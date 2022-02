Gli eventi di Carnevale del fine settimana

Sarà un fine settimana all'insegna del Carnevale quello del 19 e 20 febbraio 2022 a Venezia e in provincia. Nella città storica, così come in terraferma, tanti appuntamenti da non perdere: la pandemia impedisce eventi con sovraffollamenti, ma non mancheranno spettacoli e manifestazioni.

Carnevale diffuso a Venezia

Palchi e spettacoli in tutta la città con Venezia Wonder Time, il programma dei festeggiamenti del Carnevale che prende il via sabato 12 febbraio. In questi giorni sono stati installati dieci colorati "wonder points" dove si esibiranno mimi, clown, attori, musicanti, trampolieri e affabulatori. Gli spettacoli si svolgeranno nei weekend di sabato 12 e domenica 13, sabato 19 e domenica 20 febbraio, e nei giorni della settimana grassa, da giovedì 24 gennaio a martedì 1° marzo (DETTAGLI).

Nebula Solaris in Arsenale

Da venerdì 18, l’Arsenale di Venezia si trasformerà in un teatro a cielo aperto. Fra le fiamme e sulle acque nella Darsena dell’Arsenale si sviluppa la visione artistica di Remember the Future - Nebula Solaris, lo spettacolo che prende spunto dal tema del Carnevale di Venezia 2022, scelto dal direttore artistico Massimo Checchetto, e restituisce una visione d’insieme con uno sguardo al passato che avanza verso il futuro (DETTAGLI).

Carnevale a Chioggia

Luna park, mascotte, street band, spettacoli itineranti, proposte green in occasione delle domeniche ecologiche del 20 e 27 febbraio: tante le iniziative diffuse previste dall'Amministrazione Comunale di Chioggia, in collaborazione con la Pro Loco Chioggia Sottomarina, per il Carnevale 2022, a partire da giovedì 17 febbraio fino a martedì 1° marzo (DETTAGLI).

Vanessa Incontrada al Toniolo

Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta da venerdì 18 a domenica 20 febbraio sono sul palco del Teatro Toniolo con la commedia "Scusa sono in riunione... ti posso richiamare?", della stagione di prosa del Settore cultura, in collaborazione con il circuito Arteven (DETTAGLI).

Mercatino a Mirano

Febbraio mese della ripartenza e anche il mercatino dell'antiquariato e del collezionismo riprende nel pieno della sua forza, portando in piazza Martiri a Mirano e nelle vie limitrofe ben 150 banchi di antiquari professionisti e hobbisti del settore, con articoli di antiquariato, modernariato e vintage per tutti i gusti (DETTAGLI).