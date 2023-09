Nel weekend: Salone dell'alto artigianato italiano, Venetonight e Mes3land

Salone dell'alto artigianato italiano, Venetonight, Mes3land e tanti altri eventi: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere nel territorio di Venezia e provincia quello del 30 settembre e 1° ottobre 2023, anticipato da venerdì 29 settembre. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutti gli eventi del weekend.

Salone dell'alto artigianato italiano

L'Italia delle eccellenze artigianali si racconta e lo farà a Venezia, nell’evocativa cornice dell’Arsenale, dove le botteghe veneziane e del Bel Paese metteranno in mostra la maestria del made in Italy. Saranno quindi oltre un centinaio gli espositori che da giovedì 28 settembre a domenica 1° ottobre porteranno in laguna il meglio della loro arte (DETTAGLI).

Venetonight

Con 75 attività tra laboratori per bambini, incontri, spettacoli e visite ideati e condotti da oltre 100 ricercatrici e ricercatori, la quattordicesima edizione di Venetonight si presenta con numeri da record: un evento dell’Università Ca’ Foscari Venezia per avvicinare il mondo della ricerca e della conoscenza ai curiosi di tutte le generazioni (DETTAGLI).

Mes3land

Giostre, musica, spettacoli e una grande area ristoro: per otto giornate, fino a domenica 1° ottobre, apre i battenti Mes3land, il grande parco divertimenti di Mestre che per dieci giorni animerà l'area dell'ex mercato ortofrutticolo di via Torino (DETTAGLI).

Fiera del libro "Equilibri"

A Venezia arriva, dal 30 settembre al 1° ottobre, una manifestazione dedicata al libro, dal nome “Equilibri”: la prima fiera del libro a Venezia: le due giornate si svolgeranno nei chiostri del convento di San Francesco della Vigna a Castello, un evento dedicato ad editori e librerie venete indipendenti con sezioni dedicate (DETTAGLI).

Concerto dei Negrita

Dopo un tour acustico nei teatri durato tre anni, i Negrita, rock band fra le più amate dal pubblico italiano, tornano a sorpresa live in elettrico nei club, per un lungo tour in cui riproporranno i brani cult del proprio repertorio. Pau e compagni saranno protagonisti, domenica 1° ottobre 2023, sul palco del Palmariva Live Club (DETTAGLI).

Sculture di sabbia

L’esposizione jesolana, arrivata quest’anno alla sua 25esima edizione e dedicata all’arte contemporanea, avrebbe dovuto chiudere i battenti lo scorso 24 settembre tuttavia, dato il successo e gli importanti flussi turistici ancora registrati in città, la giunta comunale ha definito una nuova scadenza: il 15 ottobre (DETTAGLI).

Mostra su Italico Brass

Arriva a Venezia la grande mostra dedicata a Italico Brass, acclamato protagonista del panorama artistico internazionale nei primi decenni del Novecento e personaggio di spicco della fascinosa Venezia del tempo. L'iniziativa esporra? a Palazzo Loredan in Campo Santo Stefano un centinaio di opere, di cui molte inedite (DETTAGLI).

Mostra su Chagall

La mostra "Chagall. Il colore dei sogni" aprirà il prossimo 30 settembre e si potrà ammirare, nelle sale espositive del secondo piano del Candiani, sino al 13 febbraio 2024. L’esposizione è concepita con i capolavori conservati a Ca' Pesaro, cui sono affiancati in ciascuna sezione importanti e puntuali opere di Chagall provenienti da prestigiose collezioni internazionali (DETTAGLI).

Per sempre Beatles

Sabato 30 settembre, alle ore 21.00 al Toniolo di Mestre, la Magical Mystery Orchestra si esibirà in "Per sempre Beatles", una sorta di antologia dei maggiori successi dei Fab 4, riportando alla mente sonorità e melodie di quelli che sono stati un vero e proprio fenomeno musicale e culturale (DETTAGLI).

Festival Internazionale delle Due Città

Al via il Festival Internazionale delle Due Città: la manifestazione, considerata tra le kermesse chitarristiche più importanti al mondo, si conferma manifestazione di alto profilo, capace di attrarre svariate tipologie di pubblico e presentando un programma di concerti nel segno del “New Classical World”. Previsti, nel weekend, due appuntamenti al Candiani di Mestre (DETTAGLI).

Concerto di Antonio Fresa

Si riaccendono le luci all’Auditorium Lo Squero della Fondazione Cini sull’Isola di San Giorgio Maggiore per la programmazione autunnale di Asolo Musica – Veneto Musica. Si riprende sabato 30 settembre, alle 16.30, con ancora un progetto musicale del pianista e compositore Antonio Fresa, stavolta in veste di solista, intitolato "Piano HeArt" (DETTAGLI).

Expo Sport

Sabato 30 settembre il parco Pegaso torna ad essere il palcoscenico di Expo Sport: sotto i riflettori le associazioni sportive di Jesolo che saranno rappresentate dai loro atleti e dai loro tecnici, aprendo le porte a bambini e ragazzi dalle ore 15.00 (DETTAGLI).

In canoa tra le ville della Riviera del Brenta

Domenica 1° ottobre 2023 il Polo Nautico di Dolo e la Asd Rescue Life organizzano, per la seconda edizione, la manifestazione canoistica "Riviera in Voga", capace di unire sport, storia e natura grazie al patrocinio dei Comuni di Dolo e Noventa Padovana. Il ritrovo è previsto alle 9.00 presso la conca di Noventa Padovana (DETTAGLI).

Running a Bibione

Sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre Bibione ospiterà un ricco weekend dedicato a tutti gli appassionati del running: prima l’ormai classica gara internazionale Fidal sulla distanza delle 10 miglia, poi la corsa benefica dedicata a tutte le donne, ma aperta anche agli uomini (DETTAGLI).

Cicchetti a base di granchio blu

Grande evento a Chioggia nell'ultimo weekend di settembre per la valorizzazioni delle realtà economiche e dei prodotti del territorio: nelle giornate di venerdì 29, sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre, i locali e i bacari di Riva Vena proporranno cicchetti e ricette con l'ingrediente più famoso dell'estate, il granchio blu (DETTAGLI).

M’Illumino di Spezie

Arriva, in piazza Mazzini a Jesolo, "M’illumino di spezie": l’appuntamento dove si potrà esplorare l’uso delle spezie nella gastronomia, nella liquoristica, nella mixologia e nel benessere. Si potrà assistere anche ad una gara di mangiatori di peperoncino con fuoriclasse di fama europea, che coinciderà con la seconda tappa del Campionato Italiano 2023-‘24 (DETTAGLI).