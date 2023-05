Nel weekend: Spritz Week a Venezia, vino a Jesolo e street food

Spritz Week a Venezia, vino a Jesolo, street food e tante altre iniziative: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere nel territorio di Venezia e provincia, quello del 27 e 28 maggio 2023, anticipato da venerdì 26. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutti gli eventi del weekend.

Spritz Week

Venezia è protagonista lo spritz, uno dei cocktail più amati dentro e fuori dai confini nazionali. Alla sua versione autentica e originale, quella veneziana, è dedicata la prima Select Spritz Week, dal 25 al 28 maggio. Un evento unico nel suo genere, fatto di esperienze diffuse per scoprire la città e un pezzo della sua cultura attraverso un'icona come il marchio Select (DETTAGLI).

Street Wine Jesolo

Dal 26 al 28 maggio piazza Mazzini a Jesolo diventerà destinazione del buon bere: la città del litorale veneziano si trasformerà in una grande cantina a cielo aperto con la seconda edizione di “Street Wine Jesolo”, il festival dei vini e dei sapori della tradizione. Un percorso di degustazioni, ordinato e vivace con vista mare, porterà i profumi e i sapori delle eccellenze enoiche del Nordest a Jesolo (DETTAGLI).

La grande festa "May Day"

"May Day – Dai giovani per i giovani”, un progetto di cittadinanza attiva realizzato dagli studenti dell’Istituto Bruno Franchetti di Mestre, è una grande festa che si svolgerà dalle ore 17 alle 21 di sabato 27 maggio al Parco Piraghetto. Ad animare l'evento, tornei di basket, pallavolo, scacchi e giochi da tavolo. Ci saranno anche un contest musicale, un’area relax e street food (DETTAGLI).

Buffalo music festival

Il Buffalo music festival torna per quattro giorni, dal 25 al 18 maggio 2023, nei giardini di via Gagliardi a Noale. L'evento ripropone anche nella città dei Tempesta il suo format ormai classico: banchi di street food con specialità nazionali e internazionali, birre artigianali da tutto il mondo, cocktail bar e il palco per concerti e dj set (DETTAGLI).

La Festa dei Bisi

Al via venerdì 26 maggio la 51esima edizione della Festa dei Bisi di Peseggia, dopo tre anni di fermo a causa del Covid. La manifestazione, che proseguirà fino a lunedì 5 giugno (con una pausa mercoledì 31 maggio), promuove il biso a denominazione comunale (De.Co.). In programma attività sportive, intrattenimento e buona cucina improntata sulle dolci perle del territorio con il piatto principe “Risi e bisi De.Co.", ricetta depositata (DETTAGLI).

La sagra di Sant’Urbano

Torna la sagra di Sant’Urbano a Moniego con stand gastronomici e divertimento. Domenica 28 maggio è prevista la tradizionale festa del “carioto”, con la benedizione di mezzi agricoli e industriali, moto e auto d’epoca (DETTAGLI).

"Col nasino all’insù", l'evento per i più piccoli

Una giornata dedicata ai bambini e alle famiglie, con laboratori di aquiloni, clowneria, bolle di sapone, trucca bimbi e voli gratuiti in mongolfiera. Sarà un pomeriggio da non perdere, in special modo per i più piccoli, quello di domenica 28 maggio a Musile di Piave: dalle 15, agli impianti sportivi di via Argine San Marco, c’è “Col nasino all’insù”, evento che promette numerose occasioni di intrattenimento ai giovani partecipanti (DETTAGLI).

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi a Mestre

Il mercato di Forte dei Marmi giunge per la prima volta a Mestre domenica 28 maggio. Saranno presenti 52 espositori, tra piazzetta Coin, via Fapanni e via san Pio X. Da un ventennio, nella sua veste itinerante, il mercato raggiunge le piazze di tante città italiane: una novantina di tappe all’anno, con circa un milione di visitatori complessivi (DETTAGLI).

"Pink Floyd History"

Pink Floyd History, lo show sold out in tutta Europa che ripercorre 50 anni di carriera musicale della band Inglese, arriva sul palco del Teatro Corso di Mestre sabato 27 maggio per una notte di pura magia ed emozione. Il meglio dei Pink Floyd in un sound fresco ed emozionante che mantiene fedelmente il lato rock e la psichedelia della leggendaria rock band britannica (DETTAGLI).

Il concerto tragicomico "Musica maestro"

C’è un’orchestra, come in ogni concerto tradizionale: i Solisti della GOM Giovane Orchestra Metropolitana. Ci sono anche degli ospiti, come in ogni concerto che si rispetti. Tra violini e violoncelli, i tre ospiti della serata, gli attori di Auriga Teatro, attendono con impazienza il loro momento per sfoderare le loro doti di eccellenti musicisti, cantanti e persino ballerini. Ma non tutto andrà per il verso giusto, tra rovinosi fallimenti, gag esilaranti e imprevedibili colpi di scena (DETTAGLI).

Festival dei Matti

Il Festival dei Matti torna a Venezia dal 25 al 28 maggio con un focus sulla frenesia che pervade il nostro mondo e sulle sue implicazioni sui legami sociali, sulla natura del lavoro, sui processi percettivi stravolti dal digitale e sulla produzione infinita di immagini. E ancora, la sofferenza e il suo linguaggio i corpi, i silenzi, le solitudini e le esclusioni sono al centro della nuova edizione del festival, che propone incontri, spettacoli e proiezioni (DETTAGLI).

Emilio Vedova in mostra all'M9

Dal 5 maggio al 26 novembre 2023 M9 - Museo del ’900 ospita la mostra Rivoluzione Vedova, ideata e progettata da Fondazione Emilio e Annabianca Vedova con la curatela di Gabriella Belli e l'allestimento dello Studio Alvisi Kirimoto. L'esposizione apre un percorso inedito per M9 che, per la prima volta dalla sua inaugurazione, sceglie l’arte contemporanea come strumento per esplorare e interpretare la storia (DETTAGLI).

Mostra sui cento anni di NasonMoretti

Al Museo del Vetro di Murano la mostra Cento anni di NasonMoretti. Storia di una famiglia del vetro muranese, che celebra una nota realtà muranese, la NasonMoretti – appunto – che nel 2023 festeggia un secolo di attività (DETTAGLI).

Mostra immersiva dedicata all’Africa centrale

Journey over a million footpaths è l'esposizione ospitata presso lo Squero Castello di Venezia dal 18 maggio al 18 giugno 2023: attraverso essa, il pubblico e? invitato a trascendere lo spazio fisico e a scoprire una serie di manufatti dell'Africa centrale, portati in vita grazie a un'installazione digitale e cinematografica composta di suoni, luci e colori (DETTAGLI).

Mostra sui viaggi di Nicolò Manucci

In mostra dal 29 aprile al 26 novembre 2023 Nicolò Manucci, il Marco Polo deIl’India. Un veneziano alla corte Moghul nel XVII secolo, dedicata al racconto della vita e dei viaggi di Nicolò Manucci (1638-1720), veneziano di umili origini che spinto dal desiderio di esplorare il mondo si imbarcò a Venezia nel novembre 1653 alla volta dell’Oriente, nascosto nella stiva di una tartana, senza fare più ritorno (DETTAGLI).