata nell'androne di Ca' Rezzonico (DETTAGLI).

Mostra su Armando Testa

Ca’ Pesaro inaugura la nuova stagione espositiva 2024 con una grande mostra dedicata ad Armando Testa (1917-1992): il geniale creativo piemontese sarà al centro di una rassegna monografica che permetterà di scoprire e riscoprire aspetti inediti della sua produzione (DETTAGLI).

Mostra di opere in Lego

Dal 30 aprile il Centro Le Barche di Mestre ospita la più grande mostra di opere realizzate con Lego in Europa. L'esposizione permette di ammirare costruzioni uniche, oggetti educativi e interattivi, figure a grandezza naturale, grandi edifici: oltre 100 modelli, composti da 8 milioni di mattoncini, pronti a stupire adulti e bambini (DETTAGLI).