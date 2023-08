Cinema, concerti e sport: il ricco weekend di Venezia e provincia

Eventi cinematografici, concerti, sport e tanti altri appuntamenti: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere nel territorio di Venezia e provincia quello del 5 e 6 agosto 2023, anticipato da venerdì 4. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutti gli eventi del weekend.

Cinema Barch-in

Torna per il quarto anno consecutivo Cinema Barch-in, il primo drive-in in barca d’Italia, che si svolgerà fino a domenica 6 agosto, come da tradizione nella splendida e antica cornice dell’Arsenale. In programma venerdì 4 agosto un film a sorpresa che verrà annunciato solo pochi minuti prima della proiezione. Sabato 5 agosto sarà la volta de Il pianeta del tesoro. Chiude la rassegna, domenica 6 agosto, il film Christian (DETTAGLI).

Cinema sotto le stelle

Prosegue a Marghera, in Piazza Mercato, “Cinema Sotto le Stelle”, la storica rassegna cinematografica che animerà le serate della città fino a lunedì 4 settembre. In programma venerdì 4 agosto Le otto montagne. Sabato 5 sarà la volta di Bullet Train e domenica 6 verrà proiettato il film Grazie ragazzi (DETTAGLI).

Calici di Stelle

Il 5 e 6 agosto, nella splendida cornice di Villa Farsetti a Santa Maria di Sala, si terrà l'evento denominato "Calici di stelle", con degustazioni di vino, cicchetti e risotti con i prodotti del territorio. All'imbrunire ci si potrà accomodare su grandi cuscini e rivolgere un'occhiata al cielo per scorgere le stelle cadenti (DETTAGLI).

Concerto di Peggy Gou, Nu Genea e Daniele Baldelli

Si aggiunge un altro grande evento in Spiaggia del Faro a Jesolo per l’estate 2023: sabato 5 agosto, sul palco della Spiaggia del Faro, si esibiranno Peggy Gou, artista sudcoreana di fama mondiale, i Nu Genea, duo di musicisti partenopei, e Daniele Baldelli, uno dei primi DJ in Italia (DETTAGLI).

Rally Città di Scorzè

Il rally Città di Scorzè, venerdì 4 e sabato 5 agosto, taglierà il traguardo della ventesima edizione. Il programma prevede l’arrivo degli equipaggi giovedì 3 agosto. Dopo lo shakedown di Noale previsto alle 13.30 di venerdì 4 agosto, i concorrenti prenderanno il via della gara con la prova speciale spettacolo Base alle 21.11 (DETTAGLI).

Fiera nazionale dell'agricoltura

La 44esima edizione della Fiera di Santo Stefano si terrà dal 3 al 7 agosto a Concordia Sagittaria con cinque giorni nel segno dell’agricoltura, della terra, dell’ambiente e delle tradizioni. Una novità dell'edizione 2023 sarà l’evento mattutino di domenica 6 agosto, “Trattori in Campo”, durante il quale avrà luogo una dimostrazione di macchine e di esempi di lavorazioni che conservano il suolo (DETTAGLI).

Visite guidate all’antico cimitero ebraico di Venezia

Domenica 6 agosto riprendono le visite guidate straordinarie all’antico cimitero ebraico di Venezia: i tour, su prenotazione, si terranno alle ore 10.30, 12.00, 15.30 e 17.00. Dopo il successo delle visite del 18 giugno e del 9 luglio, la comunità ebraica di Venezia propone un'altra giornata per scoprire un luogo ricco di grande fascino e di memoria (DETTAGLI).

Recital chitarristico di Vera Danilina

Prosegue il 41esimo Festival Internazionale di Musica di Portogruaro con un emozionante recital chitarristico che vedrà protagonista la vincitrice del prestigioso concorso internazionale di chitarra classica “Michele Pittaluga” 2022": sabato 5 agosto, infatti, alle ore 21.00, la giovane chitarrista russa Vera Danilina si esibirà con un programma rivolto al repertorio del Novecento fino ai giorni nostri (DETTAGLI).

Mostra su Emilio Vedova

Continua la mostra Rivoluzione Vedova, ospitata presso gli spazi di M9 - Museo del ’900: ad essere esposti saranno, tra gli altri, alcuni fondamentali lavori del pittore veneziano connotati proprio dal forte legame con i drammatici eventi del suo tempo (DETTAGLI).

Mostra "Icônes"

A Venezia Punta della Dogana presenta la mostra tematica “Icônes”: l'esposizione presenta opere provenienti in particolare dalla Pinault Collection, e invita a una riflessione sul tema dell’icona e dello statuto dell’immagine nella contemporaneità (DETTAGLI).