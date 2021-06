Gli eventi a Venezia e provincia nel primo weekend d'estate

In zona bianca, ma nel rispetto del distanziamento e delle norme anti covid ancora in vigore. Sono numerosi gli eventi a Venezia e provincia in questo primo weekend d'estate: tra appuntamenti all'aperto e al chiuso, sarà possibile trascorrere un fine settimana molto vicino alla normalità.

Jesolo Moonlight Half Marathon

La Jesolo Moonlight Half Marathon è pronta festeggia i suoi primi 10 anni. Sabato 26 giugno 2021 torne a Jesolo la mezza maratona internazionale e la sesta Jesolo Moonlight 10K, organizzate da Venicemarathon con il patrocinio della Città di Jesolo, dopo lo stop dello scorso anno a causa dell’emergenza sanitaria (DETTAGLI).

Venezia Jazz Festival al Laguna Libre

Secondo appuntamento di Venezia Jazz Festival con la nuova anteprima firmata da Laguna Libre, il jazz club del festival, che per tutta l’estate propone un variegato programma di musica dal vivo. Sulle note del jazz , il 25 giugno 2021 si esibisce il pianista Francesco Carlon, con Alvise Seggi (contrabbasso ed effetti) e Raul Catalano (batteria e percussioni), che propone un repertorio di celebri pianisti jazz: Thelonious Monk, Herbie Hancock, Chick Corea, Ahmad Jamal (DETTAGLI).

Cinemoving

Ritorna Cinemoving, il cinema su quattro ruote e in campo che arriva sotto casa per una serata all’insegna di bei film per l’estate 2021 si presenta con 61 spettacoli tra Mestre e Venezia. Gli appuntamenti del weekend in terraferma (DETTAGLI):

venerdì 25 giugno, Campalto, Parrocchia: Se mi vuoi bene (Italia, 2019, 100’) commedia, di Fausto Brizzi

sabato 26 giugno, Malcontenta: Ti presento Sofia (Italia, 2018, 98’) commedia, di Guido Chiesa

domenica 27 giugno, Dese, Parrocchia: Il piccolo Yeti (Abominable, Cina/USA, 2019, 97’) animazione, di Jill Culton, Todd Wilderman

Apericena sotto le stelle

Il 26 Giugno, nel giorno del 4º compleanno della Casa degli Animali, l'associazione "Amici del Rifugio Mamma Rosa" organizza un'apericena sotto le stelle per ripartire dopo un periodo difficie come quello appena trascorso a casua della pandemia (DETTAGLI).

Andy Warhol a Chioggia

L’assessorato alla Cultura del Comune di Chioggia, in collaborazione con l'agenzia MV Eventi di Vicenza, presenta la mostra “Andy Warhol: an american artist” che si terrà al Museo Civico della Laguna Sud dall'1 giugno al 12 settembre 2021. La mostra, curata da Matteo Vanzan, racconta la rivoluzione del genio di Pittsburgh attraverso un percorso espositivo di oltre 50 opere che andranno ad inserirsi all'interno della collezione del Museo, creando un intreccio sensoriale tra cultura materiale e arte contemporanea (DETTAGLI).

Bollicine in villa

Dedicata ai wine lover e agli addetti ai lavori, "Bollicine in Villa" è l’occasione per incontrare in una incantevole location il meglio della produzione spumantistica italiana ed europea, che sarà accompagnata da una selezione di prodotti gastronomici d’eccellenza provenienti dal nostro territorio (DETTAGLI).

Ad alta voce

Ultimo appuntamento con Ad alta voce – racconti di parole e di chi le ha scritte, la rassegna letteraria organizzata da Mondadori Bookstore Mestre e dal Centro Culturale Candiani. Si terrà venerdi? 25 giugno con Venezia 1797. Oltre la fine di un mondo di Alessandro Dissera Bragadin (Mazzanti Libri, 2020), in cui si fondono romanzo storico e avventura nei territori della Serenissima (DETTAGLI).