Moda, concerti, spettacoli e appuntamenti culturali: il ricco weekend di Venezia e provincia

Rievocazioni storiche, concerti, spettacoli e tante altre iniziative: sarà un altro fine settimana ricco di appuntamenti da non perdere nel territorio di Venezia e provincia, quello dell'1 e 2 aprile 2023, anticipato da venerdì 31 marzo. Come di consueto, vi segnaliamo i principali: in questa pagina è possibile trovare il prospetto completo di tutti gli eventi del weekend.

Venice Fashion Week

Al via l'edizione primaverile di “Venice Fashion Week”, che si svolgerà da giovedì 30 marzo a domenica 2 aprile e che presenterà molte novità, a cominciare dalla sezione “research” con due appuntamenti dedicati alla sostenibilità. Fedele alla sua tradizione, la manifestazione sarà però anche una vetrina speciale per conoscere e valorizzare il patrimonio locale, costituito da valenti artigiani, sarti, artisti e designer della città che operano nelle loro botteghe e studi (DETTAGLI).

Il festival dell'aquilone più grande d'Italia

Ritorna Jesolo Beach & Kite Festival, il secondo festival internazionale degli aquiloni e il più grande d’Italia, che si svolgerà dal 31 marzo al 2 aprile a Jesolo con 12 nazioni partecipanti e più di 200 aquilonisti. Per l'occasione, si terranno tornei, sfide e gare, oltre a una vasta gamma di attività per tutte le età, come il volo libero di aquiloni e le lezioni di costruzione (DETTAGLI).

Appuntamento per gli amanti del fumetto e del gioco all'M9

Cinque giorni da dedicare al fumetto e al gioco, aggregando giovani partecipanti intorno ai temi della scienza e della fantascienza attraverso laboratori con autori ed artisti della “nona arte”. È questo l'obiettivo della seconda edizione di “Mestre, città dei bambini e dei ragazzi”, in programma da mercoledì 29 marzo a domenica 2 aprile (DETTAGLI).

Bollicine in Villa

Torna l'appuntamento con Bollicine in Villa, evento dedicato al meglio della produzione spumantistica italiana ed europea e ospitato a Villa Farsetti, a Santa Maria di Sala. Un evento aperto agli appassionati, che potranno degustare tutti i migliori prodotti del settore enogastronomico e partecipare a master class, guidate da professionisti, per approfondire la conoscenza dei vini. Bollicine in Villa è un vero e proprio tour dell’Italia e dell’Europa, calice alla mano, per conoscere le tipicità e le eccellenze dei territori (DETTAGLI).

Il comico Riccardo Rossi in scena al Teatro Toniolo

Il meglio di 20 anni di comicità condensati in un unico spettacolo: venerdì 31 marzo (ore 21.00) al Teatro Toniolo, Riccardo Rossi porta in scena Così Rossi che più Rossi non si può, un greatest hits, con qualche sorpresa, dei suoi innumerevoli ritratti di persone e situazioni, analizzate come sempre in modo visionario e dissacrante (DETTAGLI).

Torna il Teatro di Cittadinanza

Domenica 2 aprile i cittadini performer del laboratorio di Teatro di Cittadinanza saranno in Campo della Bragora per il terzo appuntamento di Giocare in campo. Bragora corner è il titolo della prossima restituzione al pubblico dedicata all’essere bambini a Venezia: nel corso del laboratorio ideato dal regista veneziano Mattia Berto per il Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale, le parole e lo sguardo di Italo Calvino e di altri grandi autori si fonderanno con le storie dei veneziani attraverso la riscoperta del gioco, dello spazio e del tempo da condividere (DETTAGLI).

Il mito di Freddie Mercury rivive al Teatro Corso di Mestre

Al Teatro Corso di Mestre, venerdì 31 marzo (alle ore 21.15), rivive il mito di Freddie Mercury e dei Queen con Queen Rhapsody, il nuovo spettacolo uscito dalla penna di Francesco Freyrie e diretto da Daniele Sala in cui la musica, le fascinazione visive e la narrazione convivono in una formula teatrale, vera e propria rapsodia pop (DETTAGLI).

Giovanni Truppi in concerto al Teatro del Parco di Mestre

Sabato 1 aprile alle ore 21.00 il Teatro del Parco di Mestre, dopo cinque giorni di residenza artistico-musicale, ospita la data zero del nuovo tour di Giovanni Truppi. Nato e cresciuto a Napoli, il cantautore si forma musicalmente al pianoforte, strumento al quale però preferisce, una volta sul palco, la chitarra. La sua è una carriera artistica ricca di premi, progetti e collaborazioni molto importanti all’interno del panorama musicale italiano, nonché la partecipazione al festival di Sanremo 2021 (DETTAGLI).

Al Candiani la musica di Enzo Favata & Tenores di Bitti

La programmazione di Candiani Groove porta a Mestre, sabato 1 aprile alle ore 21.00, la musica di Enzo Favata & Tenores di Bitti. Un coro a tenores e un musicista jazz, cinque voci immerse in un originale paesaggio sonoro fatto di canti polifonici, suoni di ance di sassofoni e clarinetti, voci gutturali, filtri digitali di elettronica dal vivo (DETTAGLI).

Schumann e Wagner al Teatro La Fenice

Hartmut Haenchen dirige l’Orchestra del Teatro La Fenice nell’appuntamento in programma sabato 1 aprile alle ore 20.00 e domenica 2 aprile alle ore 17.00. Il direttore di Dresda condurrà la compagine veneziana nell’esecuzione di un programma romantico tedesco, composto dall’ouverture della Genoveva di Robert Schumann, dal Siegfried-Idyll per piccola orchestra di Richard Wagner, infine dalla Sinfonia n. 4 in re minore op. 120 di Schumann (DETTAGLI).

A Palazzo Ducale la grande mostra su Vittore Carpaccio

A Venezia uno dei più attesi eventi espositivi della stagione primaverile: la grande mostra Vittore Carpaccio. Dipinti e disegni che, fino al 18 giugno, potrà essere ammirata a Palazzo Ducale. La pittura di Vittore Carpaccio celebra fantasticamente la città lagunare al volgere del XV secolo, quando la Serenissima dominava un vasto impero marittimo-commerciale e fioriva come grande centro di cultura (DETTAGLI).

Kandinsky e le avanguardie europee in mostra a Mestre

Wassily Kandinsky e le avanguardie europee saranno protagonisti di una rassegna al Centro Candani di Mestre fino al 21 febbraio 2023. Assieme a quelli dell'artista russo, nella mostra si potranno ammirare capolavori di Paul Klee, Lyonel Feininger, Enrico Prampolini, Jean Arp, Victor Brauner, Joan Mirò, Antoni Tàpies, Yves Tanguy, Luigi Veronesi, Ben Nicholson, Karel Appel, Roberto Matta, Giuseppe Santomaso, Mario Deluigi, Tancredi, Mark Tobey, Emilio Vedova, Mirko Basaldella, Eduardo Chillida. Bruno De Toffoli, Julia Mangold, Luciano Minguzzi, Richard Nonas (DETTAGLI).