Il Carnevale anima il weekend con sfilate di carri allegorici, grandi spettacoli ed eventi diffusi

Proseguono le celebrazioni del Carnevale di Venezia 2024 con sfilate di carri allegorici, grandi spettacoli ed eventi diffusi sul territorio: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere, quello del 10 e 11 febbraio 2024, anticipato da venerdì 9. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutti gli eventi del weekend.

Spettacolo di Carnevale all'Arsenale

L’Arsenale di Venezia torna ad essere protagonista di uno straordinario ed emozionante spettacolo sull’acqua, che per l’edizione 2024 del Carnevale farà rivivere i colori, i suoni e le atmosfere di Marco Polo e del suo viaggio ad Oriente. “Terra Incognita. Il mirabolante viaggio di Marco” è il Water Show che proseguirà anche nel weekend (DETTAGLI).

Dinner Show

Il Dinner Show ufficiale del Carnevale di Venezia torna a Ca’ Vendramin Calergi con “Alla Corte del Gran Khan”, che porta la firma raffinata e inconfondibile della poliedrica stilista veneziana Antonia Sautter. Le cene sono in programma nelle serate dall’ 8 al 13 febbraio 2024, dalle 21.00 in poi (DETTAGLI).

Carnevale diffuso

La nuova edizione del Carnevale sarà tutta dedicata al tema del viaggio, sulle tracce del percorso che il giovane Marco Polo intraprese alla scoperta di nuove meraviglie. Dal 27 gennaio al 13 febbraio torna il "Venice Carnival Street Show" con spettacoli diffusi in campi, piazze, calli e strade della città (DETTAGLI).

Sfilata di carri allegorici

Tante sfilate di carri allegorici in programma nel weekend: si parte venerdì 9 febbraio, al Lido, dalle ore 17.00 (DETTAGLI); a seguire il Carnevale toccherà Campalto, con mercatini, giostre, stand gastronomici e la tradizionale parata di Harley Davidson in tenuta carnevalesca: l'appuntamento è per domenica 11 febbraio, dalle 14.30 alle 17. (DETTAGLI). Infine, una sfilata di carri allegorici e figuranti in maschera percorrerà anche le vie cittadine di Marghera (DETTAGLI) e di Burano, sabato 10 febbraio (DETTAGLI).

Carnevale di Chioggia

Il Carnevale colora le vie di Chioggia con numerosi eventi per grandi e piccini, spettacoli, musica e luna park. Prevista per venerdì 9 febbraio una grande sfilata presso Corso del Popolo. Sabato e domenica, invece, intrattenimenti itineranti, balli di gruppo, animazioni e truccabimbi (DETTAGLI).

Arsenale Carnival Experience

La location più attesa dai giovani torna ad animare le notti del Carnevale di Venezia alle Tese dell’Arsenale. "Arsenale Carnival Experience" è il polo notturno del divertimento gestito da Molocinque in collaborazione con Vela. Le serate di festa continueranno anche nel weekend (DETTAGLI).

Carnevale "in love"

Dal 9 all'11 febbraio il Lido di Venezia si trasforma nell’isola del Carnevale con un ricco programma di eventi quotidiani. In Piazzale Santa Maria Elisabetta, tutti i giorni dalle 10 alle 19:30, ci sarà spazio per mercatini con hobbisti, creatori di ingegno, commercianti e onlus e un divertente gonfiabile per bambini vicino all’imbarcadero Actv (DETTAGLI).

Capodanno cinese

In occasione del Capodanno Cinese si terrà un’emozionante esibizione in Piazza San Marco, sabato 10 febbraio, dalle 12 alle 13 e dalle 15 alle 15.30, con la tradizionale parata cinese con la Danza del Drago e la Danza del Leone (DETTAGLI). Un'altra celebrazione si terrà a Mestre, venerdì 9 febbraio dalle 15 ale 17.30 (DETTAGLI).

Danza sul ghiaccio

Va in scena a Mestre la speciale anticipazione della prossima edizione della Biennale Danza: dall'1 all'11 febbraio, il pattinodromo Arcobaleno del parco Albanese-Bissuola ospita lo spettacolo Murmuration, della compagnia canadese Le Patin Libre: uno show ipnotico in cui i 15 danzatori eseguiranno complesse dinamiche di movimento in perfetto sincrono (DETTAGLI).

Piste di pattinaggio sul ghiaccio

Anche nei prossimi giorni grandi e piccini potranno pattinare sul ghiaccio nelle piste allestite, come da tradizione, in Campo San Polo a Venezia (DETTAGLI), in Piazza Ferretto a Mestre (DETTAGLI) e in Piazza Mercato a Marghera (DETTAGLI).

Spettacolo "Arlecchino muto per spavento"

Maschere dalle smorfie inamovibili e grandi interpreti, tra le vie della città così come sul palcoscenico. A Venezia va in scena il gioco degli equivoci: il Teatro Goldoni celebra i giorni di Carnevale con Arlecchino muto per spavento. Sotto ai riflettori la maschera più amata di sempre, quella che simboleggia la storia e il costume italiano (DETTAGLI).