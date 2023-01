Celebrazioni, spettacoli e mostre: il weekend di Venezia e provincia

Celebrazioni, spettacoli, fiere e mostre: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere nel territorio di Venezia e provincia, quello del 21 e 22 gennaio 2023. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutti gli eventi del weekend.

Giorno della Memoria 2023: la cerimonia cittadina al Teatro La Fenice

Domenica 22 gennaio alle ore 11, al Teatro La Fenice di Venezia, si terrà la cerimonia cittadina per il Giorno della Memoria 2023, in ricordo delle vittime delle persecuzioni e dello sterminio nazifascista. Interverranno il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, il presidente della Comunità Ebraica di Venezia, Dario Calimani, il sovrintendente della Fondazione Teatro La Fenice, Fortunato Ortombina. Introdurrà la cerimonia il controtenore Matteo Gobbo Trioli. A seguire si terrà il Concerto per la Memoria della pianista Pina Napolitano, che eseguirà musiche di Arnold Schoenberg (DETTAGLI).

Festa del radicchio e dei sapori della tradizione veneta

La XXV edizione della Festa del Radicchio Città di Mirano e dei Sapori della Tradizione Veneta si svolgerà nella giornata di domenica 22 gennaio 2023 e coinvolgerà, oltre che i produttori del radicchio, anche gli studenti e le diverse forze produttive della città. L’esposizione sarà allestita, dalle ore 9.30, in piazza Martiri, dove il radicchio verrà esposto sotto le bancarelle in legno, sistemate tutte attorno all’ovale della piazza (DETTAGLI).

A Mestre il mercatino dedicato a ingegno, design e creatività

Sabato 21 gennaio torna Legrenzi Street Market, il mercatino dedicato a ingegno, design e creatività in Calle Corte Legrenzi a Mestre. La manifestazione si terrà nel cuore di Mestre dalle 10.00 alle 20.00 (DETTAGLI).

Giuliana De Sio in scena al Teatro Toniolo

La nota attrice è la protagonista dello spettacolo La signora del martedì, testo nato dalla penna di Massimo Carlotto, intriso di torbida sensualità ma anche di dolcezza e di grazia e arricchito da un’ironia elegante. L'evento sarà in scena al Teatro Toniolo dal 20 al 22 gennaio (DETTAGLI).

Lo spettacolo "Il figlio" in scena al Goldoni

Il figlio, dalla trilogia di Florian Zeller, arriva al Teatro Goldoni di Venezia dal 19 al 22 gennaio nella versione italiana tradotta e diretta dal regista Piero Maccarinelli che torna nuovamente a confrontasti un'opera dello sceneggiatore francese premio Oscar. In scena un cast di attori quali Cesare Bocci, Galatea Ranzi, Giulio Pranno, Marta Gastini e Manuel Di Martino (DETTAGLI).

Giuseppe Battiston presenta il suo film al Cinema Dante

Domenica 22 gennaio Giuseppe Battiston, attore e regista di Io vivo altrove!, sarà presente al Cinema Dante per incontrare il pubblico. L’attore, per la prima volta dietro la macchina da presa, saluterà gli spettatori al termine della proiezione delle ore 18.30, e poi alle 21 all’inizio dell’ultimo spettacolo (DETTAGLI).

Aldo Cazzullo presenta il suo ultimo libro all'M9

Sabato 21 gennaio 2023, alle ore 17.30, Aldo Cazzullo demolisce uno alla volta tutti i luoghi comuni sul fascismo, presentando il suo ultimo libro Mussolini il capobanda (Mondadori, 2022) presso l’Auditorium “Cesare De Michelis” di M9 – Museo del ’900. Insieme all'autore interverranno Riccardo Calimani, storico e scrittore, e il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia. Introduce e modera il giornalista e scrittore Maurizio Crovato (DETTAGLI).

Al Teatrino Groggia lo spettacolo di Susi Danesin e Alfonso Cuccurullo

Domenica 22 gennaio alle ore 16.30 Susi Danesin e Alfonso Cuccurullo si "sfidano" sul palco del Teatrino Groggia nello spettacolo Duello all'ultima pagina. L'evento è consigliato a un pubblico dai 5 anni (DETTAGLI).

Lo spettacolo "La regina delle nevi" al Teatro Momo di Mestre

Liberamente tratto da La Regina delle Nevi di Andersen, lo spettacolo omonimo di Renzo Boldrini e Michelangelo Campanale per Giallo Mare Minimal Teatro, porta al Teatro Momo domenica 22 gennaio, alle ore 16.30, un classico rivisitato in chiave moderna (DETTAGLI).

La mostra fotografica sulla laguna di Venezia

Il direttore della fotografia Maxime Alexandre presenta Tempo, la sua prima mostra fotografica personale dedicata alla solitudine e all'essenzialità degli artisti, paragonati ad elementi della laguna veneziana. L'esposizione, che comprende 18 scatti della laguna di Venezia, si terrà dal 19 al 22 gennaio 2023 presso gli spazi di Palazzo Palumbo Fossati (DETTAGLI).