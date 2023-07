Nel weekend: Cinema Barch-in, Notte Bianca a Cavarzere, sport e spettacoli

Cinema Barch-in, Notte Bianca a Cavarzere, sport, spettacoli e tanti altri appuntamenti: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere nel territorio di Venezia e provincia quello del 29 e 30 luglio 2023, anticipato da venerdì 28. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutti gli eventi del weekend.

Cinema Barch-in

Torna per il quarto anno consecutivo Cinema Barch-in, il primo drive-in in barca d’Italia, che si svolgerà domenica 30 luglio e lunedì 31 e da giovedì 3 a domenica 6 agosto, come da tradizione nella splendida e antica cornice dell’Arsenale. In programma domenica 30 luglio il film "Lo sguardo su Venezia" del regista Simone Marcelli (DETTAGLI).

Notte Bianca a Cavarzere

Arriva, venerdì 28 e sabato 29 luglio, la Notte Bianca di Cavarzere: in Corso Italia, dalle ore 19.00 alle ore 24.00, sarà presente il mercatino delle tradizioni popolari con bancarelle di specialità alimentari e rimedi naturali per la cura del corpo. Il programma della manifestazione prevede inoltre spettacoli, musica, animazioni per grandi e bambini, luna park, giochi gonfiabili e manifestazioni sportive (DETTAGLI).

Sottomarina per i più piccoli

Domenica 30 luglio Sottomarina si trasforma in un grande parco giochi per i più piccoli, ma non mancheranno elementi d'intrattenimento per tutti: il centro ospiterà infatti tante opportunità di divertimento per le famiglie. Sul Boulevard ci sarà anche il teatro dei burattini con protagonista la favola di Pinocchio (DETTAGLI).

La regata in ricordo di “Bepi” e “Ciaci”

Domenica 30 luglio, alle ore 10.45, si svolgerà a Pellestrina il primo Memorial Giuseppe Fongher “Bepi” e Sergio Tagliapietra “Ciaci”, la regata extra calendario della stagione remiera di voga alla veneta dedicata ai due campioni del remo mancati l’anno scorso. L’iniziativa nasce per ricordare i due “Re del remo”, la coppia di regatanti più famosa del Novecento morti l’anno scorso (DETTAGLI).

A Caorle la corsa "5 alle 5"

Caorle punta la sveglia all’alba e si prepara per un insolito evento podistico: venerdì 28 luglio, nel cuore della caratteristica località balneare veneziana, si terrà l’edizione inaugurale della “5 alle 5”, un corsa in orario antelucano. La formula dell’evento è semplice: sveglia in piena notte, cinque chilometri di corsa e per finire una colazione di gruppo (DETTAGLI).

Spettacolo di Carlo & Giorgio

Il tour estivo di Carlo & Giorgio farà tappa anche a Caorle: il duo di comici veneziani presenterà, venerdì 28 luglio alle ore 21 presso l'azienda agricola Ca’ Corniani Terre d’avanguardia, il nuovo spettacolo “Senza Skei”. Lo spettacolo sarà a ingresso libero e gratuito (DETTAGLI).

Lo spettacolo in realtà virtuale "Alonso"

Nella suggestiva torre dell’Arsenale Nord va in scena, tra la dimensione reale e quella virtuale, la storia originale di un giovane Don Chisciotte. Sarà la Torre di Porta Nuova all’Arsenale Nord ad ospitare, dal 13 luglio al 6 agosto alle ore 19.00, la nuova produzione del TSV: Alonso. Don Chisciotte tra realtà e virtuale (DETTAGLI).

Mostra "Listening Post"

Venerdi? 21 luglio 2023 alle ore 18.00 la Fondazione Bevilacqua La Masa apre al pubblico, presso la Galleria di Piazza San Marco, Listening Post. Dalle pratiche di ascolto alla sound art. La mostra, prodotta dalla fondazione e nata da una importante rete di collaborazioni e contributi, raccontera? alcune forme di espressione artistica dei linguaggi legati al suono, all’ascolto e alla parola (DETTAGLI).

Le opere in miniatura di Massimo Saccon in mostra

Il Centro Culturale Palazzo Pisani Revedin dal 20 luglio al 2 agosto ospiterà una mostra con quindici opere ideate e realizzate dal celebre miniaturista veneziano Massimo Saccon. Gli esempi di miniature, che saranno esposte nella Sala degli Stucchi, vanno dall’VIII al XV secolo e sono tutte realizzate con metodi tradizionali su carta e pergamena (DETTAGLI).

Mostra dedicata al maestro del vetro Lino Tagliapietra

Curata dalla Fondazione Lino Tagliapietra assieme alla Fondazione Musei Civici di Venezia, Lino Tagliapietra. L’origine del viaggio intende rendere omaggio a un artista viaggiatore, sperimentatore, alla costante ricerca di stimoli da trasferire nelle sue opere, tra ricerca appassionata, perfezionamento tecnico e sublimazione della bellezza del vetro (DETTAGLI).

Concerto dell’Accademia d’Archi Arrigoni

L’Accademia d’Archi Arrigoni è protagonista di un suggestivo concerto al Parco dei Mulini di Belfiore di Pramaggiore, venerdì 28 luglio alle ore 21 (ingresso libero): a dirigere l’orchestra è il direttore artistico dell’Arrigoni, Domenico Mason. Presente anche una giovane stella dell’arco che vanta una carriera già ben avviata a livello internazionale, Christian Sebastianutto al violino solista (DETTAGLI).