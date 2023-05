Venezia Comics, sport e mostre: il ricco weekend di Venezia e provincia

Venezia Comics, manifestazioni sportive, mostre e tante altre iniziative: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere nel territorio di Venezia e provincia, quello del 6 e 7 maggio 2023, anticipato da venerdì 5. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutti gli eventi del weekend.

A Forte Marghera arriva Venezia Comics, il festival del fumetto

Arriva, nella tradizionale sede di Forte Marghera, la decima edizione di “Venezia Comics” unitamente al secondo “Japan Days”. In programma due giornate piene di appuntamenti e proposte: dai laboratori dedicati ai bambini alle esibizioni di Random Dance K-pop, dai concerti musicali alle esibizioni sportive di arti marziali giapponesi, dalla personale del grande fumettista manga Massimo Dall’Oglio alla tradizionale mostra mercato, con 40 espositori, che offrirà fumetti e giochi (DETTAGLI).

A Marghera la manifestazione per gli amanti delle moto

Torna, sabato 6 e domenica 7 maggio in Piazza Mercato a Marghera, il revival del Circuito delle industrie di Porto Marghera degli anni Cinquanta, dedicata al pilota Libero Borsari. In programma mostre, incontri e sfilate dedicate agli appassionati delle due ruote (DETTAGLI).

Torna il bike festival "Pavè-pedalando a Venezia"

Da venerdì 5 a domenica 7 maggio torna a Mestre "Pavè - Pedalando a Venezia", il bike festival e in cui a essere protagonista è la bicicletta. L'evento è una tre giorni “con la testa sulla bicicletta” per raccontare la trasformazione globale in atto nella mobilita? individuale, che tenta di allontanarsi dall’indiscriminata motorizzazione di massa (DETTAGLI).

A San Donà la nuova edizione di "Sport in Piazza"

Prenderà il via sabato 6 maggio la nuova edizione di "Sport in Piazza": per quattro intere settimane società e associazioni sportive animeranno Piazza Indipendenza e dintorni dando vita a un centinaio di eventi dalla mattina alla sera inoltrata. Tra le novità di quest’anno un campo multisport di maggiori dimensioni dove troveranno casa i tornei di calcetto, basket, pallavolo, pallamano e pattinaggio (DETTAGLI).

A Venezia la mostra sui viaggi di Nicolò Manucci, il Marco Polo deIl’India

In mostra dal 29 aprile al 26 novembre 2023 Nicolò Manucci, il Marco Polo deIl’India. Un veneziano alla corte Moghul nel XVII secolo: il progetto espositivo diretto da Béatrice de Reyniès e curato da Antonio Martinelli e Marco Moneta è dedicato al racconto della vita e dei viaggi di Manucci (1638-1720), veneziano di umili origini che, spinto dal desiderio di esplorare il mondo, si imbarcò a Venezia nel novembre 1653 alla volta dell’Oriente (DETTAGLI).

Alla Peggy Guggenheim due giorni di visite e laboratori rivolti alle persone non vedenti

Sabato 6 e domenica 7 maggio, dalle 10 alle 17.30, la Collezione Peggy Guggenheim presenta un appuntamento speciale di Doppio Senso, programma di accessibilità rivolto alle persone non vedenti, ipovedenti e vedenti in chiave inclusiva. La due giorni prenderà avvio con l’esplorazione tattile di alcune opere delle avanguardie storiche della collezione permanente (DETTAGLI).

Le "Riflessioni notturne" del pittore Giovanni Soccol in mostra a Venezia

Giovanni Soccol. Riflessioni notturne, proposta dal 5 maggio al primo ottobre al piano terra del Museo di Palazzo Fortuny, è un'installazione composta da un ciclo di dieci opere pittoriche inedite del pittore veneziano. La tematica dei dipinti nasce dalla visione di un’architettura veneziana che sorge dall’acqua dove riflettendosi si dissolve (DETTAGLI).

La mostra fotografica di Françoise Jeudy-Krantz sul rapporto tra architettura e natura

Da venerdì 5 maggio, alle 16, sarà possibile visitare presso lo spazio Multimedial Laboratory Art Conservation la mostra Architettura e Natura. Fotografie di Françoise Jeudy: l’architettura e la natura sono infatti il filo conduttore del percorso espositivo, formato da una trentina di opere e suddiviso in cinque sezioni (DETTAGLI).

La grande mostra sulla storia del Ghetto di Venezia

La mostra “Mercanti e stracciaioli nel Ghetto di Venezia” si terrà dal 2 maggio al 30 agosto nello spazio Ikona Gallery: un'esposizione che vuole essere una finestra aperta sulla vita quotidiana del Ghetto veneziano attraverso la sua storia (DETTAGLI).

Al Teatro Ca' Foscari in scena la "Novella veneziana" di Costan Zarian

Sabato 6 maggio alle ore 18, nell’ambito del progetto di public engagement “Venezia e gli Armeni”, andrà in scena al al Teatro Ca’ Foscari a Santa Marta "Novella Veneziana", lo spettacolo del poeta armeno Costan Zarian (1885-1969) con musiche di Claudio Fanton. Lo show è ad ingresso libero fino a esaurimento posti (DETTAGLI).

Al Toniolo il concerto del pianista Lukas Geniušas

Il pianista russo-lituano Lukas Geniušas, ritenuto uno dei pianisti più affermati sulla scena mondiale, sarà il protagonista del concerto del 5 maggio al Teatro Toniolo alle ore 19.30. In programma 12 Studi op. 10 di Fryderyk Chopin e la prima versione della Sonata n. 1 in re minore op. 28 di Sergej Rachmaninov, del quale ricorre il 150° anniversario della nascita (DETTAGLI).

Al Teatro del Parco la musica del duo Fossik Project

Nuovo appuntamento con la musica al Teatro del Parco: in scena sabato 6 maggio il duo Fossik Project, formato da Marta Del Grandi e Cecilia Valagussa, con Gilgamesh, uno spettacolo in cui musica e animazioni dal vivo su lavagna luminosa si intersecano (DETTAGLI).