Cosa fare a Venezia e in provincia: tutti gli appuntamenti del weekend

Musica, cinema all'aperto e grandi mostre. Sarà un fine settimana ricco di appuntamenti interessanti per il territorio di Venezia e provincia, quello del 20 e 21 agosto 2022. Ecco di seguito una serie di eventi e mostre che vi consigliamo di non perdere.

Il pianista fuori posto

Paolo Zanarella, il celebre pianista "fuori posto" sarà ospite in Villa Nani Mocenigo a Dolo domenica 21 agosto 2022. Nel corso della serata, i partecipanti potranno godere del concerto esclusivo del maestro e ammirare 20 opere riprodotte di Banksy, lo street artist più discusso al mondo (DETTAGLI).

Circo acrobatico e artistico

Palcoscenici Metropolitani, continuano gli spettacoli in tutta la Città Metropolitana. A fine agosto a Mestre è in arrivo il Circo acrobatico e artistico al parco della Bissuola. Gli eventi sono organizzati dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Arteven grazie al contributo del MIC riservati a organismi finanziati nell’ambito del Fondo Unico per lo Spettacolo (DETTAGLI).

Cinema all'aperto

Cinemoving approda a Venezia, in campo San Polo, dal 14 al 27 agosto. L'edizione 2022 si intitola "Uno sguardo sull’Europa" e propone quattordici serate dedicate al cinema europeo. La rassegna si articola tra lungometraggi, cortometraggi, documentari e film di finzione provenienti da varie nazioni: Francia, Svizzera, Portogallo, Ungheria e due festival europei (DETTAGLI).

Fuori luogo

AForte Marghera torna Fuori Luogo, la mostra collettiva d’arte contemporanea che riunisce molteplici espressioni artistiche, dalla fotografia alla pittura, passando per le installazioni e le performance (DETTAGLI).

Malamocco in luce

Venerdì 19 e domenica 21 agosto è in programma "Malamocco in Luce", iniziativa pensata per accompagnare alla scoperta della storia e dei luoghi del quartiere lidense. Entrambi gli appuntamenti della manifestazione sono aperti al pubblico, gratuiti e si tengono nell’antico borgo di Malamocco, per l’occasione addobbato a festa con lanterne e drappi (DETTAGLI).

Warhol, Lichtenstein, Banksy in mostra

Cosa c’entrano le favole di Hans Christian Andersen con Andy Warhol? La Nike di Samotracia con Arman? Claude Monet con Mario Schifano?Questa la domanda a cui si cercherà di rispondere nella mostra “Appropriation: miti, icone e simboli nell'arte contemporanea” organizzata dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Chioggia, in collaborazione con l'agenzia MV Eventi di Vicenza. Dal 13 agosto al 13 novembre 2022 le opere di Jeff Koons, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Banksy, Obey, Mario Schifano, Mimmo Rotella e Arman saranno pretesto per l'indagine sullo stretto rapporto tra i nuovi linguaggi dell'arte del Novecento con le espressioni del passato (DETTAGLI).