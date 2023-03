Carri allegorici, spettacoli e concerti: il ricco weekend di Venezia e provincia

Carri allegorici, spettacoli, concerti, mostre e tante altre iniziative: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere nel territorio di Venezia e provincia, quello del 4 e 5 marzo 2023, anticipato da venerdì 3. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutti gli eventi del weekend.

Il Carneval dei Storti a Dolo

Ultimo atto del Carnevale con la tradizionale festa del Carneval dei Storti: i carri allegorici sfileranno a Dolo, domenica 5 marzo, per celebrare un momento festoso e importante non solo per la cittadina ma per l'intera Riviera del Brenta (DETTAGLI).

Al Teatro Toniolo lo spettacolo con Stefano Accorsi

Stefano Accorsi arriva al Teatro Toniolo di Mestre con lo spettacolo Azul - Gioia, furia, fede y eterno amor, in scena fino al 5 marzo. Scritto e diretto da Daniele Finzi Pasca, è la storia di un’amicizia inossidabile che aiuta ad affrontare la vita (DETTAGLI).

Al Teatrino Groggia va in scena "Lei"

Lei, per la regia di Lorenzo Maragoni, va in scena al Teatrino Groggia venerdì 3 marzo. Tratto dall’omonimo romanzo di Nicolò Targhetta, lo spettacolo è ricco dei dialoghi serrati, forte dell’umorismo e dell’amarezza del testo originale nonché contaminato con lo stile rapido, fresco e coinvolgente del teatro di questa generazione (DETTAGLI).

Al Teatro Momo l'opera buffa "Nell'isola dei matti"

Domenica 5 marzo, alle ore 16.30 al Teatro Momo, va in scena lo spettacolo Nell'isola dei matti di Mario Frezza e prodotta da Teatro del Go: la commedia, definita dall’autore “opera buffa ma non troppo”, è ambientata nel Manicomio di San Servolo negli anni settanta, quando cominciavano a circolare le idee rivoluzionarie di Franco Basaglia (DETTAGLI).

Al Candiani lo spettacolo per i più piccoli "Dire fare baciare lettera testamento"

Domenica 5 marzo, alle ore 17.00, arriva al Candiani lo spettacolo Dire fare baciare lettera testamento: un’ode al bambino, un canto alla sua bellezza, alle potenzialità che ogni infante racchiude dentro di sé, all’infinita gamma di possibilità che ognuno di noi ha davanti quando nasce (DETTAGLI).

Le "Quattro Stagioni" di Vivaldi al Teatro Malibran

Federico Guglielmo, nella doppia veste di violino solista e direttore, torna alla testa dell’Orchestra del Teatro La Fenice nel prossimo concerto in programma al Teatro Malibran venerdì 3 marzo (alle ore 20.00) e sabato 4 marzo (alle ore 20.00). Il maestro padovano dirigerà un programma musicale che prevede l’esecuzione delle celeberrime stagioni di Antonio Vivaldi (DETTAGLI).

Il doppio concerto alla Fenice del sassofonista americano Chris Potter

Sabato 4 marzo, alle 19 e alle 21, alle Sale Apollinee del Teatro La Fenice di Venezia, il doppio concerto del sassofonista Chris Potter con un quartetto stellare formato da Edward Simon al piano, Scott Colley al basso e Nasheet Waits alla batteria, nel tour dedicato all’ultimo album Circuits (DETTAGLI).

A San Servolo l’esposizione che racconta le storie delle donne ricoverate al manicomio

Dalle buste dell’archivio storico degli ospedali psichiatrici veneziani riaffiora la storia di oltre diecimila donne ricoverate nelle isole di San Clemente e di San Servolo, dal 1900 al 1950. Di loro sono rimasti alcuni fogli di cartelle cliniche, assai scarni: documenti conservati presso l’archivio storico dell’isola di San Servolo, di proprietà della Città metropolitana di Venezia. Una mostra destinata ad emozionare e a far meditare che sarà inaugurata sabato 4 marzo alle ore 11.00 (DETTAGLI).

A Spinea le illustrazioni di Michelangelo Rossato

Prosegue – presso la Biblioteca Comunale di Spinea – la mostra Sante, streghe e sirene che raccoglie ventiquattro illustrazioni originali tratte dalle opere di Michelangelo Rossato, autore e illustratore di libri per bambini originario di Pianiga. Per l'occasione verrano esposti anche bozzetti, storyboard e prove colore: il "dietro le quinte" degli albi dell'artista (DETTAGLI).

A Venezia la grande mostra "De' visi mostruosi"

Prosegue la mostra De' visi mostruosi e caricature. Da Leonardo Da Vinci a Bacon: un percorso affascinante – all'interno dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti di Venezia – che individua una linea di continuità "settentrionale" dalle teste caricate e grottesche di Leonardo alle caricature di Anton Maria Zanetti e Giambattista Tiepolo nella Venezia del XVIII secolo. Una straordinaria e straniante mostra tra volti deformati, esagerazioni anatomiche, indagini fisiognomiche, figure caricaturali e gallerie di “caratteri umani” (DETTAGLI).

La Festa del Pesce a Forte Marghera

Forte Marghera ospita la Festa del Pesce, che stuzzica il palato dei visitatori con un menù dedicato a tema ittico, pizze "marinaresche" e pesce fritto. Previsti anche spettacoli di artisti di strada e giocolieri nonché la presenza di numerosi espositori e artigiani, oltre a un'area bimbi (DETTAGLI).