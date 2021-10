Tutti gli appuntamenti di Halloween da non perdere a Venezia e provincia

La notte più terrificante dell'anno torna a farla da padrona dopo un anno di stop nel territorio di Venezia e provincia. Moltissimi gli eventi in programma per la notte di Halloween, e più in generale nel weekend lungo che inizierà il 30 ottobre e finirà il 1° novembre. Tra feste a tema, eventi diffusi e appuntamenti pensati per i più piccini. E voi, che farete? Se ancora non ne avete idea, ecco qualche spunto interessante.

Se vuoi segnalare il tuo evento, fai clic qui: https://bit.ly/segnalaqui

Confcommercio Mestre lancia in grande stile la festa di Halloween a Mestre. Venerdì 29, sabato 30, domenica 31 ottobre e lunedì primo novembre in piazza Coin sarà protagonista l’International street food, con gli stand di una ventina dei migliori food truck itineranti, in Italia e stranieri, che proporranno al pubblico le loro specialità enogastronomiche: cibi e prodotti tipici delle identità provinciali e regionali (Dettagli).

A Venezia, sabato 30 e domenica 31 ottobre le porte di Palazzo Ducale e del Museo Correr resteranno aperte fino alle ore 23 per offrire un'esperienza di visita unica nell'area marciana. Domenica 31 inoltre le caffetterie dei musei saranno allestite in stile Halloween, con vere zucche illuminate.

A Mestre centro, tra piazza Ferretto, via Palazzo, Calle e Corte Legrenzi, Largo Divisione Julia, e le vie limitrofe, il 31 ottobre (dalle ore 16 alle 18:30 /19) ci sarà un’animazione itinerante con spettacoli legati alla tradizione e scabrose leggende veneziane contestualizzate ad Halloween con la complicità dei libri di Alberto Toso Fei. In Via San Pio X, domenica 31 dalle 10 alle 19.30 sarà ospitata la manifestazione I Portici del Fatto a mano, il mercatino hand made, truccabimbi, musica, assaggi di idromele e vin brulè (Dettagli).

Sabato 30 e domenica 31 ottobre le porte di Palazzo Ducale e del Museo Correr resteranno aperte fino alle ore 23 per offrire un'esperienza di visita unica nell'area marciana, dove immergersi nella cultura, nella storia e nell'atmosfera di Venezia da un punto di vista privilegiato (Dettagli).

Scheletri, streghe, zombie, vampiri, fantasmi, pipistrelli e zucche stanno per popolare Bacino Orseolo e l’Hard Rock Cafe Venezia è pronto ad accoglierli per la ricorrenza più terrificante dell’anno. Il Cafe del Rock si prepara a festeggiare nuovamente Halloween con un due iniziative, una musicale per gli adulti e una gustosa per i piccoli rockers accompagnati dai più grandi (Dettagli).

Ogni città spesso racchiude una tradizione popolare ricca di storie, aneddoti, leggende che danno ai luoghi un’aurea magica e misteriosa che riesce ad affascinare adulti e bambini. Allo stesso modo Chioggia possiede le sue leggende e tra le tante ce ne sono alcune che riguardano le streghe e la magia. Il percorso proposto sviluppa tale tematica rendendo la visita coinvolgente, piacevole e unica nel suo genere (Dettagli).

Passeggiata tra calli e campielli dei sestrieri di Castello e San Marco per un coinvolgente tour pieno di mistero, tra personaggi del passato della Serenissima Repubblica che nei suoi 1600 anni ha tramandato tradizioni e storie misteriose di morte e di amore. L'appuntamento rientra nelle iniziative di "Veneto - Spettacoli di mistero" ed è in programma sabato 30 ottobre alle 18, in piazza San Marco, presso la colonna con il Leone di San Marco (Dettagli).