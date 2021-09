Feste, sagre e sport: gli eventi da non perdere nel fine settimana

Fine settimana ricco di incontri, sagre e sport quello del 18 e 19 settembre 2021 a Venezia e provincia. Di seguito, una selezione degli appuntamenti ai quali sarà difficile rinunciare. Per avere un prospetto completo, visita l'elenco completo degli eventi del weekend.

L'Antica Fiera di San Matteo torna ad animare il cuore di Mirano da venerdì 17 a martedì 21 settembre. La Fiera, organizzata dal Comune di Mirano, attraverso l’Assessorato alle Attività produttive e commerciali, ospiterà giostre e spettacoli viaggianti, proposte gastronomiche, bancarelle ed espositori (Dettagli).

Bibione Beach Fitness è un evento di successo, contenitore multiforme e colorato capace di mettere insieme le più importanti attività legate al mondo del fitness musicale, proposte dai più grandi Insegnanti del panorama internazionale. Una kermesse con enormi potenzialità di crescita, destinata a catturare l’interesse di una clientela sempre più vasta, garantendo alla località turistica nuove significative presenze turistiche in un periodo di bassa stagionalità (Dettagli).

È in arrivo la prima edizione della "Festa della Polpetta" di Marghera, con degustazioni nei bar-ristoranti del centro ed eventi. Tre gli ingredienti fondamentali, oltre alla gastronomia locale: musica, circo e sport (Dettagli).

Torna la pallavolo femminile in campo San Giacomo dell’Orio a Venezia per il torneo “Memorial Francesca Bardelle”, sponsorizzato quest’anno Antenore Energia e con la partnership dell’Istituto per il Credito Sportivo: venerdì 17 e sabato 18 settembre saranno 4, come tradizione, le squadre che si affronteranno all’aperto in un ambiente permeato di entusiasmo popolare (Dettagli).

"Tyrol": da mercoledì 8 settembre e fino al 19 settembre 2021, arriva a Mestre il Festival gastronomico tirolese. L'iniziativa è promossa da Confcommercio Mestre, in collaborazione con l’agenzia di eventi Explicom e l’azienda Sud Tirolese Wege, col patrocinio del Comune di Venezia nell’ambito del cartellone Le Città in Festa (Dettagli).

Si chiama Padel Champions Cup ed è un torneo di padel dedicato a celebrità del mondo dello sport, dello spettacolo e dell’informazione. La formula è semplice quanto entusiasmante: 3 giornate 17, 18 e 19 settembre; 12 coppie, tra cui la campionissima del tennis Francesca Schiavone e il campione del mondo della nazionale italiana di calcio in Germania nel 2006 Luca Toni; una splendida location come il Republic Sport Village di Jesolo Lido a fare da cornice (Dettagli).