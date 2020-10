Tutti gli eventi di Venezia e provincia di questo weekend

Fine settimana di appuntamenti quello del 9, 10 e 11 ottobre 2020 in provincia di Venezia. Dalla musica al teatro, passando per le manifestazioni all'insegna della tradizione, il weekend sarà segnato, come di consueto, dalle necessarie norme di sicurezza, che prevedono di indossare la mascherina e rispettare le distanze di sicurezza. Ecco di seguito gli eventi da non perdere nel nostro territorio.

Venice Design Week

Venice Design Week: arriva all’undicesima edizione il festival dedicato al design e all’innovazione che porta in città idee e progetti da tutto il mondo e, allo stesso tempo, valorizza percorsi di artigianato e di cultura locali, con visite guidate nella “Venezia storica”, in collaborazione con il gruppo di guide turistiche “Go Guide” (DETTAGLI).

Human Virus

Il virus torna protagonista a Venezia sotto forma di mostra internazionale con l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico sulla patogenesi dei contagi, fornire corrette informazioni e raccontare l'inedita storia evolutiva di questi microrganismi. L'esposizione culturale e scientifica, “Human Virus”, curata da Venice Exhibition Srl, sarà allestita da settembre 2020, nell’anno del cambiamento epocale delle abitudini planetarie dovute al Coronavirus, nella sede museale privata di Palazzo Zaguri in campo San Maurizio, inserendola nel contesto della mostra di anatomia “Real Bodies” già ospitata dal palazzo trecentesco (DETTAGLI).

Ca' Foscari Short Film Festival

La decima edizione del Ca' Foscari Short Film Festival si svolgerà dal 7 al 10 Ottobre 2020. Il Festival si terrà in versione “diffusa”, nel rispetto di tutte le norme sanitarie vigenti: oltre alla storica sede dell’Auditorium Santa Margherita, altre istituzioni culturali della città di Venezia ospiteranno le proiezioni in programma (DETTAGLI).

Tre giorni di cultura e tradizione a Scorzè

Scorzè e le sue manifestazioni locali non si fermano, anzi reagiscono proponendo una tre giorni dall’eloquente titolo “Interesse (Non) Comune” che, dal 9 all'11 ottobre 2020 presso il teatro Elios-Aldò, vedrà collaborare Pro Loco, amministrazione comunale e gruppi frazionali, uniti all’insegna del territorio (DETTAGLI).

I quadri di Umberto Moggioli a Ca' Pesaro

La Galleria internazionale d'arte moderna Ca' Pesaro di Venezia riapre con l'omaggio a Umberto Moggioli, paesaggista immerso nella Venezia lagunare di isole e barene, nei quattro anni del suo soggiorno buranello. La mostra sarà visitabile dall'11 settembre all'8 novembre 2020 (DETTAGLI).

Microrchestra al Venezia Jazz Festival

Laguna Libre, l’ecosteria della cultura in Fondamenta Cannaregio e jazz club di Venezia Jazz Festival, mette in scena, venerdì 9 ottobre (ore 20.30), il primo concerto della stagione autunnale. È la Microrchestra, l’“orchestra più agile del mondo”, composta da Stefano Olivato al basso e armonica, Stefano Scutari alle chitarre e Leo Di Angilla alle percussioni, ovvero tre assi del jazz contemporaneo, che spaziano in molti ambiti della scena nazionale (DETTAGLI).