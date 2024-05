Nel weekend: Venezia Comics, Biennale Arte, food festival e mostre

Venezia Comics, Biennale Arte, food festival e mostre: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere, quello del 4 e 5 maggio 2024, anticipato da venerdì 3. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutte le iniziative del weekend.

Venezia Comics

Torna, sabato 4 e domenica 5 maggio a Forte Marghera, Venezia Comics - Festival del fumetto e della cultura pop, giunto alla sua undicesima edizione. Il "cuore portante" della manifestazione resterà la mostra-mercato del gioco e del fumetto ma ci sarà spazio anche per talk, scuola di disegno, gare di cosplay ed esposizioni (DETTAGLI).

Biennale Arte 2024

Sarà aperta al pubblico da sabato 20 aprile a domenica 24 novembre 2024, ai Giardini e all’Arsenale, la 60. Esposizione Internazionale d’Arte intitolata "Stranieri Ovunque – Foreigners Everywhere", a cura di Adriano Pedrosa e prodotta dalla Biennale di Venezia. La mostra si articola tra il Padiglione Centrale ai Giardini e l’Arsenale (DETTAGLI).

Buffalo food festival

Il Buffalo food festival torna per sei giorni, dal 3 al 5 maggio e dal 10 al 12 maggio, nei giardini di via Gagliardi a Noale. L'evento ripropone anche nella città dei Tempesta il suo format ormai classico: banchi di street food con specialità nazionali e internazionali, birre artigianali da tutto il mondo, cocktail bar e il palco per concerti e dj set (DETTAGLI).

Caorle Sea Festival

Torna il Caorle Sea Festival, la manifestazione che vede la street art mettersi al servizio della riqualificazione urbana e della valorizzazione delle ricchezze paesaggistiche e naturalistiche. L’iniziativa vedrà 18 street artist impegnati a dipingere una ventina di opere di grandi dimensioni sui muri di Caorle (DETTAGLI).

Pavè

Dal 3 al 5 maggio 2024 si terrà "Pavè - pedalando a Venezia", il bike festival che unisce appuntamenti di approfondimento ad una spettacolare gravel ride attorno alla laguna. Novità di questa terza edizione sarà l’ampio spazio dedicato alla “folding culture”, alle biciclette pieghevoli e a una rivoluzione possibile (DETTAGLI).

Anime di Venezia

Si intitola "Anime di Venezia – Souls of Venice" la nuova creazione dell’artista italoamericano Lorenzo Quinn, che sarà esposta a Venezia fino al 15 settembre: costituita da 15 statue realizzate in mesh, l'affascinante installazione è collocata nell'androne di Ca' Rezzonico (DETTAGLI).

Mostra su Armando Testa

Ca’ Pesaro inaugura la nuova stagione espositiva 2024 con una grande mostra dedicata ad Armando Testa (1917-1992): il geniale creativo piemontese sarà al centro di una rassegna monografica che permetterà di scoprire e riscoprire aspetti inediti della sua produzione (DETTAGLI).

Mostra di Wael Shawky

Aperta al pubblico, nella sede del Museo di Palazzo Grimani, la mostra personale dell’artista egiziano Wael Shawky intitolata "I Am Hymns of the New Temples". Nelle opere di Shawky si articolano film, disegno, pittura, scultura, installazione, performance e regia teatrale (DETTAGLI).

Mostra di opere in Lego

Dal 30 aprile il Centro Le Barche di Mestre ospita la più grande mostra di opere realizzate con Lego in Europa. L'esposizione permette di ammirare costruzioni uniche, oggetti educativi e interattivi, figure a grandezza naturale, grandi edifici: oltre 100 modelli, composti da 8 milioni di mattoncini, pronti a stupire adulti e bambini (DETTAGLI).

Mostra "Murders"

Si intitola "Murders" l'esposizione che dal 25 aprile sarà ospitata negli spazi ex Bounty di Jesolo: in oltre 1000 metri quadrati di percorso espositivo sono passati in rassegna gli assassini seriali del passato e quelli più recenti, con un focus sulle modalità omicida e le tipologie di criminale (DETTAGLI).

Spettacolo di Marco e Pippo

Il trio comico Marco e Pippo torna con un nuovo tour che attraverserà tutto il Veneto e il 3 maggio, alle 21.15, calcherà il palco del Teatro Vivaldi di Jesolo. Negli ultimi due anni il trio ha raggiunto un successo sorprendente, con una serie di sold-out (DETTAGLI).

Concerto del coro e degli ottoni della Fenice

Il concerto del coro e degli ottoni del Teatro La Fenice, con Alfonso Caiani maestro del coro e Andrea Chinaglia al pianoforte, è in programma venerdì 3 maggio (ore 18.30) al Capannone del Petrolchimico di Porto Marghera: sarà un omaggio al compositore veneziano Luigi Nono, in occasione del centenario della nascita (DETTAGLI).