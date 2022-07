Weekend, Redentore e non solo: tutti gli appuntamenti a Venezia e provincia

Sarà un fine settimana all'insegna dei festeggiamenti del Redentore quello del 16 e 17 luglio 2022 a Venezia e in provincia. Nella città storica e nelle isole, così come in terraferma, ci saranno tanti appuntamenti da non perdere.

Fuochi diffusi

Sabato 16 luglio Venezia festeggia il Redentore con il classico spettacolo pirotecnico nel Bacino di San Marco. L’edizione 2022 prevede anche l'obbligo di prenotazione delle postazioni, sia in acqua che a terra, con precedenza per i residenti. Tornano anche i fuochi diffusi ad Asseggiano, Malcontenta, Favaro e Pellestrina (Dettagli).

Ingresso gratuito al Museo del Torcello

In occasione della festa del Redentore, una delle celebrazioni più sentite dai veneziani che ricorda la fine della peste del 1575-1577 e per cui venne edificata la chiesa del Redentore alla Giudecca, la Città metropolitana di Venezia in collaborazione con San Servolo srl, offrono sabato 16 e domenica 17 luglio 2022 l’ingresso gratuito al Museo di Torcello per tutti i residenti dei 44 comuni della Città Metropolitana di Venezia (Dettagli).

Marghera Estate

Sarà un Marghera Estate all'insegna della musica quello che animerà piazza Mercato dal 5 al 22 luglio 2022. Saranno tre settimane all'insegna del divertimento, organizzate dal settore Cultura del Comune di Venezia, in collaborazione con Dal Vivo Eventi, alle quali seguirà il consueto appuntamento con il cinema sotto le stelle, nel mese di agosto. Tutti gli spettacoli, con inizio alle ore 21, saranno ad ingresso libero (Dettagli).

Arrosticini e birra al Parco Catene

Tornano con l'estate i grandi eventi enogastronomici nel verde di Parco Catene a Marghera: dal 14 al 17 luglio 2022 va in scena il 1° Arrosticini & Beer Festival, un appuntamento dedicato a due delle specialità italiane per eccellenza, arrosticini abruzzesi e birre artigianali, un'accoppiata semplice eppure incredibilmente perfetta (Dettagli).

Gusto! a M9

La relazione tra gli italiani e il cibo è il focus della mostra "Gusto! Gli italiani a tavola 1970-2050", a cura di Massimo Montanari e Laura Lazzaroni, ospitata al terzo piano del Museo M9 di Mestre dal 25 marzo al 25 settembre 2022. La mostra racconta il cambio di paradigma tra l’immagine tradizionale della cucina nazionale e una relazione sempre più complessa, segmentata e contraddittoria di un Paese che si sta trasformando nelle proprie abitudini, nei propri consumi e nella composizione sociale (Dettagli).

LibrOrchestra nel chiostro di M9

Contrastare l’impoverimento culturale-educativo in rete con gli enti della cultura cittadina, attraverso i colori della musica e i suoni delle parole: questa l’anima del progetto Librorchestra, festival itinerante scandito da percorsi di letteratura e musica per l’infanzia, che a giugno ha inaugurato la seconda edizione tra Molise e Abruzzo (Dettagli).