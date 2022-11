Nel weekend inizia il Natale di Mestre, con pista e mercatini. Spazio a mostre e grandi concerti

Un nuovo fine settimana ricco di appuntamenti è pronto ad animare il territorio di Venezia e di tutta la provincia. Tantissimi gli eventi da non perdere da venerdì 25 a domenica 27, all'insegna di arte, musica e feste di paese (con un anticipo sul Natale). Di seguito le nostre proposte da non perdere (in questa pagina trovate tutti gli eventi in programma).

Ha inizio il Natale di Mestre

Prendono ufficialmente il via venerdì 25 novembre i festeggiamenti di Natale a Mestre, con l'accensione dell'albero di Natale e l'apertura delle casette in legno che venderanno accessori e prodotti tipici. Protagonista sarà anche la pista di pattinaggio, che verrà ufficialmente inaugurata e potrà ospitare grandi e piccini fino all’8 gennaio (nei giorni feriali dalle 15 alle 19 e nei festivi dalle 11 alle 20). Da lunedì 19 dicembre la pista resterà aperta tutti i giorni dalle 11 alle 20 (DETTAGLI).

Alessandra Amoroso in concerto a Jesolo

Nuovo annuncio nell’autunno musicale del Palazzo del Turismo di Jesolo. Alessandra Amoroso ha scelto la cittadina del litorale veneziano per l’attesa data zero del suo nuovo tour nei palazzetti dal titolo “Tutto Accade Tour”, in programma sabato 26 novembre 2022.

Alessandra Amoroso raggiunge il successo nel 2009 grazie alla partecipazione e alla vittoria dell'ottava edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Nel corso della carriera ha pubblicato nove album, di cui sette in studio, esordendo sette volte alla prima posizione della classifica FIMI Album, e numerosi singoli, divenendo la seconda cantante lanciata da un talent show italiano ad aver venduto più copie certificate dalla FIMI, oltre 2 milioni e 700 mila (DETTAGLI).

Si ride al Teatro Toniolo

Marco e Pippo arrivano al Teatro Toniolo di Mestre in doppia replica venerdì 25 e sabato 26 novembre (ore 21.00) con “Finalmente Live!”, spettacolo campione d’incassi dell’estate 2022 con tutti i loro personaggi vecchi e nuovi e gli sketch più esilaranti del repertorio. Si apre così il cartellone di "È sempre una bella stagione - I Comici 2022.23", la proposta del Settore cultura del Comune di Venezia in collaborazione con DalVivo Eventi che vede protagonisti, fino al 27 aprile, i migliori artisti del panorama nazionale con i loro nuovi lavori (DETTAGLI).

Festa del Radicchio

Quarantesima edizione per la Festa del Radicchio di Rio San Martino di Scorzè, che si svolgerà da venerdì 11 a domenica 13 novembre e da giovedì 17 a domenica 20 novembre nel grande Palaradicchio al centro del paese. Nel fine settimana successivo (25-27 novembre) avrà luogo anche la rassegna enogastronomica “La strada del radicchio incontra…la casa degli IGP e DOC veneti”. Il programma delle giornate prevede numerose occasioni per far festa con mostre, musica, serate e stand enogastronomici, nonché iniziative e pesca di beneficenza (DETTAGLI).

Pista sul ghiaccio a Marghera

L'autunno e l'inverno si preannunciano festosi e ricchi di eventi per Marghera. Dopo gli appuntamenti di Halloween per i più piccini, prenderà il via cartellone di "Natale con noi 2022", con protagonista assoluta la pista di pattinaggio sul ghiaccio 'Marghera on ice', della dimensione di 420 metri quadrati, che sarà allestita in piazza Mercato l'11 novembre. Sarà inaugurata ufficialmente il 19 novembre alle 11, e resterà accessibile fino al 21 febbraio 2023 (DETTAGLI).

Il Falstaff di scena alla Fenice

La Stagione Lirica 2022-2023 della Fondazione Teatro La Fenice inaugurerà con Falstaff di Giuseppe Verdi, ultimo capolavoro del maestro di Busseto, considerato un capolavoro dell’opera comica. Tratta da William Shakespeare, in particolare dalla commedia The merry Wives of Windsor e dal dramma The History of Henry the Fourth, è una commedia lirica in tre atti frutto della collaborazione con Arrigo Boito, con il quale Verdi aveva collaborato sei anni prima per Otello (DETTAGLI).

Mostra sul femminicidio a Forte Mezzacapo

L'associazione dalla Guerra alla Pace, in occasione della "Giornata contro la violenza sulle donne" intende farsi promotore di una importante iniziativa con la mostra Femminicidio 2015-2022 dell'artista Paola Volpato. Tra la prime artiste in Italia ad occuparsi di questo tema, Paola Volpato è nota per la forza e l'umanità di questo lavoro che vuole parlare a tutti e che è infatti stato esposto in sedi istituzionali, quali il Parlamento italiano, musei e sale espositive, ma è anche stato proiettato su Torri cittadine, auditorium e biblioteche pubbliche (DETTAGLI).

Mostra sull'Antico Egitto

Mille reperti da ammirare ed esperienze immersive nel metaverso dell'Antico Egitto. Riapre il centro espositivo di Palazzo Zaguri a Venezia con la colossale mostra "Tutankhamon", che aprirà i battenti il 29 ottobre 2022, in occasione del centenario dalla scoperta della tomba del faraone egizio, scomparso a 18 anni nel 1323 a.C. (DETTAGLI).