Mestre Book Fest, sagre, concerti e sport: il ricco weekend di Venezia e provincia

Mestre Book Fest, sagre, concerti e sport: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere, quello dell'8 e 9 giugno 2024, anticipato da venerdì 7. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutte le iniziative del weekend.

Mestre Boof Fest

Continua la festa del libro nel cuore di Mestre: tra i protagonisti che incontreranno il pubblico nelle giornate del 7, 8 e 9 giugno vi sono Stefania Andreoli, Eleonora Riso, Pierluigi Panza, Rokia, Eshkol Nevo, Fulvio Marino, Tommaso Munari, Massimo Carlotto e Gianni Rivera (DETTAGLI).

Notte Bianca di Mirano

L'evento si terrà sabato 8 giugno, a partire dalle 19.00, nelle vie del centro della città. Una delle attrazioni più attese della serata sarà la presenza dei "Dinosauri più alti al mondo", gonfiabili che si ergono fino a 25 metri. Il programma della serata prevede anche punti ristoro, musica, luna park, negozi aperti e animazioni (DETTAGLI).

Fiera del biso

L'antica fiera del biso di Pianiga si terrà da venerdì 7 a domenica 9 giugno. Protagonista della festa sarà lo stand gastronomico con la cucina tipica e con i piatti dei ristoratori locali. Le attività proposte includono anche luna park, musica dal vivo e laboratori didattici per i bambini (DETTAGLI).

AeQuilibrium Beach Volley Marathon

Si torna sotto rete a Bibione, questa volta per la prima e imperdibile “Special Edition” marchiata AeQuilibrium Beach Volley Marathon che, dal 7 al 9 giugno, permetterà a tutti gli appassionati della disciplina di scendere in campo al fianco di veri e propri fuoriclasse, impegnati a disputare la tappa finale del Campionato Italiano di Beach Volley per Società (DETTAGLI).

Circo Patuf

La compagnia italo-argentina Circo Patuf fa ritorno a Mira, dal 7 al 16 giugno in Forte Poerio, su invito del Comune nell’ambito del progetto "Pianeta Famiglie". Gli artisti presenteranno “#378”, una fusione fra circo e teatro, un’ora di spensieratezza, tra gag comiche e perfomance artistiche (DETTAGLI).

Concerto di Willie Peyote

La voglia di scrivere prima e quella di suonare poi, la voglia di stare con la band in studio e arrivare poi sul palco. Tutto questo è “Sulla Riva del Fiume”, il nuovo disco di Willie Peyote con il quale parte "Sulla riva del tour". L'appuntamento veneziano è al parco Albanese di Mestre, il 7 giugno alle 21.00, per la rassegna Bissuola Live (DETTAGLI).

Concerto degli Of New Trolls

Sabato 8 giugno l'Arena del Parco Bissuola ospita il concerto degli Of New Trolls. I New Trolls sono stati un gruppo musicale italiano costituitosi nel 1967 e attivo fino al 1998. Nel gennaio 2018 il gruppo cambia nome in Of New Trolls. Il live sarà preceduto dal gruppo Sezione Frenante, band veneta che propone rock progressivo (DETTAGLI).

Concerto del Paul Van Kemenade Classic Quintet

Riparte la rassegna concertistica “Sile Jazz - Acque Sonore” e, seguendo il corso placido del fiume Sile, il secondo concerto del festival si terrà a Quarto d’Altino, sabato 8 giugno alle 21.00 in Piazza San Michele. Sul palco un big del jazz europeo, il Paul Van Kemenade Classic Quintet, che ha alle spalle una carriera di oltre 40 anni (DETTAGLI).

Incontro con Valerio Held e Maurizio Amendola

Sabato 8 giugno, alle 16.00 presso la fumetteria mestrina Comix League, si terrà l'incontro con due celebri autori Disney, Valerio Held e Maurizio Amendola. Entrambi porteranno alcune loro tavole originali e terranno un firmacopie. Held metterà a disposizione anche alcune copie della sua ultima opera “Florian 300” (DETTAGLI).

Biennale Arte 2024

Sarà aperta al pubblico da sabato 20 aprile a domenica 24 novembre 2024, ai Giardini e all’Arsenale, la 60. Esposizione Internazionale d’Arte intitolata "Stranieri Ovunque – Foreigners Everywhere", a cura di Adriano Pedrosa e prodotta dalla Biennale di Venezia. La mostra si articola tra il Padiglione Centrale ai Giardini e l’Arsenale (DETTAGLI).

Mostra "Contra Spem Spero"

Dal 30 maggio al 30 giugno arriva a Forte Marghera la mostra fotografica "Contra Spem Spero. Storie dall'Ucraina": sette fotografi ucraini condividono i loro progetti documentaristici e artistici sulla vita durante il periodo della guerra regalando allo spettatore uno sguardo autentico ma mai senza speranza (DETTAGLI).