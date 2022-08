Una pedalata nel cuore della Laguna con la luna piena

Avete mai pedalato immersi nell’affascinante Laguna di Venezia, ammirando il calar del sole? Vi siete mai spostati tra barene e valli da pesca per il tramonto, il cui momento diventa motivo di contemplazione quasi mistica? Avete provato l’emozione di fare convivialità in uno spazio magico come Lio Maggiore, e poi ritornare pedalando in notturna illuminati dalla Luna Piena? Il 12 agosto, giorno in cui la luna sarà piena, potrete godere di tutto questo con la massima sicurezza e assistenza.

AdriaBikeHotel, con il sostegno del Comune di Jesolo e il supporto di eBike For Me e Guide certificate RealBike, ha organizzato il progetto “Jesolo Sunset Lagoon & Full Moon Ride” nel contesto del progetto Summit del mare costa veneta green lab. L’iniziativa consiste in una ciclo-escursione nelle bellezze storico-ambientali e naturalistiche attraverso un percorso che coinvolge il territorio di Jesolo.

Il ritrovo è fissato alle 17.45 presso eBike For Me, in via Verdi 182. Da qui il gruppo partirà in direzione Lio Maggiore lungo la ciclabile che conduce al centro storico di Jesolo per poi proseguire lungo via Salsi e poi sulla bikeroute che porta al cuore della Laguna Nord. Alle 20 è prevista una pausa ristoro con ripartenza alle 21 e il rientro in via Verdi per le 22, per un totale di circa 35 chilometri percorsi.

«È un piacere partecipare all’iniziativa dei Sindaci della costa, facendo squadra sul tema della sostenibilità e della tutela dell’ambiente che per delle località a vocazione turistica come le nostre è imprescindibile – ha detto il sindaco di Jesolo, Christofer De Zotti -. Il progetto di Jesolo ha l’obiettivo di coinvolgere in un’affascinante pedalata al tramonto e poi al chiaro di luna tutti coloro che vogliono scoprire, o ri-scoprire, paesaggi da cartolina presenti nel cuore della nostra città, riconosciuti addirittura come sito Unesco. Un’offerta turistica complementare che valorizza il nostro territorio».