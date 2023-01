Spettacoli, concerti e mostre: il weekend di Venezia e provincia

Incontri, spettacoli, concerti e mostre: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere nel territorio di Venezia e provincia, quello del 28 e 29 gennaio 2023, anticipato da venerdì 27 gennaio. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutti gli eventi del weekend.

Al Goldoni il "Valzer di parole" con Massimo Cacciari

Il "weekend lungo" inizia venerdì 27, alle 19.00, con Valzer di parole, l’ultimo appuntamento con Massimo Cacciari al Teatro Goldoni di Venezia: dopo Hugo von Hofmannsthal e Robert Musil, sarà Arthur Schnitzler l’autore al centro del terzo incontro con il filosofo e saggista (DETTAGLI).

I venti anni degli Ska-J al Laboratorio Occupato Morion

Sempre venerdì 27 gennaio, gli Ska-J celebreranno 20 anni di attività con un concerto al Laboratorio Occupato Morion. Presenti, insieme alla formazione originale che registrò l'album, anche Federico Nalesso al trombone e Luca Toso al sax. Inizio concerto alle 22.00 (DETTAGLI).

Al Toniolo in scena “Senza skei", il nuovo spettacolo di Carlo & Giorgio

Al Teatro Toniolo, domenica 29 gennaio, la quarta replica del fortunato spettacolo Senza skei del duo comico Carlo & Giorgio, che affronta, tra riflessioni e risate, vari aspetti di questa epoca inquieta che ha messo a dura prova molti di noi, anche dal punto di vista economico. Una sorta di tutorial per resistere in un mondo completamente stravolto (DETTAGLI).

La rassena Candiani Groove

Continua il suo percorso Candiani Groove, la rassegna che porta al Centro Culturale Candiani di Mestre le musiche dal mondo, con tante sonorità contemporanee. Il nuovo appuntamento è per sabato 28 gennaio alle 21.00: sul palco di Candiani Groove saliranno infatti Pino Ninfa (fotografie), Boris Savoldelli (voce ed elettronica) e Massimiliano Milesi (sassofoni ed elettronica) con lo spettacolo La magia delle donne - Fra bellezza e quotidianità (DETTAGLI).

La commedia "Nemici come prima" in scena al Teatro Momo

Domenica 29 gennaio, alle ore 16.30, nuovo appuntamento con la prosa amatoriale al Teatro Momo: la rassegna Divertiamoci a teatro, organizzata dal Settore Culture del Comune di Venezia in collaborazione con FITA presenta lo spettacolo Nemici come prima della compagnia Trentamicidellarte (DETTAGLI).

Al Museo del Vetro di Murano la mostra dell'artista Simon Berger

Dal 28 gennaio sarà possibile visitare, al Museo del Vetro di Murano, Shattering Beauty, la mostra personale dell'artista Simon Berger, famoso in tutto il mondo per i suoi ritratti incisi nel vetro. L'esposizione è concepita come un’installazione immersiva e presenta una ventina di opere, tutte inedite, che esplorano la fragilità della condizione umana attraverso l’ipnotica e innovativa pratica scultorea dell’artista (DETTAGLI).

A Venezia la grande mostra "De' visi mostruosi"

Dal 28 gennaio aperta anche la mostra De' visi mostruosi e caricature. Da Leonardo Da Vinci a Bacon: un percorso affascinante – all'interno dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti di Venezia – che individua una linea di continuità "settentrionale" dalle teste caricate e grottesche di Leonardo alle caricature di Anton Maria Zanetti e Giambattista Tiepolo nella Venezia del XVIII secolo. Una straordinaria e straniante mostra tra volti deformati, esagerazioni anatomiche, indagini fisiognomiche, figure caricaturali e gallerie di “caratteri umani” (DETTAGLI).