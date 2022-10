Sarà un weekend lungo: tutti gli appuntamenti per Halloween e non solo

È tutto pronto per il lungo weekend di Halloween a Venezia e nel territorio della sua provincia. Tantissimi gli appuntamenti a tema, rivolti soprattutto ai più piccoli, ai quali se ne affiancheranno anche per gli adulti. Come sempre, non mancheranno concerti, mostre e iniziative varie diffuse nella città metropolitana.

Le proposte per Halloween

Halloween a Venezia - Torna Happy Halloween, la manifestazione dedicata ai più piccoli, all’insegna di giochi e laboratori da paura. Lunedì 31 ottobre, il territorio comunale sarà animato da tanti concorsi di maschere, spettacoli e animazioni.

- L'autunno e l'inverno si preannunciano festosi e ricchi di eventi per Marghera. Si comincia con Halloween: gli eventi in calendario, rivolti ai più piccini ma non solo, si svolgeranno in piazza Mercato il 31 ottobre, a partire dalle 16. Halloween a Jesolo - "Dolcetto o trucchetto?". È lo slogan del calendario di appuntamenti programmati per il Ponte di Halloween e di Ognissanti dal 29 ottobre all'1 novembre dalla direzione del polo espositivo delle mostre “Tropicarium Park” e “La Fabbrica della Scienza”. Per la tre giorni dedicata alle festività a cavallo fra ottobre e novembre saranno presenti figuranti in costume, sarà garantito l'intrattenimento da parte di artisti e animatori oltre agli allestimenti tematici a base di atmosfere fra il noir e l'horror che stupiranno il pubblico.

- Una notte al Museo della bonifica di San Donà di Piave. Il 31 ottobre, dalle 18.30 e fino al giorno successivo alle 9, bambine e bambini dai 10 agli 11 anni potranno vivere l'esperienza “Samhàin, una porta tra mondi”: una notte tra le sale del museo, tra mistero, curiosità e tanto divertimento. Halloween a Palazzo Grimani - In occasione del lungo ponte di Ognissanti, il museo di Palazzo Grimani propone un ricco programma di iniziative con visite guidate, attività per bambini e concerti ispirati al fantastico e al tema della luce e dell'oscurità. Saranno visitabili tutto il primo piano nobile del Palazzo, con le mostre Domus Grimani e Archinto di Georg Baselitz, e il secondo piano nobile, che ospita fino al 27 novembre la mostra The Flaying Of Marsyas dell'artista americana Mary Weatherford.

- L’appuntamento più spaventoso dell’anno si raddoppia all’Hard Rock Cafe di Venezia, che per Halloween organizza due giorni “da brivido”, il 30 e il 31 ottobre, pensati per intrattenere bambini e famiglie e tutti gli appassionati della notte dei morti viventi. Halloween alle Porte di Mestre - Anche quest’anno il Centro Commerciale Porte di Mestre celebra il lungo ponte di Halloween con un evento spettacolare e sorprendente: il castello stregato! Dal 28 ottobre al 1° novembre, dalle 15 alle 20 al primo piano presso Porta Poerio fronte Ca Zampa, bambini e ragazzi potranno vivere un’esperienza da brividi.

Commemorazione defunti

Saranno molto articolate, e diffuse su tutto il territorio, le iniziative coordinate dal Comune di Venezia in occasione della commemorazione dei defunti e caduti di tutte le guerre e della festa dell'Unità nazionale e delle forze armate. Di seguito il programma delle celebrazioni, che si terranno dal 30 ottobre al 6 novembre tra Venezia, le isole e la terraferma (DETTAGLI).

Mamma mia! al Toniolo

Si apre il sipario sulla nuova Stagione Teatrale 2022.23 del Toniolo: dal 25 al 30 ottobre 2022 Mamma Mia! il musical più celebre per romanticismo, coraggio, anticonformismo e divertimento, dà il via a un cartellone fittissimo di appuntamenti (DETTAGLI).

Spettacoli di mistero

Si svolge tra ottobre e novembre la nuova edizione di “Veneto: Spettacoli di Mistero”, rassegna dedicata ai luoghi leggendari e misteriosi della regione. L'iniziativa è promossa dalle Pro Loco aderenti a Unpli Veneto, che danno vita a storie di streghe e demoni, folletti dispettosi, fate generose, antichi tiranni e mille fantasmi pronti a essere evocati per raccontare i segreti più nascosti (DETTAGLI).

Mostra sull'Egitto

Mille reperti da ammirare ed esperienze immersive nel metaverso dell'Antico Egitto. Riapre il centro espositivo di Palazzo Zaguri a Venezia con la colossale mostra "Tutankhamon", che aprirà i battenti il 29 ottobre 2022, in occasione del centenario dalla scoperta della tomba del faraone egizio, scomparso a 18 anni nel 1323 a.C. (DETTAGLI).