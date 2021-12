Weekend all'insegna di eventi natalizi e mercatini: gli appuntamenti da non perdere

Un fine settimana ricco di appuntamenti, la maggior parte dei quali a tema natalizio. Ce n'è per tutti i gusti, a Venezia e in provincia. Di seguito una selezione degli eventi imperdibili del 18 e 19 dicembre 2021.

1. Caorle Wonderland

Il Natale torna a Caorle. Dal 4 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 la cittadina si vestirà a festa per la terza edizione di “Caorle Wonderland”, l’evento che dura più di un mese e che segna la nascita della stagione invernale per la città. Prima del Wonderland, infatti, Caorle viveva solo d’estate. Dopo il successo della seconda edizione (quella pre-pandemia), quando passarono circa mezzo milione di persone, adesso anche le strutture alberghiere iniziano a credere nel progetto: sono una trentina quelle che hanno aderito per permettere ai turisti di soggiornare durante il Natale. Anche la biblioteca e il Museo del Mare resteranno aperti (saranno raggiungili col trenino) e sarà possibile anche visitare il campanile (Dettagli).

2. Mercatini a Mestre

Il cuore del Natale a Mestre sarà Piazza Ferretto, con il suo albero: luogo ideale per gli acquisti natalizi e per vivere lo spirito delle festività in un ambiente raccolto e accogliente. Dal 27 novembre al 26 dicembre, in Piazza Ferretto e via Poerio, e fino al 9 gennaio 2022 in via Allegri, un mercatino di Natale proporrà specialità varie dalle 10 alle 20 (Dettagli).

3. Jesolo Christmas Village

Jesolo Christmas Village. Si terrà da domenica 28 novembre 2021 a domenica 9 gennaio 2022 il villaggio di Natale di Jesolo. Protagoniste saranno le oltre 100 casette ricche di oggettistica natalizia e food di qualità che si snodano per un chilometro e trecento metri da Piazza Aurora, per via Trentin, Piazza Mazzini e via Bafile fino a Largo Augustus, lungo un red carpet illuminato da un cielo rosso di luminarie natalizie, e tutti i giorni fino a sera tanta atmosfera natalizia all’ombra di ben due giganteschi alberi di Natale (Dettagli).

4. Natale a San Donà di Piave

Il periodo più gioioso dell’anno è ormai alle porte. La città di San Donà si appresta a ospitare anche quest’anno un calendario di manifestazioni che spaziano dalla musica al teatro, dalle mostre ai mercatini. Tanti eventi organizzati dall’amministrazione, anche in collaborazione con Confcommercio, per trascorrere con spensieratezza, ma responsabilità, il periodo di festa per eccellenza. Ce ne sarà davvero per tutti, dai bambini agli adulti (Dettagli).

5. Presepi di sabbia a Jesolo

Jesolo Sand Nativity torna più grande e più bello. Dopo l’anno di stop imposto dalle misure di prevenzione della pandemia, il presepe di sabbia nato vent’anni fa grazie a un’intuizione tutta jesolana promossa negli anni dal Comune di Jesolo, con la collaborazione delle società partecipate Jesolo Turismo e Jesolo Patrimonio, si prepara a stupire i visitatori. Lo farà nella nuova location di piazza Trieste, sede individuata dall’amministrazione per consentire alla manifestazione di accogliere nel modo adeguato un numero di visitatori sempre crescente, in un contesto di piena serenità e sicurezza (Dettagli).

6. Regata dei Babbi Natale

Ritorna sabato 18 dicembre la tradizionale Regata alla Valesana dei Babbi Natale in Canal Grande organizzata dall’Università Ca’ Foscari Venezia. La gara partirà alle 11 da San Zaccaria, ed arriverà a Ca' Foscari sede centrale (arrivo della gara) alle 11.15 circa (Dettagli).

7. Il circo di Natale a Maerne

Dal 18 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022, a Maerne (via Olmo, zona piscine), c'è il Circo Harryson delle feste di Natale: lo spettacolo senza animali per tutta la famiglia con evoluzioni aeree, ballerine agli hula hoop, antipodisti equilibristi e molti altri. I più piccoli potranno apprezzare le mascotte dei cartoni animati, Paw Patrol, Bing ed i Minions e il T-Rex di Jurassic Word (Dettagli).

8. Mercatino natalizio a Mirano

Edizione speciale del mercatino dell’antiquariato e del collezionismo domenica 19 dicembre 2021 a Mirano: “Gli oggetti dei nonni” si vestono di festa e magia per proporre una giornata all’insegna del clima natalizio, per un appuntamento al quale, tra antiquari professionisti del settore, hobbisti, collezionisti, operatori del mondo del modernariato e del vintage, si aggiungeranno gli allestimenti del “Natale a Mirano”, che animano la piazza dalla scorsa settimana (Dettagli).