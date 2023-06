Nel weekend: Festa della Repubblica, Palio delle Antiche Repubbliche Marinare e Salone Nautico

Celebrazioni per la Festa della Repubblica, Palio delle Antiche Repubbliche Marinare, Salone Nautico e tante altre iniziative: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere nel territorio di Venezia e provincia, quello del 3 e 4 giugno 2023, anticipato da venerdì 2. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutti gli eventi del weekend.

Festa della Repubblica

Sono numerose le cerimonie che si terranno a Venezia, Mestre e Favaro per celebrare il 77esimo anniversario della proclamazione della Repubblica. A Venezia L’alzabandiera in piazza San Marco si svolgerà alle ore 9.30 e sarà seguita dalla lettura del messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Celebrazioni anche a Mestre, Favaro e Chioggia (DETTAGLI).

Palio delle Antiche Repubbliche Marinare

Celebrare le rivalità e le imprese delle più note Repubbliche marinare italiane, ovvero Venezia, Amalfi, Genova e Pisa: è questo lo scopo del Palio delle Antiche Repubbliche Marinare, la manifestazione sportiva istituita nel 1955 e che quest’anno, per la sua 68esima edizione, torna ad essere disputata nella laguna veneziana. L’appuntamento è per venerdì 2 e sabato 3 giugno (DETTAGLI).

Salone Nautico Venezia 2023

Da mercoledì 31 maggio a domenica 4 giugno Venezia ospita il Salone Nautico. Nell'edizione 2023, la quarta, il Salone offre ai visitatori cinque giornate di esposizioni, conferenze e convegni presso l'Arsenale di Venezia: sono presenti in tutto 220 espositori e 300 imbarcazioni (DETTAGLI).

Festival "Aqua"

Apre sabato 3 giugno a Jesolo all’insegna della musica la prima edizione del Festival “Aqua – La filosofia del mare”: all’alba la performance di Remo Anzovino, uno dei più originali e influenti compositori e pianisti contemporanei; al tramonto Frida Bollani Magoni trasporta il pubblico tra magie e note incantate che nascono dall’intreccio di pianoforte e voce e avvolgono la spiaggia di Jesolo (DETTAGLI).

Appuntamento in giardino

Sabato 3 e domenica 4 giugno sarà possibile partecipare all’iniziativa “Appuntamento in Giardino”. Un evento particolarmente atteso dal pubblico, sempre più cosciente del fatto che i giardini, con il loro valore storico, artistico, botanico e paesaggistico, sono autentici ‘musei a cielo aperto’ (DETTAGLI).

Maxi raduno per famiglie

Confermato il primo raduno per famiglie in Veneto, la Bibione Passeggino Sprint, che si terrà il 4 giugno 2023 proprio a Bibione, alle ore 17, partendo da Piazzale Zenith. Una passeggiata aperta a tutte le famiglie che vogliono passare un pomeriggio diverso ed in compagnia: unico obbligo, il passeggino (DETTAGLI).

Festival dei Popoli

La prima edizione del Festival dei Popoli si svolgerà domenica 4 giugno nel parco di villa Bianchini “Primo Maggio” a Zianigo, frazione di Mirano. Il festival sarà un luogo di incontro per riflettere sul valore della comunità, della convivenza pacifica e dello scambio tra diverse comunità (DETTAGLI).

Viaggio nella vita e nell’opera di J.R.R. Tolkien

Si terrà presso la Torre delle Campane di Noale, dal 2 all’11 giugno, Fantasy nella Torre. Viaggio nella vita e nell’opera

di J.R.R. Tolkien, un evento in cui saranno svelati i segreti della vita dell'autore britannico, nonché padre della letteratura fantasy (DETTAGLI).

Emilio Vedova in mostra all'M9

Dal 5 maggio al 26 novembre 2023 M9 - Museo del ’900 ospita la mostra Rivoluzione Vedova, ideata e progettata da Fondazione Emilio e Annabianca Vedova con la curatela di Gabriella Belli e l'allestimento dello Studio Alvisi Kirimoto. L'esposizione apre un percorso inedito per M9 che, per la prima volta dalla sua inaugurazione, sceglie l’arte contemporanea come strumento per esplorare e interpretare la storia (DETTAGLI).

Mostra sui cento anni di NasonMoretti

Al Museo del Vetro di Murano la mostra Cento anni di NasonMoretti. Storia di una famiglia del vetro muranese, che celebra una nota realtà muranese, la NasonMoretti – appunto – che nel 2023 festeggia un secolo di attività (DETTAGLI).

Circo Patuf

Debutta il 2 giugno, presso il parco di Forte Poerio a Mira, il nuovo spettacolo del Circo Patuf, la compagnia di artisti italo sud-americana che gira il Veneto regalando momenti di comicità e magia. Si intitola Reset e lancia un forte appello per salvare il mondo dalle tante minacce, prima fra tutte quella ambientale (DETTAGLI).

Festa dei Bisi

La Festa dei Bisi di Peseggia prosegue fino a lunedì 5 giugno e promuove il biso a denominazione comunale (De.Co.). In programma attività sportive, intrattenimento e buona cucina improntata sulle dolci perle del territorio con il piatto principe “Risi e bisi De.Co.", ricetta depositata (DETTAGLI).

Festa dello Sport

L’amministrazione comunale di Chioggia ripropone anche per quest’anno la Festa dello Sport: l’appuntamento è per il 4 giugno, quando le associazioni sportive cittadine saranno in Corso del Popolo la mattina con i loro gazebo per animare la città. Tra gli eventi in programma c’è anche la mostra dei cimeli storici delle squadre di calcio italiane (DETTAGLI).