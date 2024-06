Sagre, musica e street food: gli appuntamenti da non perdere nel weekend

Sagre, musica e street food: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere, quello del 29 e 30 giugno 2024, anticipato da venerdì 28. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutte le iniziative del weekend.

Festa de San Piero de Casteo

La tradizionale Festa de San Piero de Casteo giunge alla 54esima edizione. Come ogni anno, l'evento, che si tiene in Campo San Pietro, mantiene e ripropone momenti di tradizione con spettacoli musicali, attività culturali e sportive, la lotteria e numerosi appuntamenti dedicati a bambini, giovani e anziani (DETTAGLI).

Villaggio Coldiretti

Arriva a Venezia il Villaggio Coldiretti: dal 28 al 30 giugno tra Riva dei Sette Martiri e i Giardini Napoleonici decine di stand presenteranno l'eccellenza dell'agricoltura italiana. I visitatori potranno conoscere e gustare il meglio della cucina contadina e dello street food, fare la spesa al mercato contadino, visitare la fattoria degli animali con l'agriasilo e la pet therapy (DETTAGLI).

Notte Azzurra di Maerne

La Notte Azzurra torna a Maerne, venerdì 28 giugno a partire dalle ore 20, per regalare ai visitatori una serata magica con il tema “Tropical Dream”. Previsti percorsi gastronomici, musica, giochi gonfiabili e laboratori. Non mancherà, naturalmente, lo shopping: i negozi rimarranno aperti oltre il loro orario di chiusura (DETTAGLI).

Festa dei fioi

La seconda edizione della Festa dei fioi si terrà il 29 e 30 giugno nella parrocchia Santa Maria del Carmelo a Mestre, in zona Favorita. La manifestazione inizierà dalle ore 19 di sabato con l'apertura degli stand gastronomici e non mancheranno musica dal vivo e dj set (DETTAGLI).

Ennio Morricone - Marco Polo Soundtrack

Sono tra le pagine musicali più belle ed emozionanti scritte dal maestro Ennio Morricone. La colonna sonora dello sceneggiato Marco Polo, prodotto da Rai nel 1982, sarà eseguita in prima assoluta il 29 giugno, alle ore 21, al Teatro Malibran, nell’ambito delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte del viaggiatore e mercante veneziano (DETTAGLI).

Concerto dei Rumatera

Il Mirano Summer Festival annuncia il concerto dei Rumatera, band punk rock diventata di culto soprattutto in Veneto, ma non solo. Bullo, El Gosso e Sciukka si esibiranno il 30 giugno su quello che si può considerare un palco di casa: il loro progetto è nato nel 2007 proprio tra Miranese e Riviera del Brenta (DETTAGLI).

Concerto di Alessandro D’Alessandro e Roy Paci

Venerdì 28 giugno, alle 21.00, il Teatro Villa dei Leoni ospiterà Alessandro D'Alessandro, tra le più rilevanti espressioni della nuova leva musicale italiana, e il popolare trombettista e cantante Roy Paci. Un duo eccentrico e ricco di sorprese, fra canzone d’autore e un utilizzo molto personale dell’elettronica (DETTAGLI).

Concerto dell’aurora

Sabato 29 giugno, alle ore 5.15, la Rocca dei Tempesta di Noale farà da cornice al "Concerto dell’aurora", l'evento di musica, parole e suggestioni al sorgere del sole. La voce recitante sarà quella di Chiara De Pieri. Presenti sul palco anche il soprano Sara Volpato e l'Orchestra da Camera del Veneto - Lo Splendore di San Marco, diretti dal Maestro Diego Bortolato (DETTAGLI).

Spettacolo di Carlo & Giorgio

Partirà dal Lido il tour estivo che porterà Carlo & Giorgio ad esibirsi in numerose località del Veneto, dal mare ai monti, passando per i centri storici, con uno spettacolo dedicato al tema delle vacanze. Tre le date in programma nel weekend: venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 giugno presso la Sala Perla in Lungomare Marconi (DETTAGLI).

Festival “Aqua”

Torna a Jesolo il festival “Aqua – La filosofia del mare”, con eventi all’alba e al tramonto tra l’arenile di piazza Brescia e il Parco Pegaso. Attesa sabato 29 giugno, alle 20.30 all’arenile di piazza Brescia, una collaborazione inedita: quella tra la cantautrice e musicista Paola Turci e il critico musicale Gino Castaldo (DETTAGLI).

Mostra su Burtynsky

Un’esplorazione delle "incursioni industriali su larga scala nel pianeta" e dell’impatto dell’azione umana sugli ecosistemi terrestri: è il focus di Burtynsky: Extraction / Abstraction, la nuova mostra sul grande artista canadese Edward Burtynsky che sarà esposta al museo M9 da venerdì 21 giugno a domenica 12 gennaio 2025 (DETTAGLI).

Over Borders Half Marathon

Domenica 30 giugno andrà in scena la prima edizione della Over Borders Half Marathon, mezza maratona FIDAL sulla classica distanza dei 21,097 km che collegherà Lignano Sabbiadoro e Bibione. Il percorso, di grande suggestione, offrirà tra l’altro splendide vedute sulla Laguna di Marano e l’attraversamento della pineta di Bibione (DETTAGLI).