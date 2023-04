Noale in fiore e fiere primaverili: il ricco weekend di Venezia e provincia

Noale in fiore, fiere primaverili, mostre e tante altre iniziative: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere nel territorio di Venezia e provincia, quello del 15 e 16 aprile 2023, anticipato da venerdì 14. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutti gli eventi del weekend.

Noale in fiore

Fiori, piante, erbe aromatiche, piante grasse, bonsai, bulbi di ogni specie. E ancora, attrezzature e macchine da giardinaggio, casette e arredo giardino. La 42ª edizione di Noale in Fiore porterà in piazza, domenica 16 aprile, l’eccellenza del settore florovivaistico (DETTAGLI).

A Jesolo torna "Primavera in Festa"

A Jesolo il grande spettacolo di Primavera in Festa torna per il 13esimo anno di fila e anche in questa occasione si prepara ad accogliere migliaia di persone. A introdurre la manifestazione sarà un aperitivo in programma venerdì 14 aprile, alle ore 18.00, in piazza I Maggio con l’intrattenimento musicale di un DJ. Da sabato a domenica ci sarà inoltre spazio per mercatini dell’artigianato, enogastronomici, intrattenimenti ed eventi musicali (DETTAGLI).

A San Donà visita ai musei, incontri ed escursioni

Il fine settimana sandonatese sarà caratterizzato dalle Giornate dell’Ecomuseo che legano cultura, storia e territorio all’acqua dei fiumi che lo attraversano, e che prenderanno il via già dalle ore 8 di sabato 15 all’edicola di Piazza Indipendenza dove, fino alle ore 12, l’associazione Magicabike farà conoscere tutti gli itinerari ciclo-turistici del territorio fluviale tra Piave, Sile e Laguna con ‘Piave in bici e non solo’. A seguire, molte altre iniziative (DETTAGLI).

“Su e Zo per i Ponti di Venezia”

Torna domenica 16 aprile la "maratona" Su e Zo per i Ponti di Venezia: una passeggiata di solidarietà e una proposta all’insegna del turismo sostenibile, nel rispetto dell’ambiente e del territorio. Quest’anno lo slogan della Su e Zo per i Ponti recita “Meraviglia da condividere”: l’invito è di lasciarsi meravigliare dai luoghi meno noti della città, meno affollati e prevedibili, ma proprio per questo più veri e autentici (DETTAGLI).

Al Toniolo lo spettacolo "Pour un oui ou pour un non"

Fino al 16 aprile sul palco del Toniolo ci saranno due grandi protagonisti del teatro italiano, Umberto Orsini e Franco Branciaroli, che presenteranno la commedia Pour un oui ou pour un non di Nathalie Sarraute: due amici si ritrovano dopo un distacco e si interrogano sulle ragioni della loro separazione (DETTAGLI).

Al Teatro a l’Avogaria la comicità di Carmine Del Grosso

Appuntamento sabato 15 aprile 2023, alle ore 21.00 sul palcoscenico del Teatro a l’Avogaria, con la stand up comedy: a salire sul palco sarà Carmine del Grosso che in "Solo", come in una confidenziale chiacchierata tra amici, racconta i suoi drammi (DETTAGLI).

Alla biblioteca Vez l'incontro con Massimo Cirri

Da oltre due decenni è una delle voci più amate e ascoltate della radiofonia nazionale, ed è autore teatrale per grandi voci delle scene italiane, ma è anche psicologo, giornalista, divulgatore sensibile alle tematiche dell’ambiente e della sostenibilità, Massimo Cirri sarà il prossimo protagonista del cartellone letterario In_touch 2023: appuntamento domenica16 aprile, alle 18 nella Biblioteca Vez di Mestre (DETTAGLI).

Le "Impronte di un Mascarer" in mostra alla Casa di Carlo Goldoni

Dal 15 aprile all'1 ottobre il Museo Casa di Carlo Goldoni ospita la mostra “Impronte di un Mascarer – luogo spazio e tempo del gesto”: un percorso espositivo di impronte e di maschere, maschere-impronte e impronte-maschere, attraverso l’esposizione di calchi negativi in alabastro, grandi mascheroni, quindi positivi, in cartapesta e resina, disposti sia al piano terra che al primo piano (DETTAGLI).

"Edmondo Bacci. L'energia della luce" in mostra alla Collezione Peggy Guggenheim

Con un’ottantina di opere, molte delle quali mai esposte prima, tra dipinti e disegni inediti, in mostra alla Collezione Peggy Guggenheimsi la prima e più esaustiva personale dedicata all’artista veneziano Edmondo Bacci (1913-1978) (DETTAGLI).

Lo scultore Max Solinas espone le proprie opere a Noale

La natura montana è la sua musa ispiratrice: dal legno dei boschi, lui sa estrarre figure femminili di straordinaria bellezza. Max Solinas, scultore nato a Venezia nel 1963, sarà il protagonista della mostra di scultura che inaugurerà la serie di eventi di Noale in Fiore (DETTAGLI).

Il BACHaro Tour arriva al Teatro del Parco di Mestre

Il BACHaro Tour animerà il Teatro del Parco con la musica immortale di Johann Sebastian Bach. L'appuntamento è per sabato 15 aprile alle ore 17.00. A salire sul palco saranno degli artisti che di Bach se ne intendono, membri dell’Associazione BACHaro Tour: Alessandro Cappelletto al violino, Francesco Lovato alla viola e Federico Toffano al violoncello. A introdurre e guidare l’ascolto sarà il musicologo Mauro Masiero (DETTAGLI).

Le musiche di Mendelssohn, Schumann e Brahm alla Fenice

Domenica 16 il recital dell’acclamato Atos Trio, che torna da Berlino per proseguire l’integrale dei trii di Mendelssohn, Schumann e Brahm iniziata nel 2022. Nato in Germania nel 2003 e composto da Annette von Hehn al violino, Thomas Hoppe al pianoforte e Stefan Heinemeyer al violoncello, l’Atos Trio è una pluripremiata e storica formazione tedesca, tra le più apprezzate dalle grandi stagioni concertistiche di tutto il mondo, e si esibirà in un programma sotto il segno del Romanticismo (DETTAGLI).