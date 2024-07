Nel weekend: grandi concerti, Cinema Barch-in e rassegne estive

Grandi concerti, Cinema Barch-in ed eventi estivi: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere, quello del 6 e 7 luglio 2024, anticipato da venerdì 5. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutte le iniziative del weekend.

Concerto dei Pooh

I Pooh saranno protagonisti di un doppio concerto in Piazza San Marco a Venezia il 5 e il 6 luglio. Le due serate saranno un viaggio nella grande bellezza italiana attraverso la musica di una delle band più longeve e amate dal pubblico, che per la prima volta suonarono a San Marco nel 1976 in occasione dei primi 10 anni di attività (DETTAGLI).

Concerto di Umberto Tozzi

Umberto Tozzi sarà protagonista di un live in Piazza San Marco il 7 luglio, nell'ambito de "L'ultima notte rosa", tour mondiale lungo due anni, con cui darà l'addio alle scene dopo oltre 50 anni di gloriosa carriera. Durante la sua carriera, il cantautore ha venduto oltre 80 milioni di dischi (DETTAGLI).

Cinema Barch-in

Parte domenica 7 luglio la nuova edizione di Cinema Barch-in, il drive-in in barca che, per cinque serate, trasformerà la storica Arsenale di Venezia in uno spazio di spettacolo, musica e condivisione. Durante la prima serataverrà proiettato il film Master & Commander: sfida ai confini del mare (DETTAGLI).

Notte Rosa di Favaro Veneto

Sabato 6 luglio la Notte Rosa colora Favaro Veneto: dalle ore 20.00 fino a mezzanotte, la porzione di via San Donà che va da Piazza Pastrello a via Passo San Boldo sarà interamente trasformata in un’isola pedonale che ospiterà una serata animata da spettacoli, musica, danze e mercatini (DETTAGLI).

Marghera Estate

Al via Marghera Estate 2024: nell'arena di Piazza Mercato il meglio della musica italiana e internazionale portato sul palco dalle migliori cover band. A salire sul palco della città giardino, venerdì 5 luglio, saranno i Batistococo con i loro celebri ritmi latini (DETTAGLI).

Cipre Lab Summer Fest

Torna, dal 3 al 7 luglio, il Cipre Lab Summer Fest al Parco Hayez di Mestre: attesi il 5 luglio i Broken Clocks e Alma Libre; sabato 6 saliranno invece sul palco i Sick Tamburo, anticipati dagli aWe. Domenica 7 luglio, invece, il live della Piccola Orchestra MDM e, a seguire, il concerto dei Batistococo (DETTAGLI).

Mostra su Burtynsky

Un’esplorazione delle "incursioni industriali su larga scala nel pianeta" e dell’impatto dell’azione umana sugli ecosistemi terrestri: è il focus di Burtynsky: Extraction / Abstraction, la nuova mostra sul grande artista canadese Edward Burtynsky che sarà esposta al museo M9 da venerdì 21 giugno a domenica 12 gennaio 2025 (DETTAGLI).

Mostra su Marco Polo

La mostra in programma dal 6 aprile al 29 settembre 2024 a Palazzo Ducale, organizzata nell’anno in cui ricorrono i 700 anni dalla morte di Marco Polo, è un omaggio all’uomo ma soprattutto rappresenta la volontà di condividere le suggestioni da lui stesso raccontate nell’opera letteraria Il Milione (DETTAGLI).

Mostra su Helmut Newton

Helmut Newton sbarca a Venezia con la più completa esposizione di opere che ripercorrono la sua intera vita umana e lavorativa. La retrospettiva Helmut Newton. Legacy è in programma alle Stanze della Fotografia, presso l'isola di San Giorgio Maggiore, fino al 24 novembre 2024 (DETTAGLI).

Mostra su Armando Testa

Ca’ Pesaro inaugura la nuova stagione espositiva 2024 con una grande mostra dedicata ad Armando Testa (1917-1992): il geniale creativo piemontese sarà al centro di una rassegna monografica che permetterà di scoprire e riscoprire aspetti inediti della sua produzione (DETTAGLI).

Mostra di Georg Dokoupil

L'artista di fama mondiale Jiří Georg Dokoupil inaugura una nuova fase della sua pratica artistica versatile e sperimentale nella mostra Venetian Bubbles, ospitata presso la Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia. Per l’occasione l’artista presenta otto delle sue prime grandi opere scultoree in vetro (DETTAGLI).