Gli appuntamenti del fine settimana a Venezia e provincia

Saranno eventi all'insegna della sicurezza, ma pur sempre eventi da vivere quelli proposti nel territorio della provincia di Venezia per il weekend dell'8 e 9 agosto 2020. Se ancora siete incerti su cose fare questo nel fine settimana, ecco alcune proposte che potrebbero rendervi più ricche le giornate e le serate. Per una panoramica dettagliata, dai uno sguardo a tutti gli appuntamenti in programma.

Ambulanti di Forte dei Marmi

Per la prima volta arriva a Caorle il mercato degli Ambulanti di Forte dei Marmi, con le sue celebri boutique a cielo aperto: sui banchi si trova il meglio del Made in Italy, come pelletteria (borse e scarpe) di fattura artigianale, la migliore produzione di cachemire, nuove collezioni moda, tessuti di arte fiorentina e molto altro. L'appuntamento è domenica 9 agosto in via Roma, lungomare Madonna dell’Angelo: sarà la festa dello shopping, con orario continuato dalle 8 alle 22, anche in caso di maltempo (DETTAGLI).

Mercatini di Sottomarina

I mercatini serali sul Lungomare Adriatico organizzati da Tutto in Piazza snc, in collaborazione con Confesercenti di Chioggia, a seguito del gradimento, oltre alle sere del martedì e del giovedì, si svolgeranno, con apertura dalle ore 20 alle ore 24, anche nelle serate del sabato e fino al 10 settembre e non più fino a fine agosto (DETTAGLI).

Gli appuntamenti del Teatro Goldoni

La stagione estiva del Teatro Stabile del Veneto prosegue e propone nuovi spettacoli per tutti i gusti nel prossimo fine settimana al Teatro Goldoni. Dal 6 all'8 agosto, infatti, calcheranno il palco del teatro che prende il nome del noto commediografo veneziano, l'attrice Lucia Schierano e la compagnia Stivalaccio Teatro con due spettacoli su Franca Valeri e sugli immigrati veneti in Australia (DETTAGLI).

MestrEstate

Veneto e Lombardia accomunate dal teatro e dal cabaret con cui allietare le calde serate d'agosto. Inizierà giovedì 6 agosto, infatti, la rassegna "MestrEstate al Parco 2020", che porterà, nell'ambito del palinsesto di "Le Città in Festa", sul palco dell'Arena del parco Albanese di Mestre artisti comici veneti e lombardi, due delle regioni più colpite dall'emergenza Covid-19 (DETTAGLI).