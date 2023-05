Musei gratuiti, fiere e mostre: il ricco weekend di Venezia e provincia

Eventi culturali, fiere, mostre e tante altre iniziative: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere nel territorio di Venezia e provincia, quello del 13 e 14 maggio 2023, anticipato da venerdì 12. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutti gli eventi del weekend.

Visite gratuite al Museo di Storia Naturale

Sabato 13 maggio, in occasione dei primi cento anni di vita del Museo di Storia Naturale di Venezia Giancarlo Ligabue, si terrà un grande "festa" che durerà nove ore, dalle 9.00 di mattina alle 18.00: porte spalancate a giovanissimi e meno giovani per evento speciale rivolto a tutti i cittadini, senza alcuna preclusione per i turisti. L'ingresso e le attività saranno infatti del tutto libere (DETTAGLI).

A Mestre torna "Il giardino ritrovato" con prodotti ortofrutticoli e artigianali

Dopo il successo delle edizioni precedenti torna la manifestazione “Il Giardino ritrovato” con prodotti ortofrutticoli e artigianali, gazebo e stand allestiti nel parco di via Torre Belfredo, a Mestre, all’insegna della solidarietà. L’edizione primaverile della manifestazione si svolgerà in due giornate: sabato 13 maggio, con inaugurazione dalle ore 10.30, e poi domenica 14 maggio con orario di apertura dalle 9 alle 19 (DETTAGLI).

A Gardigiano di Scorzè la Festa dell’asparago e della fragola

A Gardigiano torna la 45ma edizione della Festa dell’asparago Igp di Badoere e della fagola di Gardigiano. Due i fine settimana di festa: da venerdì 12 a domenica 14 maggio e da giovedì 18 a domenica 21 nella tensostruttura all’interno del piazzale della parrocchia di San Donato. Previste molte attività e stand enogastronomici (DETTAGLI).

La festa finale del Festival del Volontariato "Mirano città del dono"

Al via, a Mirano, la ventiduesima edizione del Festival del Volontariato, grazie al quale le associazioni del Forum del Terzo Settore sono state chiamate, dall’amministrazione comunale, a "mettere in piazza" il loro operato, quest’anno anche con un’importante collaborazione con la Festa di Sguardi “Ricucire il domani” (DETTAGLI).

L'arte di Emilio Vedova in mostra all'M9

Dal 5 maggio al 26 novembre 2023 M9 - Museo del ’900 ospiterà la mostra Rivoluzione Vedova: l’iniziativa avvia un ciclo di mostre biennali dedicate a protagonisti della storia dell’arte dall’alto impegno civile che, al contempo, hanno rivoluzionato le arti cambiando regole e canoni con contributi originali e innovativi, come Emilio Vedova, la cui opera è interprete e testimone di una costante attualità (DETTAGLI).

A Venezia la mostra sulle madri e i padri fondatori dell’Unione Europea

La Festa dell’Europa 2023 si apre con l’inaugurazione della mostra “Le madri e i padri fondatori dell’Unione Europea” al Portego delle Colonne della Scuola Grande di San Marco. Si tratta di un percorso espositivo costituito da 21 pannelli in italiano e inglese che illustrano le figure delle 8 donne e dei 13 uomini che hanno contribuito a realizzare l’Unione Europea (DETTAGLI).

La grande esposizione sulla storia del Ghetto di Venezia

La mostra “Mercanti e stracciaioli nel Ghetto di Venezia” si terrà dal 2 maggio al 30 agosto nello spazio Ikona Gallery: un'esposizione che vuole essere una finestra aperta sulla vita quotidiana del Ghetto veneziano attraverso la sua storia (DETTAGLI).

La mostra sui viaggi di Nicolò Manucci, il Marco Polo deIl’India

In mostra dal 29 aprile al 26 novembre 2023 Nicolò Manucci, il Marco Polo deIl’India. Un veneziano alla corte Moghul nel XVII secolo: il progetto espositivo diretto da Béatrice de Reyniès e curato da Antonio Martinelli e Marco Moneta è dedicato al racconto della vita e dei viaggi di Manucci (1638-1720), veneziano di umili origini che, spinto dal desiderio di esplorare il mondo, si imbarcò a Venezia nel novembre 1653 alla volta dell’Oriente (DETTAGLI).

Venezia diventa un caleidoscopio di scenografie nella mostra fotografica di Andrea Avezzù

Lineadacqua gallery presenta la prima mostra personale di Andrea Avezzù (Venezia, 1980), visitabile dal 12 maggio al 29 settembre 2023. L’immagine della città più fotografata al mondo, stremata dalla sovrapposizione di romanticismi e mitologie, riappare attraverso l’obiettivo di Avezzù nella sua potente e inarrivabile iconicità (DETTAGLI).

La mostra fotografica di Françoise Jeudy-Krantz sul rapporto tra architettura e natura

Da venerdì 5 maggio, alle 16, sarà possibile visitare presso lo spazio Multimedial Laboratory Art Conservation la mostra Architettura e Natura. Fotografie di Françoise Jeudy: l’architettura e la natura sono infatti il filo conduttore del percorso espositivo, formato da una trentina di opere e suddiviso in cinque sezioni (DETTAGLI).

Esposte a Noale le incisioni antiche di Felice Polanzani

“Felice Polanzani 1712-1783 – Incisore noalese tra Venezia e Roma” è l'esposizione in Palazzo della Loggia di preziose collezioni di appassionati cultori e collezionisti del territorio. È questa la proposta per l’anno 2023 che la città di Noale ha scelto di dedicare all’artista al quale ha dato i natali: un allestimento unicum e sui generis che prevede anche la presentazione di opere inedite (DETTAGLI).

Al Candiani il concerto-omaggio a Chet Baker

Domenica 14 maggio alle ore 18.30 il Centro Candiani ospita in auditorium al quarto piano il concerto dedicato a Chet Baker: un omaggio al grande personaggio del jazz del ‘900, considerato da tutti uno dei migliori se non il miglior trombettista bianco, scomparso il 13 maggio 1988 (DETTAGLI).

A Palazzo Grimani debutta lo spettacolo "Carlo Goldoni, mio marito"

Dopo un’esistenza trascorsa ai margini della tumultuosa vita teatrale del marito, Nicoletta Connio, la malinconica “sposa genovese” di Carlo Goldoni, alla vigilia partenza per la Francia si confessa. Così dalle confessioni, immaginate, ma non troppo, della moglie del celebre commediografo nasce il nuovo lavoro del regista Giuseppe Emiliani, Carlo Goldoni, mio marito, che da mercoledì 10 maggio alle ore 19.30 debutta a Palazzo Grimani a Venezia (DETTAGLI).

Le "Metamorfosi" di Ovidio in scena al Teatro Piccolo Arsenale

Sabato 13 e domenica 14 maggio, alle ore 20.00, andrà in scena al Teatro Piccolo Arsenale lo spettacolo Metamorphoses, una produzione KVS ideata a partire dalle Metamorfosi di Ovidio dalla regista Manuela Infante, che ne ha curato l’adattamento assieme a Michael De Cock, mentre le musiche e i suoni sono di Diego Noguera (DETTAGLI).

In bicicletta sulle orme dei Tiepolo

Domenica 14 maggio è in programma la prima edizione dell’iniziativa "In bicicletta sulle orme dei Tiepolo": la pedalata collettiva aperta agli appassionati delle due ruote di ogni età che coinvolgerà i territori di Massanzago, Mira Mirano e Stra, con la possibilità di partire da uno dei quattro comuni a scelta. Un evento storico per inaugurare i primi tre percorsi cicloturistici, di circa 30, 45 e 60 km, che collegano tra loro le quattro città consentendo di ammirare i paesaggi che hanno ispirato i Tiepolo (DETTAGLI).

A San Donà la nuova edizione di "Sport in Piazza"

Al via la terza edizione di "Sport in Piazza", che si concluderà domenica 4 giugno. Per quattro intere settimane le trenta fra società e associazioni sportive che hanno raccolto la sfida di animare Piazza Indipendenza e dintorni daranno vita a un centinaio di eventi dalla mattina alla sera inoltrata (DETTAGLI).

A Jesolo le competizioni atletiche tra sportivi paralimpici provenienti da tutto il mondo

A Jesolo arriva Italian Open 2023, il meeting internazionale di Para atletica del circuito World Para Athletics Grand Prix organizzato dalla FISPES: da venerdì 12 maggio a domenica 14, presso lo stadio Armando Picchi, l'evento vedrà la partecipazione alle gare di 560 atleti, di cui 462 stranieri e 98 italiani (DETTAGLI).