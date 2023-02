L'inizio del Carnevale, spettacoli e mostre: il weekend di Venezia e provincia

L'inizio del Carnevale, spettacoli e mostre: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere nel territorio di Venezia e provincia, quello del 4 e 5 febbraio 2023. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutti gli eventi del weekend.

Inizia il Carnevale di Venezia 2023

Inizia ufficialmente il Carnevale di Venezia e ancora una volta l’acqua è la protagonista del primo weekend della ricorrenza con l’Opening Parade “Original Dreamers”, prevista per sabato 4 febbraio alle ore 20.00 sul Canal Grande, che aprirà ufficialmente “Take Your Time For The Original Signs”. L’Original Dreamers metterà in scena tutti i simboli della tradizione del Carnevale di Venezia grazie alla presenza di artisti, colori, giochi di luce e musica per dare vita a un percorso acqueo di grande suggestione che si snoderà dallo spazio acqueo antistante la stazione ferroviaria di Santa Lucia al Bacino San Marco e che sarà allietato dalla presenza di Alice Bars, vincitrice del concorso delle Marie nel 2022 (DETTAGLI).

Il grande corteo di imbarcazioni a remi sul Canal Grande

Domenica 5 febbraio un centinaio di imbarcazioni a remi invaderanno il Canal Grande riempIendolo di colori, addobbi e maschere: il corteo acqueo partirà alle 11.00 da Punta della Dogana per arrivare a Rialto, capitanato da una caorlina che trasporterà la “Pantegana” in cartapesta, uno dei simboli del carnevale popolare veneziano (DETTAGLI).

Il Carnevale diffuso a Venezia

Clownerie, circo-teatro, burattini, performance acrobatiche e spettacoli musicali a Venezia: il Carnevale porta nelle piazze, nei campi e nelle strade arte e creatività con i migliori protagonisti del panorama internazionale. Sabato 4 e domenica 5 una grande anteprima diffusa di arte di strada nei campi veneziani (DETTAGLI).

Il Carnevale diffuso sulla terraferma

Sabato 4 e domenica 5 una grande anteprima diffusa di arte di strada animerà il palco di Piazza Ferretto, le vie e le piazze di Mestre con spettacoli dalle 15:30 alle 19:00 (DETTAGLI).

Il mercato di qualità a San Donà di Piave

Domenica 5 febbraio gli Ambulanti di Forte dei Marmi, le bancarelle del mercato di qualità più famoso d’Italia, tornano finalmente nel veneziano con tutto il meglio del Made in Italy artigianale e le ultime tendenze della moda (DETTAGLI).

Anna Foglietta e Paola Minaccioni incontrano il pubblico al Teatro Toniolo

Protagoniste dello spettacolo L’attesa di Michela Cescon, le due attrici incontreranno anche il pubblico sabato 4 febbraio alle ore 17.00 al Teatro Toniolo (DETTAGLI).

Al Teatrino Groggia lo spettacolo per famiglie “Oltre qui"

Al Teatrino Groggia La Piccionaia propone il secondo appuntamento di Prime esperienze teatrali, il programma dedicato ai più piccoli. Ad aprire la rassegna sarà, domenica 5 febbraio, la doppia recita dello spettacolo Oltre qui, che nasce da un progetto di indagine sul tema delle emozioni e il loro continuo disequilibrio “dentro” e “fuori” di noi (DETTAGLI).

Al Teatro Momo in scena per i più piccoli "Il tenace soldatino di piombo"

Il 5 febbraio, alle ore 16.30, la rassegna per famiglie Domenica a Teatro propone lo spettacolo Il tenace soldatino di piombo, film da palcoscenico prodotto da teatrodelleapparizioni, Teatro Accettella e Css Teatro stabile di innovazione del Fvg (DETTAGLI).

Presepe di sabbia, a Jesolo le sculture di pace

Domenica 5 febbraio sarà l'ultima occasione per visitare il presepe di sabbia di Jesolo, che vuole lanciare un messaggio universale di pace. A veicolarlo saranno 10 sculture, plasmate da 14 scultori professionisti provenienti da varie nazioni e coordinati dal direttore artistico Richard Varano (DETTAGLI).

A Venezia la grande mostra "De' visi mostruosi"

Dal 28 gennaio aperta anche la mostra De' visi mostruosi e caricature. Da Leonardo Da Vinci a Bacon: un percorso affascinante – all'interno dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti di Venezia – che individua una linea di continuità "settentrionale" dalle teste caricate e grottesche di Leonardo alle caricature di Anton Maria Zanetti e Giambattista Tiepolo nella Venezia del XVIII secolo. Una straordinaria e straniante mostra tra volti deformati, esagerazioni anatomiche, indagini fisiognomiche, figure caricaturali e gallerie di “caratteri umani” (DETTAGLI).

Al Museo del Vetro di Murano la mostra dell'artista Simon Berger

Dal 28 gennaio sarà possibile visitare, al Museo del Vetro di Murano, Shattering Beauty, la mostra personale dell'artista Simon Berger, famoso in tutto il mondo per i suoi ritratti incisi nel vetro. L'esposizione è concepita come un’installazione immersiva e presenta una ventina di opere, tutte inedite, che esplorano la fragilità della condizione umana attraverso l’ipnotica e innovativa pratica scultorea dell’artista (DETTAGLI).