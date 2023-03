Mercatini, spettacoli e mostre: il ricco weekend di Venezia e provincia

Mercatini, spettacoli, concerti, mostre e tante altre iniziative: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere nel territorio di Venezia e provincia, quello dell'11 e 12 marzo 2023, anticipato da venerdì 10. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutti gli eventi del weekend.

A Noale tornano i mercatini con auto d’epoca e negozi aperti

Torna domenica il mercatino “Sapori & Tradizioni” nella rinnovata Piazza XX Settembre e l’antiquariato “MercatiNoale” in Piazza Castello. Per questa seconda domenica di marzo, dalle 8 alle 18, “Sapori & Tradizioni” accoglierà in Piazza XX Settembre più di 50 bancarelle di prodotti legati al territorio, al gusto e alle tipicità regionali, ma anche ad altri prodotti tipici della tradizione locale (DETTAGLI).

Il miglior tiramisù del mondo all’Emisfero di Scorzè

Se volete gustare il miglior tiramisù del mondo, domenica 12 marzo non potete perdervi il Tiramisù Party al Centro Commerciale Emisfero di Scorzè. Sarà una giornata piena di dolcezza e creatività con show cooking, indovinelli, laboratori, assaggi e un ospite davvero speciale: il Campione del Mondo di Tiramisù, Stefano Serafini, che preparerà sotto i vostri occhi il dolce più amato dagli italiani (DETTAGLI).

Al Toniolo il Festival dea Canzon Venessiana

Domenica 12 marzo, dalle ore 15.30, al Teatro Toniolo di Mestre, saranno di scena 19 tra solisti e gruppi musicali, che daranno vita ad una grande kermesse della canzone veneziana: non solo quella di ieri, ma anche quella di oggi (DETTAGLI).

Il comico Vito al Teatro Toniolo con "La felicità è un pacco"

Con La felicità è un pacco, Vito condivide tra gag esilaranti le battaglie e la frustrazione di un commerciante di fronte alla spietata concorrenza delle vendite online, ergendosi a ultimo baluardo di ribellione alle storture dell’era digitale. Lo spettacolo sarà in scena venerdì 10 marzo – alle ore 21.00 – al Teatro Toniolo di Mestre per la rassegna "È Sempre Una Bella Stagione - I Comici 2022.23" (DETTAGLI).

Al Teatro Corso Arianna Porcelli Safonov presenta “Fiaba-Fobia”

Sarcastica, irriverente, elegante: l’attrice e autrice Arianna Porcelli Safonov venerdì 10 marzo (ore 21.15) presenta al Teatro Corso di MestreFiaba-Fobia, uno spettacolo scritto “per ridere e per pensare”, che indaga con ironia e intelligenza sulle fobie che accompagnano la nostra persona e la società in cui viviamo (DETTAGLI).

Matteo Venturini in concerto a Noale per il Marzo Organistico

Sabato 11 marzo, alle ore 20.45, Matteo Venturini, vincitore di otto concorsi nazionali ed internazionali di esecuzione organistica si esibirà in concerto alla 28ma edizione del Festival internazionale Marzo organistico di Noale (DETTAGLI).

Al Teatro Momo lo spettacolo "Romeo is blue, Juliet is yellow"

Domenica 12 marzo alle ore 16.30 appuntamento speciale al Teatro Momo per Domenica a Teatro, rassegna per famiglie organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia, in collaborazione con Arteven, circuito multidisciplinare regionale. Con Romeo is blue, Juliet is yellow Teatro del Buratto e Charioteer Theatre rileggono la storia di Romeo e Giulietta attraverso uno spettacolo interattivo in lingua inglese e italiana (DETTAGLI).

A San Servolo l’esposizione che racconta le storie delle donne ricoverate al manicomio

Dalle buste dell’archivio storico degli ospedali psichiatrici veneziani riaffiora la storia di oltre diecimila donne ricoverate nelle isole di San Clemente e di San Servolo, dal 1900 al 1950. Di loro sono rimasti alcuni fogli di cartelle cliniche, assai scarni: documenti conservati presso l’archivio storico dell’isola di San Servolo, di proprietà della Città metropolitana di Venezia. Una mostra destinata ad emozionare e a far meditare che sarà inaugurata sabato 4 marzo alle ore 11.00 (DETTAGLI).

A Spinea le illustrazioni di Michelangelo Rossato

Fino all'11 marzo si terrà – presso la Biblioteca Comunale di Spinea – la mostra Sante, streghe e sirene che raccoglie ventiquattro illustrazioni originali tratte dalle opere di Michelangelo Rossato, autore e illustratore di libri per bambini originario di Pianiga. Per l'occasione verrano esposti anche bozzetti, storyboard e prove colore: il "dietro le quinte" degli albi dell'artista (DETTAGLI).

A Venezia la grande mostra "De' visi mostruosi"

Prosegue la mostra De' visi mostruosi e caricature. Da Leonardo Da Vinci a Bacon: un percorso affascinante – all'interno dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti di Venezia – che individua una linea di continuità "settentrionale" dalle teste caricate e grottesche di Leonardo alle caricature di Anton Maria Zanetti e Giambattista Tiepolo nella Venezia del XVIII secolo. Una straordinaria e straniante mostra tra volti deformati, esagerazioni anatomiche, indagini fisiognomiche, figure caricaturali e gallerie di “caratteri umani” (DETTAGLI).