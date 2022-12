Mercatini natalizi, piste di ghiaccio, mostre e concerti: gli eventi del weekend

Fine settimana ricco di eventi quello di Venezia e provincia. Il 3 e 4 dicembre 2022 ci sarà spazio, soprattutto, per appuntamenti a tema natalizio, ma non mancheranno concerti, rappresentazioni teatrali e mostre. In questa pagina tutti gli eventi del weekend, di seguito, una selezione di quelli da non perdere.

Apre la pista di ghiaccio a Venezia

Non è Natale senza il pattinaggio. Sarà inaugurata sabato 3 dicembre 2022 la pista di ghiaccio a Venezia, come da tradizione installata in Campo San Polo. Pista di vero ghiaccio, per il divertimento di tutti, sarà aperta tutti i giorni, con la possibilità di noleggiare i pattini in loco, fino al 21 febbraio 2023 (DETTAGLI).

Mercatini in Villa Farsetti

A Santa Maria di Sala il Natale abbraccia Villa Farsetti, dove saranno i commercianti ad aprire il periodo più atteso dell’anno, grazie a una giornata di mercatini, bancarelle e animazioni organizzate nell’ambito del distretto del commercio "Terra del Graticolato". In regia Comune di Santa Maria di Sala, Confcommercio del Miranese e i commercianti locali (DETTAGLI).

Natale a Mirano

Mirano si anima per il Natale, con un programma ricco di appuntamenti dal 27 novembre all'8 gennaio 2023. In calendario più di 15 appuntamenti di musica e spettacolo diffusi, ospiti d’eccezione, pista di ghiaccio, mercatini e attività per bambini, oltre a molti altri appuntamenti culturali e di solidarietà (DETTAGLI).

Natale al Centro Le Barche

Dall’1 al 24 dicembre 2022 al Centro Le Barche sarà allestito il Villaggio di Natale, con mercatini, laboratori e varie attività che animeranno il centro durante il mese di dicembre. L’iniziativa, promossa dal Centro, sarà arricchita da un fitto calendario di eventi a tema natalizio che si svolgeranno al 4° piano dedicati a tutti i visitatori, in particolare ai più piccoli e alle loro famiglie. Folletti, elfi e Babbo Natale saranno protagonisti negli spazi del centro commerciale, con spettacoli teatrali e musicali, giochi di prestigio e laboratori creativi dedicati ai bambini. Questi appuntamenti sono previsti ogni sabato e domenica a dicembre e anche in alcuni giorni infrasettimanali (DETTAGLI).

L'acqua granda in mostra a Ca' Foscari

A 3 anni dall’acqua alta eccezionale del 12 novembre 2019 il Dvri - Distretto Veneziano Ricerca e Innovazione e l’Università Ca’ Foscari Venezia organizzano la seconda edizione della mostra sull’archivio digitale creato dalla popolazione e le opere virtuali di ricercatori e artisti (DETTAGLI).

Kandinsky in mostra

Wassily Kandinsky e le avanguardie europee saranno protagonisti di una rassegna al Centro Candani di Mestre dal 30 settembre 2022 al 21 febbraio 2023. L'evento è a cura di Elisabetta Barisoni, della Fondazione Musei Civici Veneziani (DETTAGLI).

Jazz e musica elettronica al Teatro del Parco

Otto artisti, due ensemble di jazz acustico e musica elettronica, uniti in due giorni di residenza (alla Hybrid Music di Mestre) e poi in un concerto inedito al Teatro del Parco Bissuola: è la formula con la quale, il 3 e 4 dicembre, nusica.org arriva nel cuore di Mestre con il progetto CREI, sostenuto dal ministero della cultura e con la collaborazione del Comune di Venezia e Adeidj, associazione delle etichette indipendenti di jazz (DETTAGLI).