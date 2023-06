Mestre Book Fest, concerti e mostre: il ricco weekend di Venezia e provincia

Celebrazioni per la Festa della Repubblica, Palio delle Antiche Repubbliche Marinare, Salone Nautico e tante altre iniziative: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere nel territorio di Venezia e provincia, quello del 10 e 11 giugno 2023, anticipato da venerdì 9. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutti gli eventi del weekend.

Mestre Book Fest

Fino al 18 giugno 2023 Mestre Book Fest porta nella terraferma veneziana alcuni degli autori più interessanti della narrativa italiana, spaziando tra romanzi, gialli, storia, cucina, fumetto. Protagonisti del weekend saranno la scrittrice Lorenza Gentile e Sabina Guazzanti (venerdì 9 giugno), la conduttrice televisiva Alessia Mancini e Francesco Sole (sabato 10 giugno), Luca Pappagallo, Malika Ayane e Mario Giordano (domenica 11 giugno) (DETTAGLI).

Infiorata a Noale

Sarà dedicato a uno dei più celebri racconti della storia della letteratura, Il Piccolo Principe, l’Infiorata 2023. Lo comunica la Pro Loco che, in collaborazione con le contrade del Palio e il Gruppo Tempesta, realizzerà sabato 10 giugno il lungo tappeto di fiori sul proscenio della torre, alla vigilia della solennità del Corpus Domini (DETTAGLI).

Concerto dei Sum 41

Sabato 10 giugno il Palazzo del Turismo di Jesolo ospiterà una delle band che hanno fatto la storia del punk rock mondiale degli ultimi 20 anni, i Sum 41. Il gruppo porterà l’unica data nel Nordest dei soli due concerti italiani della tournée, nella quale presenteranno live l’ultimo album “Order and Decline”, oltre a tutti i loro grandi successi (DETTAGLI).

Concerto a Ca' Foscari

Sabato 10 giugno alle ore 20.30 si svolgerà, presso la Chiesa di San Cassiano a Venezia, il Concerto di fine anno accademico dell’Università Ca’ Foscari Venezia. L’orchestra e il coro universitari sono complessi musicali attivi ormai da oltre 40 anni con lo scopo di offrire agli studenti e al personale docente e non docente la possibilità di iniziare o continuare a coltivare la passione per la musica vocale e strumentale (DETTAGLI).

Concerto all'M9

Sabato 10 giugno alle ore 17.00, presso l'auditorium Cesare De Michelis di M9 – Museo del ’900, il terzo appuntamento della rassegna “I Concerti in Villa e al Museo". Gli oboisti Pietro Savonitto e Francesco Di Giacinto saranno accompagnati dai pianisti Alberto Mattia Bellio e Barbara Leandro e offriranno all'ascolto musiche di Telemann, Schumann, Hosokawa, Pixis, Yvon (DETTAGLI).

Una notte al museo

Una notte al museo per avvicinare i più piccoli al mondo dell'arte. È l'iniziativa organizzata da M9-Museo del ’900 (tra sabato 10 e domenica 11 giugno, dalle 18.30 alle 9 del mattino seguente), che aprirà le porte a 40 bambine e bambini dagli 8 agli 11 anni per un’esperienza indimenticabile: trascorrere la notte a un passo dalle opere d’arte di Emilio Vedova (DETTAGLI).

Emilio Vedova in mostra all'M9

Dal 5 maggio al 26 novembre 2023 M9 - Museo del ’900 ospita la mostra Rivoluzione Vedova, ideata e progettata da Fondazione Emilio e Annabianca Vedova con la curatela di Gabriella Belli e l'allestimento dello Studio Alvisi Kirimoto. L'esposizione apre un percorso inedito per M9 che, per la prima volta dalla sua inaugurazione, sceglie l’arte contemporanea come strumento per esplorare e interpretare la storia (DETTAGLI).

Mostra "Marghera: una storia in evoluzione"

Sino alla fine di giugno, nella biblioteca civica di Marghera, sarà possibile vedere l’esposizione Marghera, una storia in evoluzione che raccoglie le proposte formulate dagli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado Foscolo e Baseggio di Marghera che, in occasione del laboratorio di didattica di storia locale, si sono cimentati nel trovare possibili soluzioni di riqualificazione urbanistica del loro territorio (DETTAGLI).

Viaggio nella vita e nell’opera di J.R.R. Tolkien

Si terrà presso la Torre delle Campane di Noale, dal 2 all’11 giugno, Fantasy nella Torre. Viaggio nella vita e nell’opera di J.R.R. Tolkien, un evento in cui saranno svelati i segreti della vita dell'autore britannico, nonché padre della letteratura fantasy (DETTAGLI).

Mostra sulla storia del Ghetto di Venezia

La mostra “Mercanti e stracciaioli nel Ghetto di Venezia” si terrà dal 2 maggio al 30 agosto nello spazio Ikona Gallery: un'esposizione che vuole essere una finestra aperta sulla vita quotidiana del Ghetto veneziano attraverso la sua storia (DETTAGLI).

Proiezione del documentario "Sospesi"

Si tiene a Venezia, precisamente venerdì 9 giugno al Cinema Giorgione di Venezia alle ore 21, la proiezione del documentario Sospesi di Martina Dall'Ara. Il film porta a compimento ambiziosi presupposti: raccogliere testimonianze da tutto il pianeta per sondare la percezione dell'isolamento da parte degli italiani che si trovavano all'estero quando ogni cosa si è fermata durante la primavera del 2020 (DETTAGLI).

Circo Patuf

Debutta il 2 giugno, presso il parco di Forte Poerio a Mira, il nuovo spettacolo del Circo Patuf, la compagnia di artisti italo sud-americana che gira il Veneto regalando momenti di comicità e magia. Si intitola Reset e lancia un forte appello per salvare il mondo dalle tante minacce, prima fra tutte quella ambientale (DETTAGLI).

Partita benefica di calcio

Sabato 10 giugno, con inizio alle ore 15, si terrà un triangolare di calcio di beneficenza tra le squadre Tv Pressing (giornalisti di Treviso), dell'Associazione Gondolieri e dell'amministrazione comunale di Venezia. L'evento si svolgerà nello Stadio Francesco Baracca a Mestre. Nell'occasione saranno raccolte offerte per Mummy&Daddy Onlus, a favore delle sue attività per accogliere e far studiare bambini orfani o abbandonati (DETTAGLI).