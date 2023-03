Concerti, mercatini, spettacoli e mostre: il ricco weekend di Venezia e provincia

Mercatini, spettacoli, concerti, mostre e tante altre iniziative: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere nel territorio di Venezia e provincia, quello del 18 e 19 marzo 2023, anticipato da venerdì 17. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutti gli eventi del weekend.

A Mirano tornano i mercatini di antiquariato

Mirano anticipa di qualche giorno la primavera e per il tradizionale appuntamento con il mercatino dell’antiquariato e del collezionismo “Gli oggetti dei nonni”, schiera domenica in piazza ben 150 espositori, tra antiquari professionisti, hobbisti, collezionisti, operatori del mondo del modernariato e del vintage. Torna dunque nel giorno della festa del papà l’appuntamento mensile miranese, diventato ormai uno dei più apprezzati del calendario per gli appassionati del settore e non solo (DETTAGLI).

I Modà in concerto a Jesolo

I festeggiamenti per i vent’anni di storia dei Modà saranno l’occasione per una nuova ed entusiasmante sfida per la band milanese: per la prima volta, infatti, il gruppo capitanato da Kekko Silvestre si esibirà dal vivo nei principali teatri italiani accompagnata da una orchestra. La band sarà sul palco del Palazzo del Turismo di Jesolo, per l’occasione in conformazione teatrale, il prossimo sabato 18 marzo, con inizio alle 21.00 (DETTAGLI).

Il cantautore Sergio Cammariere in concerto a Jesolo

In esclusiva per il Veneto arriva a Jesolo, al Teatro Vivaldi, il concerto del musicista e cantautore Sergio Cammariere affiancato dalla sua storica band, un quartet di grandi musicisti con cui collabora da tempo. In questo speciale appuntamento, previsto per domenica 19 marzo, si terrà l'emozionante concerto diretto da Sergio Cammariere al pianoforte, accompagnato da Daniele Tittarelli al sax soprano, Luca Bulgarelli al contrabbasso e Amedeo Ariano alla batteria (DETTAGLI).

Il duo Bartolomey Bittmann in concerto al Candiani di Mestre

Nuovo appuntamento al Centro Candiani con la musica internazionale di Candiani Groove: sabato 18 marzo, alle ore 21.00, il palco dell'Auditorium sarà tutto per il duo Bartolomey Bittmann, forte nella creazione di composizioni originali e nella sperimentazione di nuove tecniche esecutive per il violoncello, il violino e la mandola (DETTAGLI).

A Palazzo Ducale la grande mostra su Vittore Carpaccio

Tutto pronto per quello che si prefigura come uno dei più attesi eventi espositivi veneziani della stagione primaverile: la grande mostra Vittore Carpaccio. Dipinti e disegni che, dal 18 marzo al 18 giugno, si potrà ammirare nell’Appartamento del Doge in Palazzo Ducale (DETTAGLI).

Nella sede di Emergency la mostra fotografica "Afghana"

Storie di mamme afghane e dei loro bambini, di giovani donne che hanno potuto realizzare il sogno di diventare infermiere e dottoresse; il racconto dell’essere donne e madri in un paese complesso come l’Afghanistan: fino al 14 aprile, presso la sede di Emergency a Venezia, saranno le testimonianze e i volti delle donne del Centro di Maternità in Panshir i protagonisti della mostra “Afghana” della fotografa Laura Salvinelli (DETTAGLI).

Al Museo del Vetro di Murano la mostra personale dell'artista Simon Berger

Fino al 7 maggio 2023 gli spazi museali di Fondamenta Marco Giustinian 8 ospiteranno Shattering Beauty, personale di Simon Berger, artista svizzero famoso in tutto il mondo per i suoi ritratti incisi nel vetro. Quella di Berger è un’indagine artistica che mette alla prova il vetro spingendolo fino al suo limite, fino alla rottura: le pennellate diventano colpi di martello su una lastra di vetro, provocando spaccature e rotture nei tratti del viso (DETTAGLI).

"Ernani" di Giuseppe Verdi in scena al Teatro La Fenice

Va in scena domenica 19, al Teatro La Fenice, Ernani di Giuseppe Verdi: la quinta opera del catalogo verdiano verrà ora proposta in un nuovo allestimento realizzato in coproduzione con il Palau de les Arts Reina Sofía di Valencia, con la regia Andrea Bernard, le scene di Alberto Beltrame, i costumi di Elena Beccaro e il light design di Marco Alba (DETTAGLI).

Al Toniolo lo spettacolo "Perfetti sconosciuti"

Grande attesa al Teatro Toniolo per uno degli spettacoli più attesi dell’anno: l’adattamento di Perfetti sconosciuti, diretto da Paolo Genovese che firma la sua prima regia teatrale, portando in scena l’adattamento del suo film omonimo del 2016. Una brillante commedia sull’amicizia, sull’amore e sul tradimento, che porterà quattro coppie di amici a confrontarsi e a scoprire di essere “perfetti sconosciuti”. Lo spettacolo sarà in scena fino al 19 marzo (DETTAGLI).

Stand up comedian per una sera: "Open Mic" al Teatro a l’Avogaria

Appuntamento sabato 19 marzo 2023, alle ore 21.00, con la serata “Open Mic”, nella quale chiunque potrà salire sul palco del teatro a l’Avogaria ed essere protagonista di uno spettacolo di stand up comedy. Aspiranti comedian andranno in scena proponendosi con un monologo comico di cinque minuti: il primo passo per chi vuole avvicinarsi al mondo della stand up comedy (DETTAGLI).

A Scorzè torna il Carnevale Pigliatutto

Torna sabato 18 marzo il “Carnevale pigliatutto” a Scorzè: il programma prevede alle ore 17 la finale del torneo di Scopone; dalle 17 alle 19 animazioni per grandi e piccoli con artisti di strada, giochi di maghi, saltimbanchi, trucca bimbi, baby dance. Alle 18.30 ci sarà l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria, in caso di maltempo sarà effettuata in sala consigliare del Comune. In palio buoni spesa messi a disposizione dai commercianti, primo premio 500 euro. Alle 19.30 la sfilata dei carri allegorici. Al termine la festa continuerà in piazza (DETTAGLI).

Alla biblioteca Vez l'incontro con l'attrice Sonia Bergamasco

Prosegue la rassegna In_touch, promossa dalla Rete Biblioteche Venezia, con un appuntamento da non perdere: domenica 19 marzo alle 18.00 l'attrice Sonia Bergamasco racconta il suo libro, Quaderno, uscito nei mesi scorsi per La nave di Teseo (DETTAGLI).

Visita agli impianti idrici Veritas

Sabato 18 marzo, in concomitanza con la Giornata mondiale dell’acqua, Veritas aprirà al pubblico gli impianti che prelevano, potabilizzano e distribuiscono l’acqua potabile. Le visite, gratuite e guidate in gruppi di una ventina di persone, si svolgeranno alle 9.30, 11.00, 14.30 e 16.00 (DETTAGLI).

All'M9 l'evento dedicato alle persone con sindrome di Down

In prossimità della giornata mondiale dedicata al tema, venerdì 17 marzo dalle 16 alle 21, si svolge a Mestre un evento che promuove l'inclusione sociale delle persone con sindrome di Down. L'evento sarà pubblico e aperto a tutta la cittadinanza con l'obiettivo di incentivare una mentalità inclusiva e una consapevolezza sui diritti che tutti i cittadini, senza esclusioni, hanno (DETTAGLI).